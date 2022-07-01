Израиль выбрал выборы

В Израиле появился новый глава правительства. Нафтали Беннета на премьерском посту сменил его партнер по коалиции и глава МИДа Яир Лапид. Как долго он будет оставаться в этой должности, никто не знает. 1 ноября в Израиле пройдут уже пятые за три с половиной года парламентские выборы, в результате которых должно смениться правительство. Пока же господину Лапиду предстоит не только тяжелая избирательная кампания, но и решение острых внутренних и внешнеполитических проблем. В частности, под вопросом будущее российско-израильских отношений. За последние месяцы в качестве главы МИДа Яир Лапид стал для Москвы едва ли не наименее приемлемым израильским политиком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нафтали Беннет и Яир Лапид

Фото: Ariel Schalit / AP Нафтали Беннет и Яир Лапид

Фото: Ariel Schalit / AP

«Эта особая должность и государство принадлежат не одному человеку, а всему народу Израиля. И я тебе передаю этот посох и ответственность за государство. Я желаю, чтобы ты сохранил его, и Господь хранил тебя» — с такими словами уходящий с должности премьер-министра Израиля Нафтали Беннет обратился к своему преемнику Яиру Лапиду на церемонии передачи власти в канцелярии главы правительства.

Это произошло через несколько часов после того, как Кнессет большинством голосов утвердил решение о самороспуске и назначил парламентские выборы на 1 ноября. Они станут пятыми за три с половиной года, так как ни одна из сформированных за это время правящих коалиций не прошла тест на устойчивость. Договоренность о смене премьеров на переходный период была достигнута между Нафтали Беннетом и Яиром Лапидом еще год назад, во время формирования коалиции. Изменились лишь нюансы — Яир Лапид оставил за собой пост главы МИДа, а Нафтали Беннет стал вице-премьером, отвечающим за иранское досье.

Нафтали Беннет занимал пост премьер-министра чуть больше года. Для сравнения: его предшественник, лидер правой партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху непрерывно находился на премьерском посту на протяжении 12 лет.

Коалиции Беннета—Лапида предрекали развал с самого первого дня существования — слишком из разных сил она состояла. Ради того, чтобы положить конец эпохе Нетаньяху, правые партии («Наш дом Израиль» во главе с Авигдором Либерманом и возглавляемая господином Беннетом «Ямина», представляющая интересы поселенческого движения) объединились со своими идеологическими противниками из левого лагеря (партиями «Авода», «Мерец» и арабской РААМ Мансура Аббаса). Скрепили эту политическую мозаику центристские партии «Йеш Атид» Яира Лапида и «Кахоль-Лаван» Бени Ганца. Возглавивший оппозицию господин Нетаньяху сделал все возможное, чтобы расшатать ряды коалиции. И это у него получилось.

За время пребывания у власти из партии Нафтали Беннета ушли два депутата, что в итоге привело к потере нынешней коалицией большинства в Кнессете. Как сам политик сказал в интервью израильскому 12-му телеканалу, ему следовало бы больше сосредоточиться на управлении собственной партией и внутренней политике, а не на достижении прогресса в общении с международными лидерами, например президентом Украины Владимиром Зеленским и правителем ОАЭ Мухаммедом бен Зайдом. Потеряв большинство, премьер-министр не стал дожидаться, когда оппозиция попробует взять власть в свои руки, и принял решение о роспуске Кнессета. Об этом он объявил еще на прошлой неделе.

Понадобилась еще неделя, чтобы депутаты Кнессета смогли договориться о новой дате выборов и решить все горячие вопросы. Не обошлось и без скандалов, когда оппозиция из принципа заблокировала несколько важных законопроектов, решив не давать правящей коалиции никаких дополнительных бонусов на время предстоящей предвыборной кампании.

