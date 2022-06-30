Рынку недокладывают солнца

Как выяснил “Ъ”, владельцы небольших домашних солнечных электростанций не стали массово подключаться к общей электросети для продажи излишков выработки. «Россети» за год получили лишь 118 заявок на подключение 1,2 МВт, хотя в России, по оценкам аналитиков, ежегодно устанавливают по 30 МВт солнечных панелей. Механизм не работает, поскольку цена продажи выработки слишком низкая, а процедура подключения к сети слишком сложная, говорят собеседники “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Владельцы малых солнечных электростанций неохотно пользуются новым механизмом подключения своих объектов к общей электросети. С марта прошлого года «Россети» получили 118 заявок на технологическое присоединение (ТП) объектов микрогенерации суммарной мощностью 1,23 МВт, сообщили “Ъ” в госмонополии. «Россети» уже исполнили 52 договора на 534,9 кВт.

В марте 2021 года в России заработал механизм поддержки микрогенерации: возможность взаимозачета объемов потребления из сети и выдачи выработанной электроэнергии в сеть. Микрогенератор также может продавать излишки выработки энергосбытовой компании. Но для этого владелец установки должен получить специальное ТП (см. “Ъ” от 2 апреля 2021 года).

Между тем реальные объемы микрогенерации в стране в разы выше. Ежегодно в России, по разным оценкам, реализуются проекты общим объемом около 30 МВт, говорит Максим Дякин из Vygon Consulting. Например, компания «Умная энергия» в прошлом году установила 2,6 МВт панелей, рассказывает ее коммерческий директор Дмитрий Коняев. После начала военных действий на Украине компания продала 400 кВт, причем резко вырос спрос на накопители энергии, говорит Дмитрий Коняев: «Из-за опасения военной угрозы люди решили перевести загородные дома на автономное энергоснабжение».

Проблем с поставками китайских солнечных панелей нет, но европейские инверторы приходится возить через третьи страны, отмечает Дмитрий Коняев. По его словам, цены вернулись к прошлогодним уровням благодаря укреплению рубля — 60–70 тыс. руб. за 1 кВт и 90–120 тыс. руб. за 1 кВт с учетом накопителя. Один из собеседников “Ъ” утверждает, что спрос на панели уже постепенно пошел на спад из-за снижения доходов населения.

Владельцы микрогенерации используют объекты исключительно для собственных нужд, поскольку не заинтересованы в продаже своей выработки по низкой цене. Сбытовые компании покупают излишки примерно по 2,5 руб. за 1 кВт•ч, в то время как конечная цена электроэнергии для потребителей находится на уровне 6–8 руб., отмечает Максим Дякин. Причем объем выдачи в сеть не должен превышать 15 кВт.

Собеседники “Ъ” также жалуются на слишком хлопотный процесс оформления ТП. «Процедура оказалась слишком сложной и долгой. С момента подачи заявки до фактического начала отпуска электроэнергии в сеть проходит два-три месяца, выполнение технических условий также частично ложится на плечи потребителя»,— говорят в Ассоциации предприятий солнечной энергетики (АСЭ). Собеседники “Ъ” говорят, что подключение в некоторых случаях затягивалось на полгода-год.

В «Россетях» заявили “Ъ”, что взаимоотношения с заявителями строго регламентированы, компания следует установленным процедурам. Жалоб на грубые нарушения не поступало, отмечают в госмонополии. На специальном сайте компании по вопросам ТП даже создан раздел для удобства подачи таких заявок. «Россети» заинтересованы в развитии рынка микрогенерации и работают над собственными ВИЭ-проектами, отмечают в компании.

Участники рынка не ждут роста числа подключений микрогенерации к общей сети. Препятствием может стать увеличение стоимости ТП. Сейчас для физлиц цена — 550 руб., но до конца года может быть принят проект постановления правительства, который предусматривает кратное повышение стоимости — до 5 тыс. руб. за 1 кВт, подчеркивают в АСЭ. «Цель — вывести из слепой зоны тех, кто сам может отдавать электроэнергию в сеть, чтобы сети учитывали эти объемы,— не реализована»,— резюмируют в ассоциации.

В Минэнерго отмечают, что по всем заявкам на подключение, которые были поданы до вступления в силу изменений стоимости ТП, сохраняется прежняя цена подключения. При этом нормативные изменения никак не повлияют на возможность экономить благодаря использованию микрогенерации, считают в министерстве.

Полина Смертина