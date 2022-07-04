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Коммерсантъ FM
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В Китае нашелся лишний палладий

На фоне санкций против России КНР начала экспортировать металл

Китай в разы увеличил экспорт палладия в январе—мае, хотя на территории страны этот металл почти не добывается. Речь может идти о реэкспорте палладия российского происхождения, который объясняется нарушением прежних каналов поставок из-за косвенного влияния санкций.

Фото: Philimon Bulawayo / File Photo / Reuters

Фото: Philimon Bulawayo / File Photo / Reuters

Китай, не имеющий собственной добычи палладия, неожиданно стал его экспортером. По данным таможни Китая, с которыми ознакомился “Ъ”, за январь—май Китай экспортировал 5,2 тыс. тройских унций этого металла в Италию, Канаду и Гонконг, тогда как в 2021 году экспорт составлял символические 55 тройских унций.

Возможно, речь идет о металле российского происхождения: РФ производит 40% всего добываемого в мире палладия, также крупным поставщиком является ЮАР. Китай, напротив, один из крупнейших покупателей палладия: на страну приходится 30% общемирового потребления металлов платиновой группы (они в основном используются в качестве катализаторов в автомобильных двигателях). При этом российский экспорт палладия в Китай сократился в январе—мае в два раза в годовом выражении, до 56 тыс. тройских унций. Но, по данным JP Morgan, Китай, со своей стороны, сократил потребление металлов платиновой группы на фоне роста доли рынка электромобилей.

Формально производство и экспорт российского палладия не находится под санкциями, однако, как и в случаях с другими экспортными товарами, существуют сложности с транспортировкой. Так, 28 февраля Bloomberg сообщал, что в поставках палладия из России наблюдаются перебои, вызванные запретами на полеты в США, Великобританию и ЕС: прежде партии металла перевозились в грузовых отсеках пассажирских самолетов.

Это заставило «Норникель», крупнейшего российского производителя палладия, искать альтернативные пути поставок. В частности, компания перевела экспорт металла на хабы на востоке. В марте президент «Норникеля» Владимир Потанин говорил РБК, что компания прорабатывает сценарии переориентации поставок из ЕС и США в Китай, но рассчитывает, что до этого не дойдет.

Кроме того, London Platinum and Palladium Market приостановил статус надежного поставщика (good delivery) у российских аффинажных заводов — Красноярского завода цветных металлов им. В. Н. Гулидова («Красцветмет») и Приокского завода цветных металлов, а Великобритания ввела пошлину в 35% на российские платиноиды.

«Норникель» в мае заявлял, что это не оказало значимого воздействия на экспорт, так как компания всегда ориентировалась на продажи клиентам, а не на лондонский рынок OTC, при этом непосредственный экспорт в Великобританию был незначителен. При этом в конце июня Великобритания ввела санкции против Владимира Потанина, крупнейшего акционера «Норникеля», влияние которых на бизнес компании еще предстоит оценить.

По мнению аналитиков JP Morgan, потребители в Европе и США могут опасаться покупать металл без статуса good delivery. По их данным, торговые потоки все больше ориентируются на Китай, где этот статус не так важен. В долгосрочной перспективе потенциальная нехватка горнодобывающего оборудования и приостановка поставок расходных материалов усиливают опасения по поводу снижения уровня производства в России в ближайшие годы, пишет JP Morgan в своем обзоре.

Экспортируемый Китаем металл, вероятнее всего, имеет внекитайское происхождение, однако называть его российским некорректно, говорит Сергей Гришунин из НРА. По его мнению, металл мог быть приобретен в ЮАР или Зимбабве. Кроме того, китайские компании активно инвестировали в горную добычу в Африке и вполне могут получать возврат вложенных средств добытым металлом. «Какие-то складские поставки металла российского происхождения могут включаться в объемы китайского экспорта, но однозначную связь я бы не проводил»,— говорит он. Аналитик также отмечает, что продажи российского палладия в Китай идут с небольшими дисконтами в связи с удорожанием страховки грузов и ростом транспортных расходов.

Евгений Зайнуллин

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