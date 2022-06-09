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Паоло Ваноли дотерпел до трофея

«Спартак» расстается с итальянским тренером

«Спартак» стал очередным российским футбольным грандом, расстающимся с иностранным тренером на фоне продолжающейся военной операции России на Украине и санкций, из-за которых отечественный футбол оказался в изоляции. Спартаковцев покидает итальянский наставник Паоло Ваноли. Итоги его короткого пребывания в московском клубе получились неоднозначными. Ваноли не смог предотвратить катастрофу «Спартака» в чемпионате, финишировав с ним на десятом месте, зато увенчал сезон первой для команды почти за два десятилетия победой в Кубке России, совпавшей с празднованием ее векового юбилея.

Под руководством Паоло Ваноли «Спартак» впервые с 2003 года стал обладателем Кубка России

Под руководством Паоло Ваноли «Спартак» впервые с 2003 года стал обладателем Кубка России

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Под руководством Паоло Ваноли «Спартак» впервые с 2003 года стал обладателем Кубка России

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

О том, что «Спартак» в ближайшее время объявит о расставании с Паоло Ваноли, сообщили итальянская La Gazzetta dello Sport, а также ряд российских медиаресурсов. Источники “Ъ”, знакомые с ситуацией, подтвердили, что Ваноли покидает клуб, считая, что на решение мог повлиять «целый комплекс причин», не имеющих в основном прямого отношения к спорту, а связанных с «украинским кризисом». Это и «давление» на родине на работающих в России иностранцев после начала ее военной операции на Украине, и изоляция, в которой оказались в будущем сезоне российские клубы из-за оставивших их без еврокубков международных санкций, и «неопределенность» с финансированием команд Российской премьер-лиги, а значит, и трансферными возможностями.

На самом деле скорее удивительно, что Паоло Ваноли уходит только сейчас. Дело в том, что другие российские гранды расстались с зарубежными тренерами по ходу сезона или сразу по его окончании. Речь о трех немецких наставниках — Маркусе Гисдоле, Даниэле Фарке и Сандро Шварце, возглавлявших «Локомотив», «Краснодар» и «Динамо». Правда, если преемником Фарке стал россиянин Александр Сторожук, то железнодорожниками в концовке сезона руководил в ранге старшего тренера соотечественник Гисдоля Марвин Комппер. Динамовцы до сих пор не анонсировали назначение нового наставника.

Пребывание Паоло Ваноли в «Спартаке» получилось очень коротким, а у поклонников клуба об этом периоде останутся наверняка неоднозначные воспоминания.

Ваноли появился в клубе в декабре, чтобы помочь ему выйти из кризиса. В нем «Спартак» очутился при руководившем им с лета 2021 года португальце Руе Витории. На паузу в чемпионате клуб, в предыдущем сезоне взявший под началом немца Доменико Тедеско серебро, уходил, занимая девятое место.

Выбор сменщика Руя Витории выглядел рискованным. Паоло Ваноли вообще никогда не был наставником профессионального клуба. Он долго работал тренером итальянских сборных юношеских возрастов, а с середины прошлого десятилетия — ассистентом в тренерских бригадах сборной Италии, «Челси» и «Интера». Зато в лондонском и миланском клубах, как и в сборной родной страны, Паоло Ваноли помогал Антонио Конте, который считается выдающимся тактиком и входит в число наиболее продуктивных и востребованных футбольных специалистов. Похожий бэкграунд был у Массимо Карреры, соотечественника Ваноли. Каррера очутился на верхушке тренерской иерархии «Спартака» в 2016 году, не обладая громким именем и хоть сколько-нибудь значительным опытом руководства командой, зато несколько лет отработав рядом с Антонио Конте. Эксперимент получился удачным. В 2017 году спартаковцы спустя 16 лет вернули себе золото чемпионата России.

Эксперимент с Паоло Ваноли принес, скажем так, смешанные результаты.

Катастрофы в российском первенстве избежать не удалось. «Спартак» к его финишу даже опустился в таблице на строчку ниже, чем та, на которой он располагался в декабре.

Зато он увенчал сезон выигрышем в майском финале Кубка России в «Лужниках» у «Динамо». Особую сладость победе придали обстоятельства: Кубок «Спартак» не добывал очень долго, с 2003 года, а еще триумф совпал с празднованием его векового юбилея.

