Паоло Ваноли дотерпел до трофея

«Спартак» стал очередным российским футбольным грандом, расстающимся с иностранным тренером на фоне продолжающейся военной операции России на Украине и санкций, из-за которых отечественный футбол оказался в изоляции. Спартаковцев покидает итальянский наставник Паоло Ваноли. Итоги его короткого пребывания в московском клубе получились неоднозначными. Ваноли не смог предотвратить катастрофу «Спартака» в чемпионате, финишировав с ним на десятом месте, зато увенчал сезон первой для команды почти за два десятилетия победой в Кубке России, совпавшей с празднованием ее векового юбилея.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Под руководством Паоло Ваноли «Спартак» впервые с 2003 года стал обладателем Кубка России

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Под руководством Паоло Ваноли «Спартак» впервые с 2003 года стал обладателем Кубка России

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

О том, что «Спартак» в ближайшее время объявит о расставании с Паоло Ваноли, сообщили итальянская La Gazzetta dello Sport, а также ряд российских медиаресурсов. Источники “Ъ”, знакомые с ситуацией, подтвердили, что Ваноли покидает клуб, считая, что на решение мог повлиять «целый комплекс причин», не имеющих в основном прямого отношения к спорту, а связанных с «украинским кризисом». Это и «давление» на родине на работающих в России иностранцев после начала ее военной операции на Украине, и изоляция, в которой оказались в будущем сезоне российские клубы из-за оставивших их без еврокубков международных санкций, и «неопределенность» с финансированием команд Российской премьер-лиги, а значит, и трансферными возможностями.

На самом деле скорее удивительно, что Паоло Ваноли уходит только сейчас. Дело в том, что другие российские гранды расстались с зарубежными тренерами по ходу сезона или сразу по его окончании. Речь о трех немецких наставниках — Маркусе Гисдоле, Даниэле Фарке и Сандро Шварце, возглавлявших «Локомотив», «Краснодар» и «Динамо». Правда, если преемником Фарке стал россиянин Александр Сторожук, то железнодорожниками в концовке сезона руководил в ранге старшего тренера соотечественник Гисдоля Марвин Комппер. Динамовцы до сих пор не анонсировали назначение нового наставника.

Пребывание Паоло Ваноли в «Спартаке» получилось очень коротким, а у поклонников клуба об этом периоде останутся наверняка неоднозначные воспоминания.

Ваноли появился в клубе в декабре, чтобы помочь ему выйти из кризиса. В нем «Спартак» очутился при руководившем им с лета 2021 года португальце Руе Витории. На паузу в чемпионате клуб, в предыдущем сезоне взявший под началом немца Доменико Тедеско серебро, уходил, занимая девятое место.

Выбор сменщика Руя Витории выглядел рискованным. Паоло Ваноли вообще никогда не был наставником профессионального клуба. Он долго работал тренером итальянских сборных юношеских возрастов, а с середины прошлого десятилетия — ассистентом в тренерских бригадах сборной Италии, «Челси» и «Интера». Зато в лондонском и миланском клубах, как и в сборной родной страны, Паоло Ваноли помогал Антонио Конте, который считается выдающимся тактиком и входит в число наиболее продуктивных и востребованных футбольных специалистов. Похожий бэкграунд был у Массимо Карреры, соотечественника Ваноли. Каррера очутился на верхушке тренерской иерархии «Спартака» в 2016 году, не обладая громким именем и хоть сколько-нибудь значительным опытом руководства командой, зато несколько лет отработав рядом с Антонио Конте. Эксперимент получился удачным. В 2017 году спартаковцы спустя 16 лет вернули себе золото чемпионата России.

Эксперимент с Паоло Ваноли принес, скажем так, смешанные результаты.

Катастрофы в российском первенстве избежать не удалось. «Спартак» к его финишу даже опустился в таблице на строчку ниже, чем та, на которой он располагался в декабре.

Зато он увенчал сезон выигрышем в майском финале Кубка России в «Лужниках» у «Динамо». Особую сладость победе придали обстоятельства: Кубок «Спартак» не добывал очень долго, с 2003 года, а еще триумф совпал с празднованием его векового юбилея.

«Матч ТВ» сообщил, что наиболее вероятным преемником Паоло Ваноли является главный тренер сборной России Валерий Карпин, с весны, после ее отстранения от международных турниров, трудившийся на аналогичной должности и в «Ростове». Карпин с 2008 по 2014 год занимал в «Спартаке» посты генерального директора и временами наставника. Между тем сам Карпин охарактеризовал Sport24 это сообщение как «дезинформацию», а «Спорт-Экспресс» уверен, что столичный клуб рассчитывает заменить Ваноли «иностранным специалистом».

Алексей Доспехов