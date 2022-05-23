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Коммерсантъ FM
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Статистика в пролете

Авиаперевозки в РФ в апреле упали на 30%

Как выяснил “Ъ”, российские авиакомпании перевезли в апреле чуть более 5 млн человек, что на треть меньше, чем год назад. «Аэрофлот» потерял год к году более трети трафика, а самое сильное падение — на 45% — показали «Уральские авиалинии». Источники “Ъ” в отрасли опасались гораздо более глубокого падения, как в первые месяцы пандемии, и оценивают результаты с осторожным оптимизмом.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В апреле пассажиропоток российских авиакомпаний снизился на 30% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, составив 5,03 млн человек, рассказали “Ъ” источники в отрасли и подтвердили собеседники в нескольких авиакомпаниях. Росавиация с марта перестала публиковать оперативную статистику без объяснения причин. В марте среднее снижение пассажиропотока год к году составило 20%, до 5,2 млн человек. При этом за счет роста перевозок в феврале и январе общий пассажиропоток за четыре месяца увеличился на 2,6% и составил 24,8 млн человек.

Лидером по объему перевозок второй месяц подряд остается S7 Airlines. В компании “Ъ” уточнили, что перевезли в марте 974,6 тыс. пассажиров (минус 26% год к году), а в апреле — 1,037 млн (минус 23%). На второе место поднялся «Аэрофлот», обслуживший в апреле около 897 тыс. пассажиров (падение почти на 35%). В марте авиакомпания, ориентированная в прошлом на международный трафик, занимала третью строчку с 837 тыс. пассажиров (минус 32%).

«Победа» в марте сократила перевозки всего на 7%, до 910 тыс. человек, но уже в апреле они снизились на 26%, до 745,3 тыс. человек. Динамика объясняется тем, что в конце марта компания решила сократить парк эксплуатируемых Boeing 737-800 с 41 до 25 для оптимизации «потребностей в запчастях для всего флота».

На четвертом месте оказалась «Россия», которая в апреле продолжила пополнять флот за счет передачи SSJ 100 от материнского «Аэрофлота» и перевезла 535,3 тыс. человек (минус 16%). В марте падение составляло 18% (456 тыс. человек). Во всех компаниях группы «Аэрофлот» отказались от комментариев.

Топ-5 замыкает Utair. В компании “Ъ” сообщили, что увеличили объемы перевозок с 358,3 тыс. в марте (минус 15% год к году) до 366,7 тыс. в апреле (минус 27%). В марте компания была на шестом месте по объемам перевозок. Самое сильное падение трафика продемонстрировали в апреле «Уральские авиалинии» — более чем на 45%, до 334 тыс. человек (в марте — на 38%, до 370 тыс. человек). В компании отказались от комментариев. “Ъ” направил запрос в Минтранс и Росавиацию.

По словам некоторых источников “Ъ”, несмотря на сокращение перевозок в апреле, в Минтрансе и авиакомпаниях склонны расценивать результаты со «сдержанным оптимизмом». В мае, считают источники “Ъ”, падение стабилизировалось, и можно говорить о переходе к восстановительному росту. «Не произошло катастрофы, которой многие опасались, и повторения остановки отрасли, как в пандемию в 2020 году»,— описывает общее мнение один из собеседников “Ъ”. Тогда в апреле пассажиропоток упал на 91,8%. «Ожидания были более пессимистичные, особенно в марте, сейчас они немного улучшились»,— согласен собеседник “Ъ”, близкий к группе «Аэрофлот».

По словам источника, близкого к Минтрансу, в условиях резкого сокращения международных направлений большинство игроков смогли перестроить свои модели. Он обращает внимание на занятость кресел, которая в апреле выросла до 82% против 78% годом ранее. Близкий к «Аэрофлоту» источник отметил, что борта «Победы» в апреле заполнялись более чем на 95%.

В одной из крупных авиакомпаний признались, что опасаются падения трафика с начала осени: к сезонному спаду добавляются «непредсказуемые факторы, главный из которых — покупательная способность населения». Он при этом добавил, что ожидает стабилизации перевозок летом, а затем надеется на одобренную правительством программу компенсации расходов авиакомпаний объемом 100 млрд руб. Более пессимистично настроенные собеседники “Ъ” отмечают, что в весенне-летние месяцы пассажиропоток поддержат отпускной сезон и большое количество ваучеров за отмененные зимой рейсы. «До осени еще "долетают", потом возможен всплеск к Новому году. Далее без большой госпрограммы цены на билеты и перевозки удержать (от большего падения) будет невозможно»,— полагает один из них.

Ожидания Минтранса относительно динамики пассажиропотока косвенно заложены в параметры программы поддержки авиакомпаний, где качестве целевого для отрасли указан уровень в 90% пассажиро-километров за апрель—октябрь 2021 года. Чтобы получить компенсацию, каждая авиакомпания должна выполнить не менее 80% от этих 90%, то есть налетать не менее 72% пассажиро-километров от уровня апреля—октября 2021 года.

В летнем расписании, по мнению исполнительного директора «Авиапорта» Олега Пантелеева, определяющее значение будут иметь сроки открытия 11 южных аэропортов: «Симферополь за год мог быть дать 7 млн пассажиропотока с пиками с апреля по октябрь, хорошо показали бы себя Краснодар и Ростов». В более долгосрочной перспективе основной проблемой, влияющей на стабильность перевозок, полагает он, останется риск неизбежного сокращения провозных емкостей.

Айгуль Абдуллина

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