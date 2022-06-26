Размечтались на семерых

В замке Эльмау на юге Германии в воскресенье открылся саммит «группы семи», который 28 июня плавно перетечет в саммит НАТО в Мадриде. Встреча лидеров ведущих держав Запада впервые будет посвящена теме, не связанной с традиционной повесткой G7. Саммит задуман как демонстрация решимости продолжить помощь Украине и принять новые радикальные меры против России, включая введение потолка мировых цен на нефть, а также запрета на импорт российского золота. Впрочем, участники саммита признают, что выйти на новый уровень санкций, который усугубил бы положение российской экономики, очень непросто: далеко не все страны готовы поддержать инициативы G7, а сами члены «семерки» не вполне понимают, как ужесточить санкции без ущерба для их собственных экономик.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Мы должны держаться вместе»,— сказал президент США Джо Байден канцлеру Германии Олафу Шольцу во время их встречи на полях саммита. Этот призыв горячо поддержали их коллеги по «семерке»

Фото: Benoit Tessier/Pool, Reuters «Мы должны держаться вместе»,— сказал президент США Джо Байден канцлеру Германии Олафу Шольцу во время их встречи на полях саммита. Этот призыв горячо поддержали их коллеги по «семерке»

Фото: Benoit Tessier/Pool, Reuters

Открывшийся в воскресенье в замке Эльмау рядом с баварским городом Гармиш-Партенкирхен саммит G7 будет включать в себя многочисленные встречи с участием стран—партнеров клуба западных демократий. К лидерам США, Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции и Японии присоединятся главы председательствующего в Африканском союзе Сенегала, ЮАР, Индии, Индонезии и Аргентины. На 27 июня запланировано обращение к саммиту G7 по видеосвязи президента Украины Владимира Зеленского.

В отличие от саммитов предыдущих лет с их максимально широкой повесткой, включающей вопросы глобальной экономики, безопасности, развития, экологии и здравоохранения, на сей раз традиционные темы станут лишь фоном для главного обсуждения.

Участники саммита не скрывают: главной задачей встречи в германских Альпах должно стать определение дальнейшей стратегии Запада по отношению к Украине и России в связи с продолжающейся российской спецоперацией.

Фактическим «напутствием» саммиту G7 стало субботнее интервью немецкой газете Bild am Sonntag главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, призвавшего ускорить поставки его стране тяжелых вооружений, реактивных систем залпового огня и артиллерийских установок калибра 155 мм. «Нам нужно больше. Каждая деталь укрепляет нас и позволяет нам приблизиться к тому дню, когда мы добьемся мира для себя и всей Европы»,— заявил Дмитрий Кулеба.

В качестве главного адвоката Украины в «семерке» традиционно выступает британский премьер Борис Джонсон. «Любой признак усталости или колебания в поддержке Западом Украины сыграет на руку России. Украина может победить, и она победит. Но для этого им нужна наша поддержка. Сейчас не время отказываться от Украины»,— предупредил западных союзников Борис Джонсон, который намерен заявить на саммите о решении Лондона предоставить Киеву дополнительные кредитные гарантии на $525 млн по линии Всемирного банка и «продолжать поддерживать Украину на каждом шагу».

В ходе состоявшейся в воскресенье на саммите G7 встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном Борис Джонсон и вовсе заявил, что «сейчас попытка уладить конфликт приведет лишь к нестабильности и даст Путину карт-бланш на то, чтобы постоянно манипулировать как суверенными странами, так и международными рынками».

Весьма символично, что тезис о «победе Украины», которая будет достигнута при поддержке Запада, остался неизменным в обращении Бориса Джонсона, несмотря на сводки с театра боевых действий, не позволяющие делать столь оптимистические прогнозы.

Схожее заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен, отметивший солидарность Запада в поддержке Украины и давлении на Россию. «Выражалось много сомнений по поводу нашей способности делать то, что мы обещали сделать, сохранять солидарность союзников и партнеров, когда речь идет о санкциях или поддержке Украины, в том числе о предоставлении ей военной помощи. До настоящего момента все, кто сомневался, ошибались»,— заявил госсекретарь Блинкен.

