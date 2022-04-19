Лес повернут на экспорт

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Как выяснил “Ъ”, Минпромторг предлагает до конца года обнулить экспортные пошлины на сырые пиломатериалы, чтобы поддержать российских лесопромышленников. Послабления не распространятся на брус. Такая мера в первую очередь поможет компаниям на Дальнем Востоке, которые не имеют своих сушильных мощностей, а также небольшим предприятиям, считают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Минпромторг предлагает до конца года обнулить экспортные пошлины на пиломатериалы влажностью свыше 22% (за исключением пиломатериалов из дуба, бука и ясеня), сообщили “Ъ” в министерстве. Сейчас для этих видов продукции ставка составляет 10%. Предложения подготовлены по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко, отмечают в министерстве. При этом пошлины для грубо обработанных пиломатериалов толщиной более 10 см останутся на прежнем заградительном уровне, добавили там. Экспорт же леса-кругляка из РФ сейчас запрещен.

Минпромторг направил предложения в Минэкономики, но там не ответили на вопросы “Ъ”. Источники “Ъ” в отрасли считают, что предложение Минпромторга, вероятнее всего, встретит сопротивление со стороны таможни. Однако послабление необходимо для поддержки отрасли, говорила директор департамента Минпромторга Вера Хмырова на круглом столе в Госдуме 18 апреля: «Для нас крайне важно поддержать лесопромышленников с точки зрения снижения их затрат на реализацию продукции».

Правительство еще в июле 2021 года ввело экспортные пошлины на некоторые виды обработанной древесины с уровнем влажности свыше 22%, а затем продлило норму на весь 2022 год. Если для сырых досок ставка составляет 10%, то для сырого бруса толщиной и шириной более 10 см установлены фиксированные минимальные ставки. Например, для хвойных пород древесины ставка — не менее €200 за кубометр, а для дуба, бука и ясеня — от €250 до €370. В правительстве говорили, что повышение пошлин позволит ограничить вывоз необработанной древесины под видом пиломатериалов.

При этом вывезти продукцию из России все равно практически невозможно: грузы встают на границе с Европой. По словам госпожи Хмыровой, министерство надеется на помощь Казахстана: «Мы обратились к нашим казахским партнерам с просьбой привлекать казахские транспортные компании к перевозке наших грузов по европейским направлениям в более активном масштабе». При этом с 10 июля вступит в силу эмбарго ЕС на российскую древесину и продукты переработки.

Снижение или обнуление вывозной таможенной пошлины на пиломатериалы влажностью более 22% — правильная инициатива в текущей ситуации, считает Игорь Новоселов из WhatWood. По его мнению, необходимо максимально снижать пороги выхода на внешние рынки и устранять препятствия для ориентированных на экспорт лесопильных компаний в условиях, когда и так введены внешние ограничения. По оценкам WhatWood, доля сухих пиломатериалов составляет около 55–60% от общего объема экспорта из России, остальные реализуются на экспорт без камерной сушки и, как правило, мелкими и средними компаниями. В частности, отмечает вице-президент Союза лесопромышленников Андрей Фролов, инициатива поможет предприятиям Дальнего Востока, где есть недостаток сушильных мощностей.

Полина Смертина, Ольга Мордюшенко