За провал в чемпионате «Спартак» реабилитировался кубковой победой

«Матч ТВ» сообщил, что наиболее вероятным преемником Паоло Ваноли является главный тренер сборной России Валерий Карпин, с весны, после ее отстранения от международных турниров, трудившийся на аналогичной должности и в «Ростове». Карпин с 2008 по 2014 год занимал в «Спартаке» посты генерального директора и временами наставника. Между тем сам Карпин охарактеризовал Sport24 это сообщение как «дезинформацию», а «Спорт-Экспресс» уверен, что столичный клуб рассчитывает заменить Ваноли «иностранным специалистом».

Алексей Доспехов

Фотогалерея

Как менялся и чего добился ФК «Спартак» за 100 лет

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18 апреля 1922 года был основан Московский кружок спорта Краснопресненского района (МКС), ставший прародителем московского «Спартака». С тех пор команда выступала под разными названиями, такими как МКС, «Красная Пресня», «Пищевики», «Промкооперация», «Дукат» и «Мукомолы»

18 апреля 1922 года был основан Московский кружок спорта Краснопресненского района (МКС), ставший прародителем московского «Спартака». С тех пор команда выступала под разными названиями, такими как МКС, «Красная Пресня», «Пищевики», «Промкооперация», «Дукат» и «Мукомолы»

Фото: Wikipedia

«Спартаком» команда стала в 1935 году. Название предложил отец-основатель клуба Николай Старостин в честь книги Раффаэло Джованьоли о римском гладиаторе, символизирующем борьбу за свободу

«Спартаком» команда стала в 1935 году. Название предложил отец-основатель клуба Николай Старостин в честь книги Раффаэло Джованьоли о римском гладиаторе, символизирующем борьбу за свободу

Фото: redwhite.ru

«Спартак» — единственная советская команда, два раза подряд оформившая золотой дубль (в 1938 и 1939 годах она выиграла за один сезон чемпионат и кубок страны)

«Спартак» — единственная советская команда, два раза подряд оформившая золотой дубль (в 1938 и 1939 годах она выиграла за один сезон чемпионат и кубок страны)

Фото: Николай Кубеев / ТАСС

2 мая 1943 года «Спартак» участвовал в товарищеском матче в освобожденном Сталинграде против местного «Динамо». Мяч на игру сбросили с самолета. На матч пришло 10 тыс. зрителей, встреча завершилась победой хозяев со счетом 1:0   

2 мая 1943 года «Спартак» участвовал в товарищеском матче в освобожденном Сталинграде против местного «Динамо». Мяч на игру сбросили с самолета. На матч пришло 10 тыс. зрителей, встреча завершилась победой хозяев со счетом 1:0   

Фото: Волгоградский ТИЦ

В 1956 году сборная СССР по футболу впервые взяла золото на Олимпиаде в Австралии. В составе национальной команды тогда было сразу десять игроков «Спартака»

В 1956 году сборная СССР по футболу впервые взяла золото на Олимпиаде в Австралии. В составе национальной команды тогда было сразу десять игроков «Спартака»

Фото: AP

«Спартак» стали называть «народной командой» из-за того, что команда не относилась ни к силовым ведомствам, ни к каким-либо профсоюзам &lt;BR>На фото: экс-чемпионы СССР киевские динамовцы поздравляют игроков «Спартака», 1962 год

«Спартак» стали называть «народной командой» из-за того, что команда не относилась ни к силовым ведомствам, ни к каким-либо профсоюзам
На фото: экс-чемпионы СССР киевские динамовцы поздравляют игроков «Спартака», 1962 год

Фото: Бочинин Анатолий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 1976 году «Спартак» вылетел из высшей лиги в первую. В следующем сезоне красно-белые за два тура до конца обеспечили себе лидерство в первой лиге, благодаря чему смогли вернуться в элитный дивизион &lt;BR>На фото: футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин (справа) и игрок киевского «Динамо» Вячеслав Кочубинский

В 1976 году «Спартак» вылетел из высшей лиги в первую. В следующем сезоне красно-белые за два тура до конца обеспечили себе лидерство в первой лиге, благодаря чему смогли вернуться в элитный дивизион
На фото: футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин (справа) и игрок киевского «Динамо» Вячеслав Кочубинский

