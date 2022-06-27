Gallina Blanca осталась в гнезде

Как стало известно “Ъ”, сделка по продаже испанской GBFoods (выпускает продукты быстрого приготовления под брендом Gallina Blanca) российского подразделения непальской Chaudhary Group не состоялась. У покупателя возникли проблемы с привлечением средств, а его интерес мог охладеть из-за начавшегося кризиса, полагают эксперты. С фундаментальной точки зрения бизнес GBFoods в РФ остается привлекательным, но теперь сделка вряд ли возможна без дисконта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

GBFoods (бренд Gallina Blanca) испанской семьи Карулья не смогла закрыть сделку по продаже российского бизнеса структурам непальской Chaudhary Group (выпускает лапшу WaiWai, сладости, чипсы в Непале, Индии, Бангладеш, Сербии и Казахстане), сообщил источник “Ъ” в инвесткругах. Это подтвердил и один из производителей продуктов питания. Другой собеседник “Ъ” полагает, что у сторон возникли проблемы с проведением платежей по сделке из-за кризиса, начавшегося из-за боевых действий РФ на Украине. Еще один источник “Ъ” отмечает, что у покупателя могли возникнуть проблемы с привлечением средств и тот может выйти из сделки.

GBFoods владеет в РФ ЗАО «Юроп Фудс ГБ». Эта компания с 1998 года управляет в Нижегородской области фабрикой по выпуску бульонных кубиков, приправ и макаронных изделий. В 2021 году выручка компании выросла на 4%, до 1,6 млрд руб. Более 88% пришлось на сегмент сублимированных продуктов, следует из отчетности.

Генеральный менеджер «Юроп Фудс ГБ» Елена Устинова лишь заявила “Ъ”, что компания продолжает работать в составе испанской группы. В Chaudhary Group на вопросы “Ъ” не ответили.

В конце 2021 года стало известно, что Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство ООО «СиДжи Фудс» — структуры CG Foods о приобретении 100% ЗАО «Юроп Фудс ГБ». В GBFoods поясняли, что группа хочет сосредоточиться на развитии в Европе и Африке. Планировалось, что покупатель продолжит выпускать в РФ продукты Gallina Blanca и расширит ассортимент «Юроп Фудс ГБ» за счет новых категорий. Закрытие сделки ожидалось в феврале 2022 года.

Управляющий директор Peregrine Capital Дмитрий Габышев говорит, что при заключении сделок могут быть предусмотрены санкции за необоснованное расторжение договоренностей. Хотя, полагает он, начавшийся 24 февраля кризис подпадает под определение форс-мажора и вряд ли стороны будут пытаться привлечь друг друга к ответственности.

В то же время для компаний из стран, не вводящих санкции против РФ, включая Непал, для выхода на российский рынок нет непреодолимых препятствий, считает старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов. По его словам, теоретически покупатель может отказаться от сделки на прежних условиях со ссылкой на форс-мажор, чтобы затем снова договориться о покупке предприятия с дисконтом. Ранее собеседники “Ъ” оценивали стоимость бизнеса «Юроп Фудс ГБ» до 1,5 млрд руб.

По словам Дмитрия Габышева, российский бизнес GBFoods с фундаментальной точки зрения остается привлекательным для потенциальных инвесторов, а категория, где представлена Galina Blanca, должна быть устойчивой к кризисам. Текущие сложности с поставками ингредиентов и упаковки могут быть заложены в оценку актива при возобновлении переговоров с интересантами, указывает он. По данным NielsenIQ, за январь—май 2022 года продажи сухих бульонов в России росли на 9,8% год к году в штуках и на 13,8% в деньгах. Впрочем, источник “Ъ” в инвесткругах уверен, что найти другого покупателя на «Юроп Фудс ГБ» будет сложно, «да и сам продавец мог приостановить процесс».

В отчетности «Юроп Фудс ГБ» от 29 марта 2022 года отмечается, что компания не испытывает прямого эффекта от ограничений в связи с санкциями. В отдельных случаях были сложности с переводом денежных средств из РФ, но они оперативно решались, говорится в документе. «Юроп Фудс ГБ» также столкнулась с задержкой контейнеров с сырьем из Китая, но имеет запасы ингредиентов.

Анатолий Костырев