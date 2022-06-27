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Коммерсантъ FM
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Из меню выпадает говядина

Дешевый импорт давит на российских фермеров

От беспошлинного импорта в РФ до конца этого года 200 тыс. тонн говядины выиграли мясопереработчики, но это негативно отразилось на бизнесе российских фермеров. Они не могут конкурировать по цене с поставщиками сырья из-за границы, которое как минимум на 25% дешевле, и практически прекратили продажи скота на убой. Фермеры не готовы снижать цены из-за увеличившихся затрат, в том числе на корма. В обозримом будущем, предупреждают участники рынка, сложившаяся ситуация может вынудить многие хозяйства отказаться от выращивания крупного рогатого скота, что приведет к увеличению зависимости внутреннего рынка от импорта мяса.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Как рассказали “Ъ” несколько крупных производителей говядины и мясопереработчиков, фермеры стали отказываться сдавать скот на убой из-за низкой закупочной цены, предлагаемой мясокомбинатами. Стоимость снижается третий месяц, только за последнюю неделю она упала на 15%, говорит один из собеседников “Ъ”.

Мясокомбинаты стали снижать закупочные цены после появления на российском рынке дешевой импортной говядины, признают переработчики. В 2022 году по предложению Минсельхоза в страну разрешено ввезти 200 тыс. тонн замороженной говядины по нулевой пошлине вместо обычных 15%. Мера была введена для стабилизации цен на говядину.

Укрепление рубля существенно повысило рентабельность импорта, поэтому его поставки могут в дальнейшем вырасти, прогнозирует руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Он подтверждает, что это одна из основных причин снижения цен в оптовом звене. В то же время, продолжает господин Юшин, сейчас цена на российский скот выше и после его убоя и разделки мясокомбинаты не могут продать продукцию с прибылью. Импортная говядина сейчас дешевле российской как минимум на 25%, поясняет собеседник “Ъ” в отрасли. По его словам, фермерам невыгодно продавать по таким ценам скот, так как из-за роста цен на корма и другие компоненты у них выросли затраты.

Некоторые фермерские хозяйства отказываются продавать скот мясопереработчикам, рассчитывая на дальнейший рост цен, говорит представитель ГК «Заречное», одного из крупных производителей говядины. Из-за возросшей стоимости российского скота некоторые мясопереработчики даже несли убытки, добавляют в другой крупной компании. Там отмечают, что это вынудило многих переработчиков переориентироваться на более дешевую импортную говядину.

Сложившаяся ситуация может привести к снижению внутреннего производства, что чревато определенными рисками для отрасли в среднесрочной перспективе, считает собеседник “Ъ”. По оценкам Национального союза свиноводов, производство в стране говядины с января по июнь выросло меньше других основных видов мяса — всего на 0,1%, до 1,112 млн тонн. Проблема усугубляется тем, что даже после возврата пошлины на импорт на уровне 15% ввозимая из-за границы говядина будет дешевле российской, говорит источник “Ъ” в отрасли. Это, по его словам, может вынудить фермеров отказываться от выращивания крупного рогатого скота. Он добавляет, что это может привести к увеличению доли импортируемой говядины, которая сейчас не превышает 15%.

Снижение со стороны фермеров предложения мяса на убой также связано и с сезонным фактором, говорит Сергей Юшин. Основной убой происходит в конце третьего квартала и в четвертом квартале, когда скот достигает оптимальных весовых кондиций, поясняет он. Дефицит местного скота на убой будет фиксироваться все лето, а массовый забой начнется только в конце осени — начале зимы, ожидает собеседник “Ъ” в отрасли. По его словам, одним из решений ситуации может быть отмена беспошлинной квоты на ввоз в страну 200 тыс. тонн говядины и переход на плоскую пошлину. В Минсельхозе в воскресенье не предоставили комментарий.

Алексей Полухин

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