Фото: Соколов / РИА Новости

В период с 1979 по 1987 год «Спартак» под руководством Константина Бескова (на фото) установил рекорд советского футбола. За девять лет команда не заканчивала чемпионат СССР ниже, чем на третьей строчке турнирной таблицы

В период с 1979 по 1987 год «Спартак» под руководством Константина Бескова (на фото) установил рекорд советского футбола. За девять лет команда не заканчивала чемпионат СССР ниже, чем на третьей строчке турнирной таблицы

Фото: Игорь Уткин / РИА Новости

1 апреля 1988 года в газете «Известия» появилась статья с заголовком «Марадона думает о Москве». В заметке говорилось, что «Спартак» и «Наполи» согласовали переход легендарного футболиста (на фото) в столичный клуб. Сумма трансфера якобы составила $6 млн. В газете также был комментарий советского футболиста Виктора Понедельника, который говорил, что у федерации таких денег нет и предлагал болельщикам столичного клуба скинутся на трансфер. На следующий день «Известия» выпустили номер с опровержением, рассказав, что это была первоапрельская шутка. Однако в редакцию продолжали звонить болельщики «Спартака» и спрашивать куда отправлять деньги. Кроме того, новость успели подхватить западные СМИ, когда она достигла Неаполя — в городе начались беспорядки

1 апреля 1988 года в газете «Известия» появилась статья с заголовком «Марадона думает о Москве». В заметке говорилось, что «Спартак» и «Наполи» согласовали переход легендарного футболиста (на фото) в столичный клуб. Сумма трансфера якобы составила $6 млн. В газете также был комментарий советского футболиста Виктора Понедельника, который говорил, что у федерации таких денег нет и предлагал болельщикам столичного клуба скинутся на трансфер. На следующий день «Известия» выпустили номер с опровержением, рассказав, что это была первоапрельская шутка. Однако в редакцию продолжали звонить болельщики «Спартака» и спрашивать куда отправлять деньги. Кроме того, новость успели подхватить западные СМИ, когда она достигла Неаполя — в городе начались беспорядки

Фото: Carlo Fumagalli / AP

В 1988 году игрок «Спартака» Ринат Дасаев (на фото) был признан лучшим вратарем мира. Он выступал за красно-белых в 1978-1988 годах

В 1988 году игрок «Спартака» Ринат Дасаев (на фото) был признан лучшим вратарем мира. Он выступал за красно-белых в 1978-1988 годах

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

В 1989 году пост главного тренера занял Олег Романцев (на фото). Он стал самым титулованным тренером в истории чемпионатов России по футболу. Олег Романцев руководил клубом в 1989-1995 годах и 1997-2003 годах. Под его руководством команда выиграла первенство СССР, восемь чемпионатов России, Кубок СССР и три Кубка России. С середины 1990-х годов и до 2002 года был президентом и основным акционером «Спартака»

В 1989 году пост главного тренера занял Олег Романцев (на фото). Он стал самым титулованным тренером в истории чемпионатов России по футболу. Олег Романцев руководил клубом в 1989-1995 годах и 1997-2003 годах. Под его руководством команда выиграла первенство СССР, восемь чемпионатов России, Кубок СССР и три Кубка России. С середины 1990-х годов и до 2002 года был президентом и основным акционером «Спартака»

Фото: Владимир Родионов / РИА Новости

7 ноября 1990 года в Москву на ответный матч Лиги чемпионов со «Спартаком» прилетел итальянский «Наполи» вместе с легендарным Диего Марадоной (на фото в центре) в команде. Первая встреча закончилась со счетом 0:0. Матч в Москве также прошел без голов, и судьба противостояния решилась с помощью серии пенальти. В ней «Спартак» победил со счетом 5:3. В следующий раз клубы встретились в Лиге Европы в сезоне 2021/22. «Спартак» снова одержал верх над итальянской командой, а суммарный счет по итогу двух матчей составил 5:3

7 ноября 1990 года в Москву на ответный матч Лиги чемпионов со «Спартаком» прилетел итальянский «Наполи» вместе с легендарным Диего Марадоной (на фото в центре) в команде. Первая встреча закончилась со счетом 0:0. Матч в Москве также прошел без голов, и судьба противостояния решилась с помощью серии пенальти. В ней «Спартак» победил со счетом 5:3. В следующий раз клубы встретились в Лиге Европы в сезоне 2021/22. «Спартак» снова одержал верх над итальянской командой, а суммарный счет по итогу двух матчей составил 5:3

