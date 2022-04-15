Гранды продолжили серию

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Противостояние, которое полдесятилетия с лишним является одним из главных событий сезона в КХЛ, в пятый раз подряд завершилось победой ЦСКА. На этот раз московский гранд взял верх в полуфинальной серии Кубка Гагарина над грандом петербургским — СКА — в решающем, седьмом матче. ЦСКА выиграл его на чужой площадке очень убедительно — 3:0.

Петербургский матч продолжил, можно сказать, очень странный российский хоккейный тренд. Полуфинал Кубка Гагарина с участием ЦСКА и СКА превратился в своего рода константу КХЛ, в ее изюминку, в ее, не исключено, самый увлекательный аттракцион в середине прошлого десятилетия, когда сами эти клубы, играющие в Западной конференции, превратились в грандов, обладающих недостижимыми для большинства конкурентов ресурсами. Впервые они бились за финал в 2015 году, и СКА тогда взял верх. А вот дальше пошла череда его болезненных неудач. Как бы два клуба-гиганта ни выглядели в регулярном чемпионате, в первых двух раундах play-off, когда дело доходило до полуфинального столкновения, неизменно побеждал ЦСКА. Так было в 2016, 2018, 2019, 2021 годах. Таким был исход и этой серии, несмотря на то что по ходу ее СКА вроде бы неоднократно демонстрировал готовность карму исправить, побывал в шаге от успеха, а решающую встречу проводил на своей площадке.

Особенный настрой на особенный матч хлестал из обеих команд через край. Он проявлялся буквально в каждом эпизоде. Никто тут не хотел вручать сопернику даже крохотную порцию ощущения свободы, вседозволенности. Тех, кто несся в атаку, сразу накрывали. В тех, кто хотел спокойно поработать с шайбой возле борта, сразу врезались. А технарь ЦСКА Константин Окулов, которого вроде не заподозришь в агрессивности, не испугался полезть в драку с крепким петербуржцем Захаром Бардаковым и не уступил ему в этом поединке.

Как ни странно, именно обоюдное удаление словно послужило каким-то сигналом для СКА переходить из просто боевого режима в режим совсем специальный, под почти что главную схватку сезона. Минуты три хозяева терзали гостей довольно жестоко, а Андрей Кузьменко с Никитой Гусевым на этом отрезке придумывали такие интересные ходы, что даже удивительно, как на них ни разу не купились защитники ЦСКА и вратарь Иван Федотов. Федотов играл фантастически спокойно, и внезапным появлением прямо перед воротами классного петербургского форварда голкипера было не испугать.

Москвичи пожар потушили, а в концовке стартового периода поддавливали уже они. И на пятачке в такой позиции, когда гол — вот он, рядышком, оказался их форвард Виталий Абрамов. Тут себя во всей красе показал голкипер петербургский — Ларс Юханссон. Все просчитав, он аккуратненько снял шайбу своей клюшкой с крюка клюшки Абрамова.

Куда вырулит эта игра, можно было гадать сколько угодно: единственно правильный вариант все равно нереально было разглядеть. Знаков хватало разных. Какие-то указывали на СКА, какие-то — на ЦСКА. Так часто бывает в седьмых матчах, тем более в седьмых матчах между такими оппонентами.

Но все же трудно было предположить, что второй период получится настолько удачным для гостей и настолько неудачным для хозяев. Первая беда подстерегла СКА, когда он наконец допустил грубую ошибку, подарив ЦСКА перехват в средней зоне. Армейское звено выпад развернуло моментально. Пас Сергея Плотникова на Семена Панкратова, строго говоря, не прошел. Но опытный армейский нападающий рванул к шайбе, отскочившей от конька партнера, и вогнал ее в створ.

Потом снова была тяжелая для всех игра — и новый подвиг от все того же армейского звена. Теперь Антон Слепышев, единоборства, рубку обожающий, с висящим на плечах соперником смог выбраться из-за ворот и сделать передачу через пятачок. На дальней штанге ее замыкал Сергей Плотников, который вдруг обрел потрясающее голевое чутье. Арбитрам понадобилось некоторое время, чтобы убедиться, что после его слишком резкого броска шайба отскочила на лед не от перекладины, а от участка сетки прямо за ней, но они в этом убедились. А тренер СКА Роман Ротенберг попытался выкрутиться с помощью протеста, потребовав проверить, не было ли в эпизоде помехи Ларсу Юханссону со стороны москвичей. Протест провалился, и СКА вдобавок к пропущенному голу заработал удаление, которое, конечно, к спасению его не приблизило.

Впрочем, главным, что мешало ему к спасению приблизиться, была игра ЦСКА. Заключительный период тому, кто смотрит хоккей исключительно ради лихих атак, мог показаться жутко скучным и пресным. Но тому, кто в хоккее ценит не только их, он мог доставить наслаждение.

ЦСКА, разумеется, придерживался генеральной линии, которую иногда обозначают термином «откат». Но это был чересчур грамотный откат. Не такой, когда команда, стремящаяся сохранить преимущество, просто отбивается, а чуя опасность, откидывает шайбу подальше, дожидаясь новой волны. Это была хитро сконструированная схема, состоящая из кучи капканов, расставленных на подступах к синей линии, в которой оставалось место и для ответных укусов. И СКА попадался в капканы постоянно. Да для него достижением было уже хотя бы войти в чужую зону. Закрепиться в ней в принципе не удавалось.

Чтобы преодолеть эти ловушки, требовались решения неординарные. А их дефицит у петербуржцев наверняка наводил хорошо разбирающихся в хоккее людей на мысль, что, может быть, для обоих главных тренеров, противостоявших в этой серии друг другу, нынешний сезон формально и дебютный в таком статусе, но сравнивать их как-то нелепо. Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров когда-то был все-таки одним из лучших игроков мира, центрфорвардом с феноменальным пониманием игры, а главный тренер СКА Роман Ротенберг долго работал хоккейным топ-менеджером, прежде чем в январе неожиданно трансформировать вице-президентский пост в пост наставника уже тогда наверняка готовившейся к очередной войне со страшным московским противником команды.

Петербуржцы, естественно, этот матч не вытащили, пропустив на излете его еще и шайбу в пустые ворота от Окулова. В пятый раз подряд ЦСКА оказался для них непреодолимым препятствием в полуфинале play-off, после которого москвичей ждет финал против магнитогорского «Металлурга».

Алексей Доспехов