Над всей Испанией безоблачное НАТО

Саммит НАТО в Мадриде впервые за последние три десятка лет проходит в резко изменившейся реальности. В Европу пришел масштабный конфликт, конца которому пока не видно. Участвующая в нем Россия не просто не прислушивается к заявлениям, звучащим от альянса в целом и от составляющих его стран по отдельности, но и открыто заявляет: она остановится, когда сочтет нужным. Страны НАТО помогают Украине, но сами признают, что этого недостаточно. Перед лидерами блока в Мадриде стоит непростая задача: перепридумать роль альянса с учетом новых обстоятельств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники саммита НАТО

Фото: Yves Herman, Reuters Участники саммита НАТО

Фото: Yves Herman, Reuters

Основные рабочие дни мадридского саммита НАТО — 29 и 30 июня, а главная задача — утвердить новую стратегическую концепцию альянса. Предыдущую приняли в 2010 году, спустя два года после российско-грузинской войны 2008-го.

В том конфликте, потрясшем Европу, но в итоге не оказавшем сильного влияния на отношения Москвы с Западом (с США потом началась «перезагрузка», а с Евросоюзом была запущена программа «Партнерство для модернизации»), Россия впервые в новейшей истории применила силу в отношении соседнего государства и ввела армию на чужую территорию.

С февраля российская армия открыто ведет боевые действия на Украине и способна достать ракетами любой украинский город. Ясно, что нынешнее противостояние не закончится возвращением к business as usual между Россией и коллективным Западом, как случилось вскоре после грузинского кризиса. Более того, Москва прямым текстом говорит, что восстановление отношений если и может произойти, то лишь при условии, что западные партнеры сами «приползут» и «попросят».

«Нет у нас сейчас никаких отношений с США. Они в точке нуля по Кельвину. И размораживать их сегодня не надо. И переговоры с ними пока вести не надо. Это вредно для России. Пусть сами прибегут или приползут и попросят об этом. И ценят это как особую милость»,— написал за неделю до саммита НАТО в своем Telegram-канале зампред Совбеза РФ, экс-президент Дмитрий Медведев. Он комментировал для «РИА Новости» вероятность возобновления переговоров с США по вопросу продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Но, можно сказать, выразил нынешний подход Москвы к отношениям с Западом в целом.

Ситуация уникальная. Столь демонстративное игнорирование тех, кого российские власти иногда все еще называют партнерами, сложно припомнить.

Москва, теперь покрытая многими слоями всевозможных санкций, дает понять: мнение Запада для нее больше не существует.

На все призывы прекратить боевые действия на Украине Россия либо отвечает, что сделает это исключительно по своему усмотрению — замглавы МИД РФ Сергей Рябков недавно заявлял, что Москва поставит точку «там, где это нужно» именно ей, либо предлагает Украине сдаться. 28 июня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что все можно закончить за сутки: нужен лишь «приказ националистическим подразделениям сложить оружие, приказ военным украинским сложить оружие, и нужно выполнить условия Российской Федерации».

Если «специальная военная операция» планировалась относительно легкой прогулкой, очевидно, что она такой не стала. Но даже в НАТО признают, что украинской армии приходится тяжело. «Россия уже потеряла очень много солдат и вооружения, но в последнее время начали существенно возрастать потери Украины»,— заявил в интервью «Европейской правде» заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ. До него о серьезных потерях говорили глава Минобороны Украины Алексей Резников и президент Владимир Зеленский.

Страны Североатлантического альянса, который российские власти обвиняли и продолжают обвинять в «военном освоении» соседней страны, теперь помогают Киеву гораздо больше, чем до 24 февраля. Украине поставляются оружие и боеприпасы, а тем временем российское наступление в Донбассе медленно, но продвигается.

На этом фоне заметно нежелание западных лидеров еще сильней обострять отношения с Россией. Владимир Зеленский, который, как ожидается, выступит в среду перед участниками саммита в Мадриде, 28 июня прокомментировал в своем Telegram-канале ракетный удар по Кременчугу (Киев заявил о попадании ракеты в торговый центр, Минобороны РФ сообщило о поражении склада с боеприпасами): «Бить ракетами по гражданским объектам могут только отмороженные террористы, которым нет места на земле. Россия должна быть признана государством — спонсором терроризма». На это заявление между тем отреагировал французский лидер Эмманюэль Макрон: «Франция не разделяет подобной методологии, потому что мы всегда стремимся руководствоваться юридическим подходом».

Дискуссия возникла и по поводу того, кем же именовать Россию в новой стратегической концепции НАТО. Накануне стало известно, что Китай в ней планируется снабдить стикером «стратегический вызов», а РФ пометить как «прямую угрозу».

Из Польши прозвучало более радикальное предложение. Глава польского Бюро национальной безопасности Павел Солох заявил, что участники альянса должны однозначно назвать Россию врагом. Но пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина предложил этого не делать, а придерживаться определения «противник».

Москва же и тут дала понять, что ее не особо волнует, какое название ей придумают. «Что касается планов, которые готовятся к саммиту НАТО, объявить нас угрозой, Китай объявить системным вызовом: давным-давно до созыва саммита НАТО Россия была объявлена врагом»,— высказался глава российского МИДа Сергей Лавров. Россия, отметил он, объявлена врагом просто потому, что не хочет соглашаться с неолиберальным миропорядком, который США, подчинив себе весь западный мир без исключения, навязывают всем остальным под лозунгом миропорядка, основанного на правилах.

Между тем замгенсека альянса Джоанэ заявил, что мадридский саммит блока «будет одним из самых трансформационных в истории НАТО». Помимо стратегической концепции, сообщил он, лидеры стран-членов примут решение об усилении присутствия на восточном фланге. В то же время, как следует из интервью Мирчи Джоанэ, альянсу не хочется в отношениях с Москвой сильно взвинчивать ставки в целом и из-за Украины в частности:

«НАТО — это организация, на которой завязаны риски, и мы должны тщательно избегать эскалации и возможности войны между Россией и НАТО, которая не пойдет на пользу никому. При всем уважении к Украине, но наша задача номер один — это защита миллиарда людей, живущих на пространстве НАТО».

При таких вводных лидерам натовских стран будет непросто выработать такую линию поведения, чтобы и альянс не показался слабым и безвольным на фоне натиска России, и на российском направлении не случился сбой, чреватый разрастанием конфликта.

Владимир Соловьев