Фото: Владимир Родионов / РИА Новости

Первым легионером в «Спартаке» стал бразилец Луис Робсон (на фото). Он выступал за московский клуб с 1997 по 2001 год. Сыграл за «Спартак» 148 матчей, забил 41 гол. В составе московского клуба пять раз выигрывал чемпионат и один раз Кубок России

Первым легионером в «Спартаке» стал бразилец Луис Робсон (на фото). Он выступал за московский клуб с 1997 по 2001 год. Сыграл за «Спартак» 148 матчей, забил 41 гол. В составе московского клуба пять раз выигрывал чемпионат и один раз Кубок России

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

30 сентября 1998 года «Спартак» в Москве обыграл мадридский «Реал», который был действующим победителем Лиги чемпионов и являлся клубом с самым дорогим составом. Встреча закончилась со счетом 2:1. В своей истории «Спартак» еще дважды побеждал мадридский клуб: в 1991 и 2000 годах

30 сентября 1998 года «Спартак» в Москве обыграл мадридский «Реал», который был действующим победителем Лиги чемпионов и являлся клубом с самым дорогим составом. Встреча закончилась со счетом 2:1. В своей истории «Спартак» еще дважды побеждал мадридский клуб: в 1991 и 2000 годах

Фото: Reuters

Больше всего матчей за «Спартак» провел Федор Черенков. Он выступал за клуб в 1978-1990, 1991 и 1993 годах. Футболист сыграл за «Спартак» 514 матчей &lt;BR>На фото: Федор Черенков (в центре) на матче сборных СССР и Бельгии

Больше всего матчей за «Спартак» провел Федор Черенков. Он выступал за клуб в 1978-1990, 1991 и 1993 годах. Футболист сыграл за «Спартак» 514 матчей
На фото: Федор Черенков (в центре) на матче сборных СССР и Бельгии

Фото: Анатолий Бочинин / Фотоархив журнала «Огонек»

Рекордсменом клуба по числу забитых мячей является Никита Симонян (на фото). За свою карьеру в «Спартаке» он стал автором 162 голов

Рекордсменом клуба по числу забитых мячей является Никита Симонян (на фото). За свою карьеру в «Спартаке» он стал автором 162 голов

Фото: Анатолий Бочинин / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

22 ноября 2000 года «Спартак» обыграл в Москве лондонский «Арсенал». Встреча закончилась со счетом 4:1. На предматчевой конференции легендарный тренер красно-белых Олег Романцев заявил: «Для “Спартака” не существует непобедимых соперников при условии, что каждый футболист сыграет на пределе своих возможностей» &lt;BR>На фото: Капитан «Спартака» Егор Титов (слева) и полузащитник московского клуба Виктор Булатов (справа) на матче «Спартак» — «Арсенал»

22 ноября 2000 года «Спартак» обыграл в Москве лондонский «Арсенал». Встреча закончилась со счетом 4:1. На предматчевой конференции легендарный тренер красно-белых Олег Романцев заявил: «Для “Спартака” не существует непобедимых соперников при условии, что каждый футболист сыграет на пределе своих возможностей»
На фото: Капитан «Спартака» Егор Титов (слева) и полузащитник московского клуба Виктор Булатов (справа) на матче «Спартак» — «Арсенал»

Фото: Коммерсантъ / Франк Вильягра  /  купить фото

«Спартак» получил прозвище «Мясо». Такое название команда приобрела из-за того, что в 1920-х клуб назывался «Пищевики» и поддерживался кооперативами мясников. Изначально фанатам не нравилось это прозвище. Отношение к нему начало меняться в 1990-х годах, а в 2002 году игрок «Спартака» Дмитрий Сычев (на фото) после забитого гола задрал футболку показав всему стадиону майку с надписью «Кто мы? Мясо!»