Чуть менее оптимистично, но с тем же упором на необходимость солидарности западного мира прозвучало высказывание хозяина саммита G7 германского канцлера Олафа Шольца, который предостерег от завышенных ожиданий относительно того, что участникам встречи удастся найти ключ к решению всех проблем. «Эльмау находится в горах, мы там горы точно не сдвинем. Однако мы можем принять важные решения… если будем действовать как единое целое и будем полны решимости»,— сказал Олаф Шольц.

Идея солидарности с первого же дня стала лейтмотивом саммита «семерки». «Мы должны держаться вместе»,— подчеркнул Джо Байден в ходе встречи с канцлером Шольцем, состоявшейся на полях мероприятия. В Кремле надеялись, что западные страны не смогут избежать разногласий, сказал президент США, «однако этого не произошло и не произойдет», заявил он.

Официальные заявления участников саммита действительно свидетельствуют об их решимости продемонстрировать, что арсенал западных санкций, призванных усугубить положение российской экономики, далеко не исчерпан и Москва может не рассчитывать, что такая политика со временем начнет выдыхаться.

«Лидеры будут искать пути достижения двух целей. Продолжать привлекать господина Путина к ответу, увеличивать издержки его войны для него и его экономики при минимизации, насколько это возможно, последствий от растущих цен на нефть для других стран, особенно на Европейском континенте, но также по всему миру»,— заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Для реализации этой стратегии лидеры G7 рассматривают вопрос о новых мерах против России, включая запрет на импорт российского золота и введение потолка мировых цен на нефть.

О решении запретить покупку российского золота первым заявил Лондон, впрочем, уточнив, что ограничения, которые скоро вступят в силу, затронут вновь добытое и переработанное золото и не коснутся уже приобретенного. «Новый экспорт российского золота больше не будет разрешен в Великобританию, Канаду, США и Японию благодаря новым жестким мерам, которые будут объявлены на саммите G7»,— сообщили на Даунинг-стрит, указав на то, что Борис Джонсон призовет коллег по «семерке» поддержать эти меры. «С учетом центральной роли Лондона в международной торговле золотом и параллельных действий США, Японии и Канады эта мера будет иметь глобальный охват, исключив этот товар из регулируемых международных рынков»,— говорится в сообщении.

Уже после сообщения Даунинг-стрит принимающий участие в саммите президент США Джо Байден написал в Twitter, что «страны G7 вместе объявят о том, что запретят импорт российского золота, важнейшей статьи экспорта, который приносит России десятки миллиардов долларов».

«Инициатива, о которой мы объявляем, затрагивает вторую по прибыльности статью экспорта, которая есть у России после энергоносителей. Это около $19 млрд, и большая часть из них приходится на страны "семерки"»,— заявил в воскресенье в интервью CNN госсекретарь Блинкен.

Участники «семерки» также попробуют договориться о введении потолка мировых цен на нефть, что по их замыслу должно лишить Россию возможности даже в условиях санкций зарабатывать на экспорте нефти за счет высоких цен и перераспределения потоков экспорта с Запада на Восток.

«Эта тема будет обсуждаться. Но мы должны также быть уверены, что у нас есть полное видение всех возможных побочных эффектов»,— сообщил председатель Европейского совета Шарль Мишель. «Нам нужна широкая коалиция. Мы имеем в виду не только ЕС, но и, конечно, другие страны мира»,— добавила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

С предложением найти новые способы ограничить нефтяные доходы России выступила на прошлой неделе министр финансов США Джанет Йеллен. Есть предложение, чтобы европейские компании страховали танкеры, перевозящие российскую нефть, лишь в том случае, если она продается по цене, не превышающей определенного потолок.

В Брюсселе такую идею создания картеля потребителей нефти уже называют «ОПЕК наоборот». Однако ее реализация неизбежно натолкнется на сопротивление стран—производителей нефти, интересам которых не отвечает ограничение их экспортных доходов. Кроме того, вряд ли все страны—импортеры нефти будут демонстрировать готовность придерживаться жесткой дисциплины в соблюдении правила потолка нефтяных цен.

Сергей Строкань