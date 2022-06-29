«Роснефть» пошла по берегу

«Роснефть» открыла Мадачагское месторождение с запасами 82 млн тонн в Печорском море. Оно находится на Медынско-Варандейском участке в территориальном море, где бурение ведется с берега. Еще до введения санкций нефтекомпания пыталась привлечь туда CNPC, но безуспешно. Новые участки «Роснефти» могли бы дозагрузить Варандейский терминал, через который экспортируется нефть СП «Роснефти» и ЛУКОЙЛа с месторождений Требса и Титова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Залесов, Коммерсантъ Фото: Станислав Залесов, Коммерсантъ

«Роснефть» сообщила об открытии Мадачагского месторождения в Печорском море с извлекаемыми запасами 82 млн тонн. Месторождение находится в территориальном море (12 миль от берега) в пределах Медынско-Варандейского лицензионного участка и поэтому не считается шельфовым. Бурение велось с берега. По данным нефтекомпании, в ходе бурения единственной скважины получен фонтанный приток нефти с максимальным дебитом 220 кубометров (около 190 тонн) в сутки. В «Роснефти» и Минприроды не дали дополнительных комментариев.

Геологические запасы всего Медынско-Варандейского участка оценивались в 410 млн тонн. «Роснефти» в Печорском море принадлежат также участки Русский, Южно-Русский, Южно-Приновоземельский, Западно-Матвеевский, Поморский и Северо-Поморские-1 и 2.

Дальнейшие конкретные планы по региону «Роснефть» не раскрывает, лишь сообщает, что работы «подтвердили значительный нефтяной потенциал Тимано-Печорской провинции на шельфе и стали основой для продолжения изучения и освоения региона». На Медынско-Варандейском участке уже открыты месторождения Медынское-море и Варандей-море с суммарными извлекаемыми запасами более 100 млн тонн.

Кроме того, на берегу поселка Варандей в Баренцевом море располагается Варандейский терминал ЛУКОЙЛа мощностью 12 млн тонн нефти в год. Сейчас туда поступает нефть с «Башнефть-полюса» — СП «Роснефти» и ЛУКОЙЛа, которое разрабатывает месторождения Требса и Титова (добыча в 2021 году составила лишь 1,2 млн тонн). Таким образом, «Роснефть» могла бы отгружать нефть новых месторождений через этот терминал, что также снизило бы удельные расходы на транспортировку сырья с Требса и Титова.

Игорь Сечин, глава «Роснефти», о сроках начала добычи на месторождении Победа в Карском море, 23 октября 2014 года: «Производство нефти начнется здесь в среднем через семь лет. Но, если рынок будет требовать от нас ускорения, мы можем ускориться».

«Роснефть» в 2013 году предлагала китайской CNPC совместное освоение Южно-Русского и Медынско-Варандейского участков, но привлечь партнера так и не удалось. В то время нефтекомпания искала иностранных партнеров для освоения арктического шельфа и в итоге договорилась о создании совместных предприятий с Eni, Exxon и Equinor. После введения секторальных санкций в 2014 году за присоединение Крыма иностранные нефтекомпании свернули либо приостановили сотрудничество с «Роснефтью» по шельфу. В результате российская компания так и не начала промышленную разработку ни одного месторождения на шельфе Арктики, хотя периодически информирует о новых открытиях.

Мадачагское месторождение может быть перспективным, считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров: «Там высококачественная нефть и малые глубины, что обеспечивает возможность его разработки без применения оборудования, которое попало под санкции, а также без участия международных сервисных компаний, которые ограничили работу в России». При этом, по его мнению, высока вероятность, что запасы будут увеличены в процессе доразведки.

Дмитрий Козлов