«Спартак» получил прозвище «Мясо». Такое название команда приобрела из-за того, что в 1920-х клуб назывался «Пищевики» и поддерживался кооперативами мясников. Изначально фанатам не нравилось это прозвище. Отношение к нему начало меняться в 1990-х годах, а в 2002 году игрок «Спартака» Дмитрий Сычев (на фото) после забитого гола задрал футболку показав всему стадиону майку с надписью «Кто мы? Мясо!»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В мае 2002 года владельцем и президентом «Спартака» стал Андрей Червиченко (на фото). В 2003 году главный тренер красно-белых Олег Романцев заявил, что глава клуба уделяет команде слишком мало времени. За это совет директоров вынес вотум недоверия наставнику «Спартака», а затем он был уволен. После чего в клубе начался массовый приход легионеров и частые отставки тренеров. Фанатам новый владелец пришелся не по вкусу, на одном из матчей они вывесили баннер с надписью: «Чемодан — вокзал — Ростов» (Андрей Червиченко родился в Ростове-на-Дону — прим. «Ъ»)

В мае 2002 года владельцем и президентом «Спартака» стал Андрей Червиченко (на фото). В 2003 году главный тренер красно-белых Олег Романцев заявил, что глава клуба уделяет команде слишком мало времени. За это совет директоров вынес вотум недоверия наставнику «Спартака», а затем он был уволен. После чего в клубе начался массовый приход легионеров и частые отставки тренеров. Фанатам новый владелец пришелся не по вкусу, на одном из матчей они вывесили баннер с надписью: «Чемодан — вокзал — Ростов» (Андрей Червиченко родился в Ростове-на-Дону — прим. «Ъ»)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В 2004 году Андрей Червиченко продал контрольный пакет акций «Спартака» вице-президенту ЛУКОЙЛа Леониду Федуну (на фото). СМИ оценивали сделку в $50-70 млн, клуб принадлежит ему и сейчас

В 2004 году Андрей Червиченко продал контрольный пакет акций «Спартака» вице-президенту ЛУКОЙЛа Леониду Федуну (на фото). СМИ оценивали сделку в $50-70 млн, клуб принадлежит ему и сейчас

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

2 июня 2007 года состоялась церемония закладки первого камня собственного стадиона «Спартака» — «Открытие Арена». Первым официальным матчем на новом поле была игра с сербской «Црвеной Зевздой» 5 сентября 2014 года. Раньше домашние встречи «Спартак» проводил на стадионах «Лужники», «Локомотив», «Динамо», «Торпедо» и «Олимпийский». Вместимость «Открытия Арены» составляет 45 360 человек. Владелец клуба, Леонид Федун, заявлял, что итоговая стоимость арены составила 14,5 млрд руб.

2 июня 2007 года состоялась церемония закладки первого камня собственного стадиона «Спартака» — «Открытие Арена». Первым официальным матчем на новом поле была игра с сербской «Црвеной Зевздой» 5 сентября 2014 года. Раньше домашние встречи «Спартак» проводил на стадионах «Лужники», «Локомотив», «Динамо», «Торпедо» и «Олимпийский». Вместимость «Открытия Арены» составляет 45 360 человек. Владелец клуба, Леонид Федун, заявлял, что итоговая стоимость арены составила 14,5 млрд руб.

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

Современный гимн команды был представлен 10 февраля 2010 года. Автором музыки стал композитор Виктор Дробыш, слов — телерадиоведущий Роман Емельянов, исполнителем рок-музыкант Валерий Кипелов (на фото)

Современный гимн команды был представлен 10 февраля 2010 года. Автором музыки стал композитор Виктор Дробыш, слов — телерадиоведущий Роман Емельянов, исполнителем рок-музыкант Валерий Кипелов (на фото)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

В 2012 году в честь 40-летия фанатского движения «Спартака» клуб официально закрепил 72 номер за болельщиками. С тех пор в команде не было игроков, выступавших под этой цифрой

В 2012 году в честь 40-летия фанатского движения «Спартака» клуб официально закрепил 72 номер за болельщиками. С тех пор в команде не было игроков, выступавших под этой цифрой

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

В сезоне Лиги чемпионов 2017/18 «Спартак» под руководством Массимо Карреры разгромил в Москве испанскую Севилью. Матч завершился со счетом 5:1

В сезоне Лиги чемпионов 2017/18 «Спартак» под руководством Массимо Карреры разгромил в Москве испанскую Севилью. Матч завершился со счетом 5:1

