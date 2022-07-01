Взятку вынули из уголовного дела

К семи годам колонии строгого режима Хамовнический суд Москвы приговорил бывшего первого заместителя начальника главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД РФ Александра Мельникова, признав его виновным в покушении на получение особо крупной взятки. Как было установлено в суде, вместе с начальником криминальной милиции ОМВД «Пресненский» Иваном Виковым он добился возбуждения уголовного дела в отношении предпринимателя Артура Панюшкина, у которого потом через посредников стал вымогать взятку в 100 млн руб. Генерал и его сообщники получили не только большие сроки, но и штрафы в размере 30 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший начальник службы криминальной милиции ОМВД «Пресненский» Иван Виков и бывший первый замначальника главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД РФ Александр Мельников

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Бывший начальник службы криминальной милиции ОМВД «Пресненский» Иван Виков и бывший первый замначальника главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД РФ Александр Мельников

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Как следовало из описательной части приговора, идея вымогательства взятки пришла в голову генерал-майору полиции Мельникову в 2018 году. Тогда он узнал, что ранее судимый московский предприниматель Артур Панюшкин, отбывший срок за незаконное завладение акциями на 405 млн руб., проверялся в 2015 году в рамках другого дела о мошенничестве. Тогда генерал вместе со своим знакомым — начальником криминальной милиции ОМВД «Пресненский» Иваном Виковым добился в УМВД по Западному округу Москвы привлечения господина Панюшкина к делу о мошенничестве, с тем чтобы начать вымогать деньги за прекращение уголовного преследования.

При этом высокопоставленные полицейские решили действовать через «решальщиков» Андрея Фролова и Андрея Викола. Последний был хорошо знаком с Артуром Панюшкиным. Встретившись с предпринимателем, он уведомил того, что против него возбуждено уголовное дело, и предложил за его прекращение заплатить должностным лицам ГУ МВД России по Москве не менее 100 млн руб. Выслушав приятеля, господин Панюшкин согласился передать требуемые деньги, но только после получения фотокопий процессуальных документов, подтверждающих факт возбуждения дела и ход его расследования. В результате генерал Мельников убедил замначальника столичного следственного управления ГУ МВД Петра Богатырева возобновить следственные действия против Артура Панюшкина по уголовному делу. В июле 2019 года генерал получил от господина Богатырева по WhatsApp информацию о ходе расследования, а также фотокопию постановления о приостановлении предварительного следствия по делу. Эти данные Александр Мельников переслал Андрею Фролову, а тот — Андрею Виколу. После чего в конце июля 2019 года «решальщик» Викол встретился с господином Панюшкиным в гостинице «Золотое кольцо», где передал тому данные о ходе расследования.

Ознакомившись с документами, бизнесмен заверил Андрея Викола, что готов отдать требуемые 100 млн руб., но в два транша: 22 августа 30 млн руб., а остальные 70 млн руб.— после того, как будет принято постановление о прекращении уголовного дела. Тем временем сам он обратился с заявлением о вымогательстве крупной взятки в Главное управление собственной безопасности МВД РФ. Все дальнейшие переговоры сторон проходили под контролем оперативников.

22 августа Артур Панюшкин назначил встречу Андрею Виколу, Ивану Викову и Андрею Фролову в баре «Даймонд» гостиницы «Золотое кольцо», где передал им 30 млн руб., большая часть которых являлась «куклой». После чего все трое были задержаны. Задержанные (а позже арестованные) Виков, Викол и Фролов отрицали причастность кого-либо еще к вымогательству денег. Но в конце сентября 2019 года Викол и Виков дали показания на генерала, и 24 сентября тот был задержан. Правда, в связи с тем, что следствие решило, что Александр Мельников не имел возможности каким-то образом повлиять на прекращение дела, кроме обвинения в покушении на получение особо крупной взятки (ст. 30 и ч. 6 ст. 290 УК РФ) ему вменили и покушение на мошенничество (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Аналогичное обвинение в мошенничестве было предъявлено и остальным фигурантам дела, Андрею Фролову и Ивану Викову добавили статью о покушении на посредничество в даче взятки (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 291.1, УК РФ), а подельнику Андрею Виколу — покушение на дачу особо крупной взятки (ст. 30 и ч. 5 ст. 291 УК РФ).

В ходе прений адвокат господина Мельникова Александр Карабанов убеждал суд, что в деле нет доказательств причастности его подзащитного к инкриминируемому преступлению. При этом адвокат говорил, что следствием были допущены неверные «квалификация деяний и оценка совокупности собранных по делу доказательств, что в итоге привело к вменению подзащитному Мельникову не совершенных им преступлений». Исходя из этого господин Карабанов требовал подзащитного полностью оправдать.

Но суд не внял этому мнению, однако снял статью о мошенничестве. В результате генерал-майора приговорили к семи годам, Андрея Фролова и Ивана Викова — к семи с половиной годам каждого, а Андрея Викола — к восьми годам. Одновременно осужденных обязали выплатить штраф — по 30 млн руб.

Защитники уже заявили, что обжалуют приговор.

Алексей Соковнин