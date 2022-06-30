Экспорт кругляка покатился по наклонной

Экспорт круглого леса из России, который с 2022 года был резко ограничен властями, за январь—май упал на 44%, до 3,2 млн кубометров, свидетельствуют данные Рослесинфорга. Правительство планировало за счет сокращения экспорта круглого леса стимулировать глубокую переработку древесины, но сейчас из-за санкций Запада значительная часть уже построенных перерабатывающих мощностей простаивает. Но эксперты сомневаются, что ограничения экспорта будут отменены, хотя в текущей ситуации развитие внутренней переработки фактически невозможно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Российские компании в первые пять месяцев 2022 года, по данным Рослесинфорга, сократили экспорт необработанной древесины на 44,1%, до 3,2 млн кубометров. Как пояснил директор компании Павел Чащин, основная причина — введение с 1 января ограничения экспорта круглого леса хвойных и ценных лиственных пород, которое призвано стимулировать развитие глубокой переработки внутри страны. Ограничения вводились постепенно: до 2021 года действовала экспортная пошлина в 60%, в прошлом году она выросла до 80%. Сейчас вывоз кругляка разрешен только через два железнодорожных пограничных пункта, которые в будущем также закроют. Против этой меры активно выступали экспортеры кругляка, особенно в ДФО, ссылаясь на то, что она разоряет предприятия, а за предоставленный срок невозможно построить достаточное количество перерабатывающих мощностей.

Крупнейшим покупателем российского кругляка в первые пять месяцев 2022 года традиционно был Китай (1,4 млн кубометров, или 44% от общего объема экспорта), несмотря на то что по сравнению с аналогичным периодом 2021 года поставки упали в два раза. Второе место заняла Финляндия, которая, несмотря на введенные санкции, почти на треть нарастила закупки, до 1,3 млн кубометров.

Белоруссия, куда обычно направлялись небольшие объемы, нарастила импорт втрое, до 131,9 тыс. кубометров. Еще один крупный импортер российского необработанного леса — Казахстан, который в прошлом году занимал третье место по потреблению, сократил закупки на 53,4%. Зато почти на столько же (53,3%) выросли объемы поставок в Иран (до 14,1 тыс. кубометров). Поставки в Южную Корею выросли в три раза, до 6,2 тыс. кубометров, в Таджикистан — в два раза, до 4,4 тыс. кубометров, в ОАЭ — в четыре раза, до 4 тыс. кубометров. Спрос со стороны Великобритании сократился в девять раз, до 26,2 тыс. кубометров, а на Кипр был отправлен такой же объем, что и годом ранее (28,3 тыс. кубометров).

Эксперты полагают, что текущая ситуация на рынках сбыта фактически сделала бесполезным ограничение экспорта кругляка. Как пояснил “Ъ” вице-президент Союза лесопромышленников Андрей Фролов, на данный момент большинство экспортных рынков закрылись для российских поставщиков, так что текущих мощностей по глубокой переработке достаточно, чтобы удовлетворить потребности внутреннего рынка и спрос со стороны дружественных стран. То есть, отмечает он, нет смысла наращивать производство лесопродукции до тех пор, пока не будет необходимого объема потребления. К тому же новое строительство перерабатывающих мощностей сейчас затруднено санкциями и отсутствием доступа к иностранным технологиям и оборудованию, хотя частично это можно компенсировать за счет закупки в Китае. В частности, по мнению господина Фролова, вопрос строительства новых ЦБК сейчас фактически закрыт, так как непонятно, как реализовать эти проекты.

При этом вице-президент союза сомневается, что в текущих условиях может встать вопрос об отмене ограничений экспорта кругляка, хотя спрос на него со стороны Китая и других потребителей был бы высоким. Но, считает он, правительство не пойдет на это, учитывая, сколько сил и времени было потрачено на утверждение мер по углублению переработки.

В Минпромторге подтвердили “Ъ”, что «возврата к модели, когда мы вывозили круглый лес, не будет, потому что лесопромышленный комплекс уже ушел далеко вперед».

В агентстве лесопромышленной аналитики WhаtWood отметили, что сейчас на внутреннем рынке переизбыток сырья, так как лесоперерабатывающие комбинаты сократили потребление из-за проблем с экспортом, а некоторые заводы вообще прекратили закупки круглых лесоматериалов и приостановили деятельность. Из-за этого падают и объемы лесозаготовки. Ограничения на экспорт круглых лесоматериалов только усугубляют ситуацию.

Ольга Мордюшенко