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Самым дорогим приобретением красно-белых стал нидерландец Гус Тил (на фото в центре), купленный в 2019 году. Сумма трансфера составила €18 млн. Больше всего клуб заработал на продаже другого нидерландца — Квинси Промеса в 2018 году. За него «Спартак» получил €21 млн. В 2021 году он вернулся московский клуб

Самым дорогим приобретением красно-белых стал нидерландец Гус Тил (на фото в центре), купленный в 2019 году. Сумма трансфера составила €18 млн. Больше всего клуб заработал на продаже другого нидерландца — Квинси Промеса в 2018 году. За него «Спартак» получил €21 млн. В 2021 году он вернулся московский клуб

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

На эмблеме «Спартака» — четыре звезды, каждая из них соответствует пяти победам в чемпионатах СССР и России. Всего у клуба 22 таких трофея. Команда 12 раз становилась чемпионом СССР и 10 раз выигрывала первенство России. Кроме того, «Спартак» 10 раз завоевывал Кубок СССР и три раза Кубок России &lt;BR>На фото: президент академии имени Федора Черенкова московского «Спартака» Сергей Родионов на пресс-конференции

На эмблеме «Спартака» — четыре звезды, каждая из них соответствует пяти победам в чемпионатах СССР и России. Всего у клуба 22 таких трофея. Команда 12 раз становилась чемпионом СССР и 10 раз выигрывала первенство России. Кроме того, «Спартак» 10 раз завоевывал Кубок СССР и три раза Кубок России
На фото: президент академии имени Федора Черенкова московского «Спартака» Сергей Родионов на пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Последний раз «Спартак» становился чемпионом России в 2017 году. Команда выиграла титул досрочно за три тура до конца соревнований. В этом же сезоне красно-белые выиграли Суперкубок России, победив московский «Локомотив»

Последний раз «Спартак» становился чемпионом России в 2017 году. Команда выиграла титул досрочно за три тура до конца соревнований. В этом же сезоне красно-белые выиграли Суперкубок России, победив московский «Локомотив»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

С 17 декабря 2021 года главным тренером «Спартака» является итальянец Паоло Ваноли, ранее работавший с «Интером». СМИ сообщали, что зарплата специалиста в Московском клубе составляет €1,5 млн в год

С 17 декабря 2021 года главным тренером «Спартака» является итальянец Паоло Ваноли, ранее работавший с «Интером». СМИ сообщали, что зарплата специалиста в Московском клубе составляет €1,5 млн в год

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

В честь 100-летия «Спартак» представил обновленный клубный логотип (на фото справа) с учетом пожеланий болельщиков. Он больше похож на символ команды, который использовался в конце 1930-х и начале 1940-х годов 

В честь 100-летия «Спартак» представил обновленный клубный логотип (на фото справа) с учетом пожеланий болельщиков. Он больше похож на символ команды, который использовался в конце 1930-х и начале 1940-х годов 

Фото: ФК Спартак

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18 апреля 1922 года был основан Московский кружок спорта Краснопресненского района (МКС), ставший прародителем московского «Спартака». С тех пор команда выступала под разными названиями, такими как МКС, «Красная Пресня», «Пищевики», «Промкооперация», «Дукат» и «Мукомолы»

Фото: Wikipedia

«Спартаком» команда стала в 1935 году. Название предложил отец-основатель клуба Николай Старостин в честь книги Раффаэло Джованьоли о римском гладиаторе, символизирующем борьбу за свободу

Фото: redwhite.ru

«Спартак» — единственная советская команда, два раза подряд оформившая золотой дубль (в 1938 и 1939 годах она выиграла за один сезон чемпионат и кубок страны)

Фото: Николай Кубеев / ТАСС

2 мая 1943 года «Спартак» участвовал в товарищеском матче в освобожденном Сталинграде против местного «Динамо». Мяч на игру сбросили с самолета. На матч пришло 10 тыс. зрителей, встреча завершилась победой хозяев со счетом 1:0   

Фото: Волгоградский ТИЦ

В 1956 году сборная СССР по футболу впервые взяла золото на Олимпиаде в Австралии. В составе национальной команды тогда было сразу десять игроков «Спартака»

Фото: AP

«Спартак» стали называть «народной командой» из-за того, что команда не относилась ни к силовым ведомствам, ни к каким-либо профсоюзам
На фото: экс-чемпионы СССР киевские динамовцы поздравляют игроков «Спартака», 1962 год

