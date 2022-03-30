Самолеты выстроятся на плацу

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Решать, какие самолеты можно вывозить из страны на ремонт или возвращать иностранному собственнику, будут Минобороны и ФСБ. Минтранс подготовил соответствующий приказ, который вступил в силу через сутки после окончания срока действия всех европейских лизинговых контрактов. Теперь заявки компаний на вывоз самолетов или запчастей будут оцениваться «на предмет наличия угрозы обороне страны и безопасности государства».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Вывоз самолетов и запчастей из РФ за рубеж будет происходить с одобрения Минобороны и ФСБ. Такое положение содержится в приказе Минтранса, который определяет, как можно вывезти из страны транспортные средства иностранного производства и их комплектующие (их вывоз правительство 10 марта запретило постановлением 312). Приказ за подписью министра транспорта Виталия Савельева опубликован 29 марта.

Днем ранее, как писал “Ъ”, по условиям санкций европейские лизингодатели должны были прекратить все отношения с авиакомпаниями РФ, и у перевозчиков не было понимания, у кого и в каком виде спрашивать разрешения на вывоз самолетов. Также авиакомпании не понимали, как направлять комплектующие на ремонт за рубеж (см. “Ъ” от 29 марта). Прежде Минтранс предлагал, чтобы разрешения на вывоз самолетов давала правкомиссия по импортозамещению, но это так и не было одобрено.

Текст приказа Минтранса с новыми правилами выдачи разрешений поступил вечером 29 марта, рассказали “Ъ” источники в двух авиакомпаниях.

Согласно документу, авиакомпании должны указывать подробное описание и количество вывозимых транспортных средств, сроки и страну назначения. Основанием, которое должен предоставить заявитель, могут быть договоры поставки, «предусматривающие вывоз товара», и контракты с посредником или производителем о продаже товара.

После проверки документов в течение двух рабочих дней Минтранс предполагает направлять их на рассмотрение в Росавиацию «на предмет соответствия». Однако ключевое заключение должны в течение десяти дней выдать ФСБ и Минобороны — о том, создаст ли вывоз угрозы обороне страны и безопасности государства. Минтранс на вопросы “Ъ” не ответил. “Ъ” направил запросы в Минобороны и ФСБ.

Как рассказали источники “Ъ” в нескольких авиакомпаниях, никаких дополнительных разъяснений о том, вывоз в какие страны может быть «потенциально опасен», от властей не поступало. Один из собеседников предполагает, что приказ формализует и так фактически существующий запрет возвращать борта европейским лизингодателям. Однако, как отметил источник “Ъ” в другой авиакомпании, лессоры заявляли о готовности принять свои самолеты «в любой точке мира за пределами Таможенного союза», в том числе в «дружественных» странах, например Турции. Неясно, как можно будет обосновать «опасность вывоза самолета в Турцию», говорит он, и будет ли государство действительно препятствовать возврату бортов. Другой источник “Ъ”, близкий к Минтрансу, предполагает, что проверка Минобороны и ФСБ позволит властям регулировать объем возвращенного флота. Еще один собеседник называет приказ Минтранса «бюрократической попыткой» переложить ответственность за решения на два силовых ведомства.

Экспортный контроль «безопасности» в гражданской авиации может быть налажен по принципам, которым следует мировой рынок вооружений и военной техники, допускает главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. За поставки оружия и продукции двойного назначения в РФ отвечает Рособоронэкспорт и Федеральная служба по техническому и экспортному контролю. При выборе «разрешенных стран» они руководствуются общеполитическими принципами, действующими международными договоренностями и представлениями о союзных странах, говорит эксперт: «Вероятно, каждая сторона должна быть уверена, что гражданский борт не будет изъят или удержан в той стране, куда его направили на ремонт, по требованию третьей страны».

Айгуль Абдуллина