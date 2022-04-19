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Коммерсантъ FM
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Лес повернут на экспорт

Пошлины на сырые пиломатериалы могут отменить

Как выяснил “Ъ”, Минпромторг предлагает до конца года обнулить экспортные пошлины на сырые пиломатериалы, чтобы поддержать российских лесопромышленников. Послабления не распространятся на брус. Такая мера в первую очередь поможет компаниям на Дальнем Востоке, которые не имеют своих сушильных мощностей, а также небольшим предприятиям, считают аналитики.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Минпромторг предлагает до конца года обнулить экспортные пошлины на пиломатериалы влажностью свыше 22% (за исключением пиломатериалов из дуба, бука и ясеня), сообщили “Ъ” в министерстве. Сейчас для этих видов продукции ставка составляет 10%. Предложения подготовлены по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко, отмечают в министерстве. При этом пошлины для грубо обработанных пиломатериалов толщиной более 10 см останутся на прежнем заградительном уровне, добавили там. Экспорт же леса-кругляка из РФ сейчас запрещен.

Минпромторг направил предложения в Минэкономики, но там не ответили на вопросы “Ъ”. Источники “Ъ” в отрасли считают, что предложение Минпромторга, вероятнее всего, встретит сопротивление со стороны таможни. Однако послабление необходимо для поддержки отрасли, говорила директор департамента Минпромторга Вера Хмырова на круглом столе в Госдуме 18 апреля: «Для нас крайне важно поддержать лесопромышленников с точки зрения снижения их затрат на реализацию продукции».

Правительство еще в июле 2021 года ввело экспортные пошлины на некоторые виды обработанной древесины с уровнем влажности свыше 22%, а затем продлило норму на весь 2022 год. Если для сырых досок ставка составляет 10%, то для сырого бруса толщиной и шириной более 10 см установлены фиксированные минимальные ставки. Например, для хвойных пород древесины ставка — не менее €200 за кубометр, а для дуба, бука и ясеня — от €250 до €370. В правительстве говорили, что повышение пошлин позволит ограничить вывоз необработанной древесины под видом пиломатериалов.

При этом вывезти продукцию из России все равно практически невозможно: грузы встают на границе с Европой. По словам госпожи Хмыровой, министерство надеется на помощь Казахстана: «Мы обратились к нашим казахским партнерам с просьбой привлекать казахские транспортные компании к перевозке наших грузов по европейским направлениям в более активном масштабе». При этом с 10 июля вступит в силу эмбарго ЕС на российскую древесину и продукты переработки.

Снижение или обнуление вывозной таможенной пошлины на пиломатериалы влажностью более 22% — правильная инициатива в текущей ситуации, считает Игорь Новоселов из WhatWood. По его мнению, необходимо максимально снижать пороги выхода на внешние рынки и устранять препятствия для ориентированных на экспорт лесопильных компаний в условиях, когда и так введены внешние ограничения. По оценкам WhatWood, доля сухих пиломатериалов составляет около 55–60% от общего объема экспорта из России, остальные реализуются на экспорт без камерной сушки и, как правило, мелкими и средними компаниями. В частности, отмечает вице-президент Союза лесопромышленников Андрей Фролов, инициатива поможет предприятиям Дальнего Востока, где есть недостаток сушильных мощностей.

Полина Смертина, Ольга Мордюшенко

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