Фото: Бочинин Анатолий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 1976 году «Спартак» вылетел из высшей лиги в первую. В следующем сезоне красно-белые за два тура до конца обеспечили себе лидерство в первой лиге, благодаря чему смогли вернуться в элитный дивизион
На фото: футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин (справа) и игрок киевского «Динамо» Вячеслав Кочубинский

Фото: Соколов / РИА Новости

В период с 1979 по 1987 год «Спартак» под руководством Константина Бескова (на фото) установил рекорд советского футбола. За девять лет команда не заканчивала чемпионат СССР ниже, чем на третьей строчке турнирной таблицы

Фото: Игорь Уткин / РИА Новости

1 апреля 1988 года в газете «Известия» появилась статья с заголовком «Марадона думает о Москве». В заметке говорилось, что «Спартак» и «Наполи» согласовали переход легендарного футболиста (на фото) в столичный клуб. Сумма трансфера якобы составила $6 млн. В газете также был комментарий советского футболиста Виктора Понедельника, который говорил, что у федерации таких денег нет и предлагал болельщикам столичного клуба скинутся на трансфер. На следующий день «Известия» выпустили номер с опровержением, рассказав, что это была первоапрельская шутка. Однако в редакцию продолжали звонить болельщики «Спартака» и спрашивать куда отправлять деньги. Кроме того, новость успели подхватить западные СМИ, когда она достигла Неаполя — в городе начались беспорядки

Фото: Carlo Fumagalli / AP

В 1988 году игрок «Спартака» Ринат Дасаев (на фото) был признан лучшим вратарем мира. Он выступал за красно-белых в 1978-1988 годах

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

В 1989 году пост главного тренера занял Олег Романцев (на фото). Он стал самым титулованным тренером в истории чемпионатов России по футболу. Олег Романцев руководил клубом в 1989-1995 годах и 1997-2003 годах. Под его руководством команда выиграла первенство СССР, восемь чемпионатов России, Кубок СССР и три Кубка России. С середины 1990-х годов и до 2002 года был президентом и основным акционером «Спартака»

Фото: Владимир Родионов / РИА Новости

7 ноября 1990 года в Москву на ответный матч Лиги чемпионов со «Спартаком» прилетел итальянский «Наполи» вместе с легендарным Диего Марадоной (на фото в центре) в команде. Первая встреча закончилась со счетом 0:0. Матч в Москве также прошел без голов, и судьба противостояния решилась с помощью серии пенальти. В ней «Спартак» победил со счетом 5:3. В следующий раз клубы встретились в Лиге Европы в сезоне 2021/22. «Спартак» снова одержал верх над итальянской командой, а суммарный счет по итогу двух матчей составил 5:3

Фото: Владимир Родионов / РИА Новости

Первым легионером в «Спартаке» стал бразилец Луис Робсон (на фото). Он выступал за московский клуб с 1997 по 2001 год. Сыграл за «Спартак» 148 матчей, забил 41 гол. В составе московского клуба пять раз выигрывал чемпионат и один раз Кубок России

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

30 сентября 1998 года «Спартак» в Москве обыграл мадридский «Реал», который был действующим победителем Лиги чемпионов и являлся клубом с самым дорогим составом. Встреча закончилась со счетом 2:1. В своей истории «Спартак» еще дважды побеждал мадридский клуб: в 1991 и 2000 годах

Фото: Reuters

Больше всего матчей за «Спартак» провел Федор Черенков. Он выступал за клуб в 1978-1990, 1991 и 1993 годах. Футболист сыграл за «Спартак» 514 матчей
На фото: Федор Черенков (в центре) на матче сборных СССР и Бельгии

Фото: Анатолий Бочинин / Фотоархив журнала «Огонек»

Рекордсменом клуба по числу забитых мячей является Никита Симонян (на фото). За свою карьеру в «Спартаке» он стал автором 162 голов

Фото: Анатолий Бочинин / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

22 ноября 2000 года «Спартак» обыграл в Москве лондонский «Арсенал». Встреча закончилась со счетом 4:1. На предматчевой конференции легендарный тренер красно-белых Олег Романцев заявил: «Для “Спартака” не существует непобедимых соперников при условии, что каждый футболист сыграет на пределе своих возможностей»
На фото: Капитан «Спартака» Егор Титов (слева) и полузащитник московского клуба Виктор Булатов (справа) на матче «Спартак» — «Арсенал»

