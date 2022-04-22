Прогноз высокого полета

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Как стало известно “Ъ”, Минтранс попросил авиакомпании в течение одного рабочего дня посчитать, сколько самолетов им понадобится до 2030 года. Собеседники “Ъ” сочли подобные упражнения «фантазиями» и посетовали, что чиновники медлят с решением более насущных задач вроде разрешений на вывоз запчастей на ремонт за пределы ЕАЭС. Прогноз нужен для уточнения планов по выпуску самолетов, но авиакомпании хотят отталкиваться в первую очередь от реальных возможностей авиапромышленности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Минтранс попросил российских авиаперевозчиков подсчитать, сколько самолетов будет ежегодно выбывать из парка до 2030 года и сколько новых отечественных ВС им потребуется на замену. Письмо с формой для отчета было направлено в 24 авиакомпании 21 апреля с просьбой представить ответ до 16 часов того же дня. В списках получателей не оказалось авиакомпании «Аэрофлот» и Red Wings. Перевозчикам предлагаются варианты «замещения выбывающих ВС поставками отечественной авиатехники» в виде самолетов МС-21, SSJ 100, Ту-214, Ил-96, ЛМС-901 «Байкал» и Ил-114. Также, по данным “Ъ”, Росавиация запросила у компаний прогноз «приема и выбытия пилотов» на период 2022–2024 годов.

Получение запроса “Ъ” подтвердили собеседники в семи авиакомпаниях. В частности, «Азимут» уведомил Минтранс, что ежегодно до 2030 года авиакомпании потребуется по три новых SSJ 100, сообщил “Ъ” гендиректор перевозчика Павел Удод. В июле в рамках салона МАКС 2021 года «Азимут» и корпорация «Иркут» заключили соглашение о поставках двух SSJ 100 ежегодно. На тот момент в компании также планировали пополнить парк за счет Airbus, напомнил господин Удод, но «сейчас мы просим увеличить объемы поставок». Теперь перевозчик рассчитывает увеличить монофлот с текущих 15 до 30 SSJ к 2030 году.

В «России» не стали обсуждать потребности в отечественных самолетах, напомнив, что авиакомпания продолжает готовиться к поставке самолетов МС-21.

Собеседники “Ъ” в большинстве авиакомпаний признались, что опрос Минтранса вызывает «некоторую оторопь». «Наш авиапром приучил так "верить" графику поставок, что распланировать можно любые цифры, они вряд ли будут иметь отношение к реальности»,— прокомментировал один из них. В другой авиакомпании, где занимались подготовкой ответа в ведомство, согласны, что цифры вряд ли будут «коррелировать с реальными потребностями»: «Мы пытаемся как можно четче сориентироваться с планами на завтра, на месяц, а давать прогнозы на восемь лет вперед невозможно».

В нескольких авиакомпаниях пожаловались, что вместо «абстрактных отчетов» хотели бы от Минтранса ускоренного решения проблемы с вывозом запчастей за пределы ЕАЭС. Это осложняет, например, работу с обменным фондом запчастей. «Скажем, в обменном пуле в "дружественной" стране мы можем взять генератор за $1,5–5 тыс. и налетать с ним 1 тыс. часов за $300 в час. А выкуп в ЕАЭС без обмена, с учетом спекулятивного фактора, будет стоить единовременно от $150 тыс. до 300 тыс.»,— приводит пример один из собеседников. Еще в одном перевозчике отметили, что ждут «от государства точных и реалистичных цифр по возможным объемам самолетостроения» и «не готовы фантазировать без этой конкретики».

Летом 2021 года в планах Минпромторга до 2030 года фигурировало строительство 735 новых гражданских самолетов, включая 5 типов вертолетов (см. “Ъ” от 12 июля 2021 года). В декабре 2021 года глава ведомства Денис Мантуров говорил, что российские авиастроительные предприятия до 2030 года должны произвести более 1 тыс. ВС. В конце марта в «Ростехе» уже заявили, что поставят на рынок более 500 самолетов.

Хотя оценки потребностей авиакомпаний во флоте непросто дать, они необходимы промышленности для долгосрочного планирования выпуска самолетов. Источник “Ъ” в экспертном сообществе отметил, что подготовка такого прогноза «вполне под силу менеджменту авиакомпаний». «Каждый перевозчик понимает средний возраст своего парка и остатки ресурсов, посчитать примерное выбытие несложно»,— считает он. Собеседник “Ъ” в одной из авиакомпаний возражает на это, что на сегодня нет даже приблизительного понимания будущих макроэкономических реалий, на базе которых следует делать прогнозы по объему пассажиропотока.

Айгуль Абдуллина