Согласно опросам общественного мнения, проведенным в Израиле на прошлой неделе, партия Биньямина Нетаньяху по-прежнему остается самой популярной, но может рассчитывать только на 34 мандата, что недостаточно для формирования правительства. Правящая коалиция должна получить как минимум 61 из 120 депутатских мандатов. Опросы показывают, что блок под руководством «Ликуда», состоящий из правых и религиозных партий, и блок из восьми партий уходящей коалиции по итогам выборов могут получить равное количество мандатов. В этом случае страна столкнется с той же проблемой, что и по итогам предыдущих избирательных кампаний,— начнутся мучительные переговоры по формированию правящей коалиции. Вопрос также в том, сохранятся ли партнерские соглашения между партиями действующей правой коалиции. Нафтали Беннет объявил на этой неделе, что на время уходит из политики и не будет участвовать в выборах. Его партию «Ямина» возглавит Айелет Шакед, занимающая пост министра внутренних дел. Израильские эксперты не исключают, что по итогам выборов она может присоединиться к блоку Нетаньяху.

Впрочем, пока избирательная кампания только начинается и, как бывает в Израиле, скорее всего, преподнесет немало сюрпризов. Для 48-летнего Яира Лапида — это шанс проявить себя на посту премьера. Бывший журналист, писатель и боксер-любитель шел к этому много лет — с тех пор как его партия «Йеш Атид» в 2013 году сформировала вторую по численности фракцию в Кнессете. За эти годы он занимал посты министра финансов и иностранных дел, а также возглавлял оппозицию. Карьере не помешало даже отсутствие школьного аттестата зрелости. Теперь Яиру Лапиду предстоит сложная задача — вести активную избирательную кампанию, одновременно решая внутренние и внешнеполитические проблемы. К внутренним относится рост цен и ситуация в сфере безопасности, среди внешних — иранская угроза и сложности в отношениях с Россией, возникшие на фоне конфликта на Украине.

За последние месяцы господин Лапид стал наименее приемлемой для Москвы фигурой в израильской власти. В то время как Нафтали Беннет пытался посредничать между Россией и Украиной, поддерживая диалог с президентами обеих стран, занимавший пост главы МИДа господин Лапид последовательно осуждал ввод российских войск на Украину. «Российское нападение на Украину — это серьезное нарушение международного порядка. Израиль осуждает это нападение и готов оказать гуманитарную помощь гражданам Украины. Израиль — это страна, которая пережила войны. И война — это не путь решения конфликтов»,— заявил он сразу после начала «специальной военной операции». В апреле глава израильской дипломатии назвал действия российской армии в Буче «военным преступлением».

Все это вызвало резкую критику со стороны МИД РФ. Слова израильского министра были расценены как «антироссийский выпад». В дипломатическом ведомстве указали, что Израиль пытается «воспользоваться ситуацией вокруг Украины», чтобы отвлечь внимание международного сообщества от палестино-израильского конфликта. В МИДе также напомнили о «незаконной израильской оккупации» и «ползучей аннексии» палестинских территорий. И с этого момента упоминания палестино-израильского конфликта стали звучать из уст российских дипломатов гораздо чаще, чем раньше.

Следующий скандал возник в двусторонних отношениях из-за гипотезы министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о еврейском происхождении Адольфа Гитлера. Яир Лапид был среди тех, кто требовал извинений от коллеги. Конфликт был улажен после телефонного разговора между Нафтали Беннетом и президентом РФ Владимиром Путиным.

Еще одна проблема между Израилем и Россией — ситуация в Сирии. Москва всегда была недовольна израильскими ударами по сирийской территории, но в целом им не мешала. Сейчас в Москве считают, что Израиль перешел красные линии после удара по взлетно-посадочным полосам аэропорта в Дамаске, после чего аэропорт прекратил работу. На этой неделе Россия безуспешно попыталась добиться принятия Совбезом ООН заявления для прессы с осуждением Израиля. «Складывается впечатление, что Израиль получил карт-бланш на односторонние неправомерные действия в регионе с молчаливого согласия Вашингтона, по сути заблокировавшие любые возможности для реанимирования мирного процесса»,— сказал журналистам первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

На этом фоне Яиру Лапиду будет непросто разговаривать с Москвой. Пока же ему предстоят встречи с западными партнерами. На следующей неделе политик проведет переговоры в Париже с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, а в середине июля будет ждать с визитом президента США Джо Байдена.

Марианна Беленькая