Фото: Коммерсантъ / Франк Вильягра  /  купить фото

«Спартак» получил прозвище «Мясо». Такое название команда приобрела из-за того, что в 1920-х клуб назывался «Пищевики» и поддерживался кооперативами мясников. Изначально фанатам не нравилось это прозвище. Отношение к нему начало меняться в 1990-х годах, а в 2002 году игрок «Спартака» Дмитрий Сычев (на фото) после забитого гола задрал футболку показав всему стадиону майку с надписью «Кто мы? Мясо!»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В мае 2002 года владельцем и президентом «Спартака» стал Андрей Червиченко (на фото). В 2003 году главный тренер красно-белых Олег Романцев заявил, что глава клуба уделяет команде слишком мало времени. За это совет директоров вынес вотум недоверия наставнику «Спартака», а затем он был уволен. После чего в клубе начался массовый приход легионеров и частые отставки тренеров. Фанатам новый владелец пришелся не по вкусу, на одном из матчей они вывесили баннер с надписью: «Чемодан — вокзал — Ростов» (Андрей Червиченко родился в Ростове-на-Дону — прим. «Ъ»)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В 2004 году Андрей Червиченко продал контрольный пакет акций «Спартака» вице-президенту ЛУКОЙЛа Леониду Федуну (на фото). СМИ оценивали сделку в $50-70 млн, клуб принадлежит ему и сейчас

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

2 июня 2007 года состоялась церемония закладки первого камня собственного стадиона «Спартака» — «Открытие Арена». Первым официальным матчем на новом поле была игра с сербской «Црвеной Зевздой» 5 сентября 2014 года. Раньше домашние встречи «Спартак» проводил на стадионах «Лужники», «Локомотив», «Динамо», «Торпедо» и «Олимпийский». Вместимость «Открытия Арены» составляет 45 360 человек. Владелец клуба, Леонид Федун, заявлял, что итоговая стоимость арены составила 14,5 млрд руб.

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

Современный гимн команды был представлен 10 февраля 2010 года. Автором музыки стал композитор Виктор Дробыш, слов — телерадиоведущий Роман Емельянов, исполнителем рок-музыкант Валерий Кипелов (на фото)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

В 2012 году в честь 40-летия фанатского движения «Спартака» клуб официально закрепил 72 номер за болельщиками. С тех пор в команде не было игроков, выступавших под этой цифрой

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

В сезоне Лиги чемпионов 2017/18 «Спартак» под руководством Массимо Карреры разгромил в Москве испанскую Севилью. Матч завершился со счетом 5:1

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Самым дорогим приобретением красно-белых стал нидерландец Гус Тил (на фото в центре), купленный в 2019 году. Сумма трансфера составила €18 млн. Больше всего клуб заработал на продаже другого нидерландца — Квинси Промеса в 2018 году. За него «Спартак» получил €21 млн. В 2021 году он вернулся московский клуб

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

На эмблеме «Спартака» — четыре звезды, каждая из них соответствует пяти победам в чемпионатах СССР и России. Всего у клуба 22 таких трофея. Команда 12 раз становилась чемпионом СССР и 10 раз выигрывала первенство России. Кроме того, «Спартак» 10 раз завоевывал Кубок СССР и три раза Кубок России
На фото: президент академии имени Федора Черенкова московского «Спартака» Сергей Родионов на пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Последний раз «Спартак» становился чемпионом России в 2017 году. Команда выиграла титул досрочно за три тура до конца соревнований. В этом же сезоне красно-белые выиграли Суперкубок России, победив московский «Локомотив»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

С 17 декабря 2021 года главным тренером «Спартака» является итальянец Паоло Ваноли, ранее работавший с «Интером». СМИ сообщали, что зарплата специалиста в Московском клубе составляет €1,5 млн в год

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

В честь 100-летия «Спартак» представил обновленный клубный логотип (на фото справа) с учетом пожеланий болельщиков. Он больше похож на символ команды, который использовался в конце 1930-х и начале 1940-х годов 

Фото: ФК Спартак

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