Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Первые на вылет

Авиакомпании попросили разрешения вернуть часть самолетов за границу

Как выяснил “Ъ”, впервые с начала действия санкций два российских перевозчика обратились в Минтранс с просьбой вернуть самолеты иностранным лизингодателям. S7 намерена избавиться от двух не сертифицированных в РФ Boeing 737-8 МАХ, а грузовая AirBridgeCargo планирует эксплуатировать самолеты совместно с эмиратской Etihad. Заявления были поданы в Минтранс в апреле и мае, но министерство, по данным “Ъ”, до сих пор не ответило. Эксперты говорят, что смысла оставлять эти самолеты в РФ нет.

Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Как рассказал источник “Ъ”, близкий к Минтрансу, в апреле и мае S7 и грузовая AirBridgeCargo (входит в ГК «Волга-Днепр») обратились в Минтранс за разрешением вернуть свои самолеты лизингодателям. Ответа авиакомпании пока не получили.

В пресс-службе S7 Airlines подтвердили “Ъ” эту информацию, уточнив, что подали заявку на возврат лизингодателю двух Boeing 737-8 МАХ «ввиду отсутствия сертификата типа в РФ и, соответственно, невозможности его эксплуатации». Эксплуатация 737-8 МАХ была запрещена в России из-за произошедших в Индонезии и Эфиопии катастроф с участием самолетов этого типа, а повторная сертификация так и не была проведена.

Источник “Ъ”, близкий к ГК «Волга-Днепр», рассказал, что AirBridgeCargo планирует вернуть 14 из 16 грузовых Boeing 747, все они хранятся в Шереметьево. Еще один Boeing с февраля остается в Шардже, другой, согласно Flightradar24,— в аэропорту Марана (США). В мае источник “Ъ” рассказывал о начале переговоров с лизингодателем Dubai Aerospace Enterprise (ОАЭ) о возврате самолетов для последующей передачи в финансовый лизинг Etihad. В ГК «Волга-Днепр» рассчитывали, что смогут совместно эксплуатировать эти самолеты, перерегистрировав российскую компанию на новое юрлицо в рамках совместного предприятия.

«Успех предприятия будет зависеть от того, найдут ли юристы обеих сторон способ, как эксплуатировать самолеты с учетом наложенных на них санкций США, а также британских санкций против (председателя совета директоров грузовой авиакомпании "Волга-Днепр".— “Ъ”) Алексея Исайкина»,— говорит источник “Ъ”. По его словам, из 12 самолетов, исходно попавших под запрет Минпромторга США на техобслуживание, в списке осталось шесть. По словам другого источника “Ъ”, «решение по AirBridgeCargo предварительно согласовано на уровне правительства» и может быть принято в августе или сентябре. Официально в ГК «Волга-Днепр» “Ъ” не ответили.

В то же время ряд собеседников “Ъ” в отрасли расценивают затяжное рассмотрение заявок в Минтрансе как «негласный запрет на возврат самолетов». Предполагалось, что вывоз самолетов регламентируется приказом Минтранса от 24 марта о вывозе самолетов в страны ЕАЭС (см. “Ъ” от 31 марта), говорит собеседник в отрасли. Но этот приказ не распространяется на вывоз за пределы ЕАЭС. Разрешение можно получить «через правительство по согласованию с Минтрансом», пояснил “Ъ” источник в министерстве, не уточнив сроки и порядок согласования.

«При вывозе воздушных судов или комплектующих для обеспечения их технической эксплуатации за рубежом целесообразно обращаться в правительство через Минтранс. В этом случае подготовленные Минтрансом предложения согласовываются Минэкономики и Минпромторгом»,— сообщил “Ъ” источник в Минпромторге. Официально Минпромторг и Минтранс на момент публикации “Ъ” не ответили. “Ъ” направил запрос в аппараты вице-премьера Юрия Борисова и премьера Михаила Мишустина.

Решение вернуть МАХ и грузовые самолеты выглядит более чем оправданным, считает исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев. В случае с грузоперевозками объем российского рынка «явно недостаточен» для эффективной загрузки самолетов, отмечает он, при этом на мировом рынке спрос сохраняется.

Однозначного ответа, последуют ли другие перевозчики примеру S7 и AirBridgeCargo, пока нет, считает Олег Пантелеев. Red Wings планировала в своей стратегии постепенный отказ от Airbus в 2022–2023 годах (у компании восемь А320, они не эксплуатируются и остаются в реестре Бермуд). В компании отказались от комментариев. По мнению Олега Пантелеева, не имеет смысла оставлять, например, малочисленные широкофюзеляжные А350, для них нет даже тренажеров. Но, учитывая объявленное техцентром «Аэрофлота» намерение освоить С-check (одна из сложных форм обслуживания) для этих судов, возвращать их, очевидно, не будут, говорит он. Другие собеседники “Ъ” также подчеркивают «нерациональность» дальнейшего использования в РФ других широкофюзеляжников типа Boeing 777. Олег Пантелеев возражает, что этот более массовый самолет может быть востребован на популярных направлениях и на рейсах на Дальний Восток: «Бортов много, есть возможности для каннибализации». По его мнению, сохранять специфические и единичные самолеты имеет смысл только в отдельных случаях, например, по французским турбовинтовым ATR 42/72 или канадским DHC-6/8: «Они социально значимы на региональных авиалиниях, учитывая недостаток отечественных аналогов».

Айгуль Абдуллина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...