Все им не по МОК

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Переизбрание россиянина Умара Кремлева на пост президента Международной ассоциации бокса (IBA), кажется, может обострить ее отношения с Международным олимпийским комитетом (МОК), который в конце прошлого десятилетия лишил одну из самых крупных и самых проблемных спортивных федераций признания. МОК, не включивший бокс в предварительную программу Олимпиады 2028 года, считает, что прошедшие в субботу выборы в Стамбуле «усиливают сомнения по поводу системы управления IBA», а также выразил озабоченность по поводу ее финансовой зависимости от спонсорского контракта с «Газпромом». Между тем Умар Кремлев, который уже провел ряд антикризисных реформ, пообещал диверсифицировать доходы структуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Переизбрание Умара Кремлева президентом IBA вызвало неудовольствие МОК

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Переизбрание Умара Кремлева президентом IBA вызвало неудовольствие МОК

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В заявлении Международного олимпийского комитета, посвященном ситуации в Международной ассоциации бокса, говорится о том, что прошедшие в субботу в Стамбуле выборы президента структуры лишь «усиливают вопросы и сомнения по поводу системы управления IBA». Insidethegames интерпретировал эту формулировку как угрожающую будущему бокса, а именно его месту на важнейшем из соревнований, которое и так формально находится под вопросом. В предварительном варианте программы Олимпиады 2028 года в Лос-Анджелесе бокс пока не значится.

Заявление МОК стало ответом на победу на стамбульских выборах россиянина Умара Кремлева. Господин Кремлев получил пост президентом IBA в конце 2020 года на волне глубочайшего и многослойного кризиса, в котором та находилась в течение нескольких лет. У этого кризиса были и спортивная, и административная, и финансовая составляющие. А его кульминацией явилось принятое МОК в 2019 году решение о временном лишении IBA признания. На практике оно означало отстранение федерации от проведения всех мероприятий, связанных с прошлогодней Олимпиадой в Токио. Возвращение признания было увязано с проведением реформ, направленных на улучшение администрирования и коммерческой деятельности.

Во второй раз Умар Кремлев баллотировался на президентский пост, уже проведя целый комплекс такого рода реформ и существенно улучшив финансовое положение IBA, избавившейся от превысивших в какой-то момент планку в $15 млн долгов. При этом у него все равно была достаточно сильная оппозиция. Главным соперником господина Кремлева оказался также выставивший свою кандидатуру на выборы голландец Борис ван дер Ворст.

Однако принять в них участие он так и не смог. Boxing Independent Integrity Unit (BIIU), орган IBA, отвечающий за целостность структуры и соблюдение правил честной игры, получил незадолго до стамбульского конгресса жалобы от сербской и венесуэльской национальных федераций. Они обратили внимание на сформированную господином ван дер Ворстом и еще четырьмя функционерами группу, которая объявила своей целью содействие процессу реформирования федерации. BIIU посчитал ее деятельность проведением предвыборной кампании «вне электорального периода», то есть грубым нарушением регламента. IBA согласилась отложить президентские выборы на сутки, чтобы дать возможность Борису ван дер Ворсту опротестовать отстранение в Спортивном арбитражном суде (CAS). Однако обращение в CAS с требованием отложить выборы не принесло господину ван дер Ворсту никакой пользы, так что Умар Кремлев переизбирался на безальтернативной основе. Он стал таким образом первым с момента начала «специальной военной операции» России на Украине отечественным функционером в области спорта, добившимся успеха в борьбе за чрезвычайно заметный пост, притом что еще в марте некоторые источники сообщали о том, что отдельные члены совета директоров IBA требовали от него уйти в отставку из-за действий страны, которую господин Кремлев представляет.

Между тем, похоже, выданный Умару Кремлеву огромный кредит доверия со стороны головной боксерской организации не избавит его от внешнего давления, в том числе со стороны МОК. В списке претензий последнего оказалась и озабоченность по поводу зависимости IBA от заключенного в прошлом году спонсорского контракта с «Газпромом». Insidethegames уверен, что она и в самом деле существовала, а договор обеспечил федерации доходы на сумму около 30 млн швейцарских франков, закрыв большую часть ее бюджета. При этом в своей предвыборной программе Умар Кремлев, пообещавший стремиться к «нормализации» отношений с МОК, особый акцент сделал как раз на «диверсификации» доходов IBA. Обеспечить ее господин Кремлев рассчитывает с помощью ребрендинга организации, повышения ее медийной привлекательности, цифровизации и активной работы по поиску партнеров, заинтересованных в показе топовых боксерских турниров.

Алексей Доспехов