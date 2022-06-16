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Коммерсантъ FM
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Авиакомпаниям еще не прилетело

Отрасль ждет обещанных субсидий

Авиакомпании начнут получать первые выплаты из обещанной им субсидии в 100 млрд руб. только июле — и только за апрель. При этом некоторые игроки рынка опасаются срыва сроков финансирования — по данным “Ъ”, это связано с задержкой в переводе первого транша из Минфина в Росавиацию. В Минфине и Росавиации “Ъ” заверили, что работы идут «в соответствие с графиком». Собеседники в ряде авиакомпаний отметили, что испытывают финансовые сложности с февраля и хотели бы более оперативной помощи.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Некоторые авиакомпании опасаются задержек в распределении субсидии в 100 млрд руб. за перелеты внутри РФ. Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 100 млрд руб. 22 апреля. Однако, как следует из протокола совещания в Росавиации (есть у “Ъ”), месяц спустя Минфин все еще не довел «бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств» до Росавиации, что до 16 мая не позволило «организовать отбор получателей на едином портале».

По данным “Ъ”, в Росавиации должны были получить первые деньги за апрель и май 11–13 мая. Но, как сообщил источник “Ъ” в авиаотрасли, Минфин перевел первые деньги в июне. Отбор заявок, объявленный Росавиацией 19 мая, по словам собеседника “Ъ”, стартовал до фактического получения средств. Предполагалось, что в июле перевозчики получат господдержку за два месяца сразу, но пока средства Минфина позволят «компенсировать только апрель», полагает собеседник “Ъ”.

В Минфине “Ъ” сообщили, что доводят до Росавиации «бюджетные ассигнования в соответствии с представленным ими графиком использования средств в рамках указанной субсидии». Сроки и объемы переводов в министерстве не уточнили. В Росавиации “Ъ” подчеркнули, что работа по отбору авиакомпаний на получение субсидий «ведется в плановом режиме и с перевозчиками налажен конструктивный диалог». В Минтрансе на вопросы “Ъ” не ответили. “Ъ” направил запросы в группу «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии», Utair, Smartavia, Red Wings и другие авиакомпании.

По условиям получения госпомощи, перевозчики должны налетать с апреля по октябрь не менее 90% пассажиро-километров относительно того же периода 2021 года. При этом каждая компания в отдельности должна выполнить не менее 80% от указанных 90% — то есть минимальный налет должен быть не ниже 72% от уровня 2021 года. На 15 июня, по данным собеседника “Ъ” в Минтрансе, общий пассажиропоток авиакомпаний ниже уровня 2021 года примерно на 20%. «Мы вышли на уверенное плато, и это свидетельствует о правильном перестроении моделей перевозчиков»,— подчеркнул он.

Ряд собеседников “Ъ” в авиаотрасли отметили, что «во многом искусственная поддержка пассажиропотока» дорого обходится перевозчикам. «Субсидии предполагают максимальное напряжение сил и ресурсов для поддержания парка и пассажиропотока, и было бы гораздо менее драматично, если бы деньги поступили уже в мае с учетом накапливающегося объема проблем, посильных только игрокам первой пятерки»,— говорит один источников “Ъ”. Собеседник в региональной авиакомпании напомнил, что данную субсидию могут получить только маршруты, которые не участвуют в других программах госпомощи (в том числе субсидий на рейсы в обход Москвы), что делает выплаты «не такими ощутимыми».

Несколько участников рынка заметили, что к «неспешным срокам распределения средств можно отнестись с пониманием», но расходы авиакомпаний значительно выросли в сравнении с прошлым годом. «Только из-за потери обменных пулов запчастей траты на прямую закупку выросли в два-три раза»,— рассказывает один из менеджеров. «Летаем по максимуму, ресурс расходников исчерпывается быстрее, плюс выросло налетное время: это и топливо, и полетное время экипажей»,— добавляет другой руководитель.

Только стоимость комплектующих и расходников за счет изменившейся логистики выросла с начала года минимум на 15–20%, полагает аналитик по транспорту Елена Сахнова. Кроме того, в ряде регионов повысились аэропортовые сборы. «При ограниченных международных перевозках остаются закрыты популярные южные направления, которые являются основным источником доходов в сезон»,— напоминает эксперт. Еще одной нагрузкой она называет распродажи, объявленные рядом авиакомпаний, чего прежде не происходило в начале высокого сезона. При этом она признает, что на госбюджет сейчас легла колоссальная нагрузка и «в таких условиях задержки финансирования неизбежны».

Айгуль Абдуллина

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