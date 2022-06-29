Электронику разберут на запчасти

Как выяснил “Ъ”, для ремонта смартфонов, ноутбуков и другой электроники в России из-за дефицита комплектующих сервисные центры начинают использовать компоненты новых и подержанных гаджетов. Ожидается рост и сроков ремонта как минимум вдвое: технику, ввезенную по параллельному импорту, придется отправлять в страны исходного назначения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Источники “Ъ” на рынке электроники говорят, что на фоне нехватки компонентов для ремонта смартфонов, планшетов, ноутбуков и другой техники российские сервисы по ремонту вынуждены разбирать на запчасти новые гаджеты и использовать детали подержанных устройств. После начала специальной военной операции на Украине ряд производителей техники заявили, что прекращают поставлять свои устройства и запчасти на территорию России, среди них были Apple, Samsung, Dell, Asus и другие. В сервисных центрах по ремонту техники Apple на прошлой неделе заявили, что сроки ремонта устройств могут достигать недели из-за нехватки запчастей (см. “Ъ” от 22 июня).

Дополнительно осложняет ситуацию начало реализации в России техники, ввезенной по параллельному импорту. Как утверждают ритейлеры, затраты на сервисное обслуживание и его организацию, которые раньше несли производители, теперь перешли к дистрибуторам.

Из-за новых схем поставок могут увеличиться и сроки гарантийного обслуживания электроники. Через параллельный импорт в основном планируется поставлять гаджеты, предназначенные для стран ЕАЭС. «Электроника регистрируется в одной из стран ЕАЭС — например, в Казахстане или Киргизии, а также, например, Сербии или Черногории. По требованиям производителя гарантийное обслуживание должно осуществляться в этих странах»,— объяснил один из источников “Ъ”. Поэтому, добавил он, дистрибуторам придется отправлять технику для ремонта в одну из этих стран, что как минимум вдвое увеличит сроки. «Ситуация осложняется тем, что в Казахстан, например, раньше не поставлялся такой объем комплектующих для ремонта, который требуется сейчас, а большая часть их шла через Россию»,— уточняет собеседник “Ъ”.

По словам гендиректора Acer в России Дмитрия Кравченко, около 90% ремонтов ранее проводилось в течение пяти рабочих дней, но сейчас эти сроки могут быть дольше в зависимости от доступности комплектующих. «Те запчасти, которые невозможно получить из-за рубежа, мы стараемся компенсировать за счет разборки другой продукции, так называемых доноров»,— подтвердил господин Кравченко. Он уточнил, что на товары, ввезенные с помощью параллельного импорта, гарантия от Acer вообще не будет доступна, все обязательства несет либо импортер, либо продавец. В re:Store также говорят, что ремонт «параллельных» товаров в авторизированных сервисах Apple невозможен. В «М.Видео-Эльдорадо» лишь заявили, что планируют продолжать работу с действующими сервисными центрами.

По данным онлайн-сервиса для поиска специалистов «Профи», цена ремонта смартфонов во втором квартале уже увеличилась на 11% год к году и на 5% по отношению к первому кварталу, ноутбуков — на 6% в обоих случаях.

При этом, по оценке ценового агрегатора Price.ru, количество запросов россиян, которые искали в интернете услуги по ремонту смартфонов, за тот же период, наоборот, снизилось в среднем на 30% год к году. Как поясняют аналитики Price.ru, падение спроса на ремонт техники, возможно, связано с ее масштабным обновлением и ажиотажными закупками на фоне колебания курсов валют, «вероятно, спрос на ремонт электроники возрастет позже».

По словам руководителя отдела развития «Сети компьютерных клиник» Алексея Дудина, в среднем стоимость услуг по ремонту техники пока осталась на прежнем уровне, но цена запчастей выросла, несмотря на «крепкий рубль». В адекватных поставках, по его словам, прежде всего заинтересованы продавцы техники, поскольку это минимизирует потери от списания. «Если не ремонтировать товар по гарантии, значит, ритейлерам или дистрибуторам придется выкупать его у конечного клиента, а поскольку не все производители "остались в РФ", товар не будет возвращаться им, а зависнет на балансе ритейлера или дистрибутора»,— говорит он.

Тимофей Корнев, Юлия Тишина