Made in China просят вернуться

Президент США Джо Байден, как ожидается, вскоре пересмотрит пошлины на ряд китайских товаров, введенные его предшественником Дональдом Трампом, а также в ближайшее время проведет разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Подготовка стратегического отступления в торговой войне с Пекином в связи с нарастанием кризиса на американском потребительском рынке показывает, что президент США намерен вывести бизнес за рамки споров о Тайване и борьбы за влияние в Индо-Тихоокеанском регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Высказывание министра финансов США Джанет Йеллен (на фото) о том, что пошлины на некоторые китайские товары лишь увеличивают издержки для американских потребителей, стало свидетельством того, что Вашингтон готовится к стратегическому отступлению в торговой войне с Пекином

Фото: Matt McClain / Reuters Высказывание министра финансов США Джанет Йеллен (на фото) о том, что пошлины на некоторые китайские товары лишь увеличивают издержки для американских потребителей, стало свидетельством того, что Вашингтон готовится к стратегическому отступлению в торговой войне с Пекином

Фото: Matt McClain / Reuters

О намерении прервать трехмесячную паузу в диалоге с председателем КНР Си Цзиньпином, с которым Джо Байден последний раз общался по видеосвязи 18 марта, президент США сообщил в конце прошлой недели в ходе рабочей поездки в штат Делавэр. На вопрос журналистов, когда он снова будет говорить с Си Цзиньпином, Джо Байден кратко ответил: «Скоро». Когда же главе Белого дома задали вопрос, принял ли он какое-то решение по поводу отмены пошлин на ряд китайских товаров, Джо Байден сообщил: «Я нахожусь в процессе принятия решения».

Предыдущий разговор двух лидеров продлился около двух часов и не привел к снижению напряженности. Но в первой половине июня произошло резкое оживление американо-китайского диалога высокого уровня. Министры обороны двух стран Ллойд Остин и Вэй Фэнхэ встретились на полях форума по безопасности «Диалоги Шангри-ла» в Сингапуре, где договорились укреплять меры взаимного доверия, а член Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи провел в Люксембурге переговоры с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном (см. “Ъ” от 14 июня). Однако на вопрос о том, запланированы ли новые личные контакты лидеров двух стран, вплоть до конца прошлой недели в Белом доме давали уклончивые ответы.

Между тем ряд новых заявлений высокопоставленных представителей администрации США, прозвучавших в минувшее воскресенье, проливает свет на то, чем вызвано решение Джо Байдена больше не откладывать разговор с Си Цзиньпином и продолжить снижение уровня конфронтации в отношениях с КНР.

В интервью телеканалу ABC министр финансов США Джанет Йеллен дала понять, что ряд американских пошлин, по всей видимости, на китайские товары, будет пересмотрен, поскольку они не отвечают интересам страны.

«Мы все признаем, что Китай применяет несправедливые торговые практики, на которые важно реагировать, но унаследованные нами тарифы не всегда преследуют стратегическую цель и лишь увеличивают издержки для потребителей. Так что мы рассматриваем вопрос о реконфигурации некоторых из этих тарифов, с тем чтобы они несли больше смысла и не увеличивали обременение без необходимости»,— заявила Джанет Йеллен. Ранее в Минфине США предлагали сохранить введенные 45-м президентом Дональдом Трампом тарифы на китайскую сталь и алюминий, но снизить пошлины на широкий круг потребительских товаров из Китая.

В свою очередь, глава Национального экономического совета Белого дома Брайан Диз в интервью телеканалу CBS подтвердил, что президент Байден вскоре примет решение о пересмотре ряда пошлин на китайские товары.

«Мы внимательно следим за этим, я ожидаю, что президент сможет сказать больше по этому вопросу в ближайшие недели. Данный вопрос касается наших цепочек поставок и доставки товаров в Соединенные Штаты эффективным образом и по низким ценам. Президент уделяет этому огромное внимание»,— отметил глава Национального экономического совета Белого дома.

Ранее на прошлой неделе эту тему затронула в ходе своего брифинга пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. В ответ на просьбу прокомментировать публикацию информационного портала Axios о том, что Джо Байден склоняется к решению отменить пошлины на ряд китайских товаров, госпожа Жан-Пьер заявила: «Мы с самого начала говорили, что некоторые введенные Трампом пошлины были безответственными, и они не способствуют продвижению наших экономических интересов или интересов национальной безопасности. Вместо этого они привели к увеличению издержек для американских семей и компаний».

Напомним, что Дональд Трамп был активным сторонником массированного давления на Пекин, считая торгово-экономические отношения с КНР, сложившиеся до его прихода к власти, игрой в одни ворота, не выгодной США и отнимающей рабочие места у американцев. В связи с этим для устранения дефицита в торговле с КНР предыдущий президент США в общей сложности повысил тарифы на китайскую продукцию на астрономическую сумму $370 млрд. В итоге по соглашению с Вашингтоном от 15 января 2020 года Китай согласился увеличить закупки американской продукции на $76,7 млрд и $123,3 млрд в течение первого и второго года действия соглашения соответственно.

Примечательно, что в своем видеообращении к участникам Петербургского международного экономического форума председатель КНР Си Цзиньпин призвал «усиливать координацию политики развития государств и гармонизацию международных регламентов и стандартов, отказываться от практики разъединения и срыва поставок, устранять торговые барьеры, обеспечивать устойчивость глобальной производственно-бытовой цепочки». Как следует из его выступления, такая политика отвечает «интересам восстановления мировой экономики».

«США сами создавали тесное переплетение лидирующих экономик мира и оказались заложниками своей же системы. Противодействие китайским товарам одновременно бьет и по американским производителям, и торговым посредникам, которые работали с Китаем»,— разъяснил “Ъ” возможные мотивы решения начать стратегическое отступление в торговой войне с Китаем директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.

По словам эксперта, стратегия Китая в нынешних условиях заключается в том, чтобы не делать резких движений, не пытаться разрывать торговые соглашения и договоренности, но при этом продолжать выстраивать свой макроэкономический регион.

«Вашингтон же, по-видимому, надеялся на несколько вещей. Во-первых, на то, что интеграция Китая в мировую экономику столь сильна, что любое ограничение на этом пути сломит желание Пекина ввязываться в активное противостояние. Во-вторых, в Вашингтоне предполагали, что Пекин все же вступит в "горячую фазу" конфликта с Тайванем и это даст США возможность заявить о себе как о единственной "точке стабильности в мире", что в свою очередь оживит американскую экономику. В-третьих, США рассчитывали, что другие страны, прежде всего европейские союзники, объявят Китаю торговый и политический бойкот, что ослабит связку между Россией и Китаем. Но кризисные явления в США начались значительно раньше, чем эти факторы реализовались»,— напоминает Алексей Маслов.

По мнению же главного научного сотрудника Института США и Канады РАН Владимира Васильева, «можно считать предрешенным, что в самое ближайшее время прогрессирующее ухудшение экономической ситуации в США назовут "рецессией Байдена"». «Именно этот фактор и будет определять тональность предстоящих переговоров президента США с Си Цзиньпином. По всей видимости, Джо Байден пообещает снижение американских пошлин на импортируемую из Китая продукцию, однако потребует чего-то взамен. Основной вопрос состоит в том, что станет для США главным предметом торга: сотрудничество Китая с Россией или вопрос Тайваня»,— продолжает эксперт в разговоре с “Ъ”. По его словам, китайский ответ будет иметь принципиальное значение для мировых игроков на всех видах товарных рынков — энергетическом, продовольственном, сырьевом, однако сделка «экономика в обмен на политику» вряд ли устроит Пекин. «В связи с этим рыночные силы останутся основным регулятором взаимоотношений США и Китая в период обострения экономических неурядиц»,— резюмирует Владимир Васильев.

Сергей Строкань