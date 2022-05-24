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Трансформация расставила по местам

Составлен рейтинг цифровизации ведомств

Из 63 оцененных Минцифры органов исполнительной власти больше половины показали средний результат успешности цифровой трансформации, более четверти — высокий, в «двоечниках» оказались 10 ведомств. Сейчас министерство готовит предложения по улучшению методики рейтинга — отмечается, что пока из-за большого количества показателей ведомственных программ ключевые приоритеты процесса размываются, а результаты не всегда достигаются. В новых условиях методика оценит еще и усилия руководителей цифровой трансформации по части импортозамещения и кибербезопасности.

Минцифры во главе с Максутом Шадаевым задумалось о том, как учесть специфику ведомств при оценке степени их цифровой трансформации

Минцифры во главе с Максутом Шадаевым задумалось о том, как учесть специфику ведомств при оценке степени их цифровой трансформации

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Минцифры во главе с Максутом Шадаевым задумалось о том, как учесть специфику ведомств при оценке степени их цифровой трансформации

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Минцифры представило рейтинг цифровой трансформации (ЦТ) министерств и ведомств по итогам 2021 года — из 63 федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) более половины (35) продемонстрировали средний результат, 18 — высокий, 10 — низкий. Среди лучших — Росаккредитация, Росрезерв, Казначейство, ФТС, Минприроды, Росархив, Росимущество. Среди худших — Росалкогольрегулирование, Роснедра, Роскомнадзор, Минспорт, Ростехнадзор, Минсельхоз и Росрыболовство. В Минцифры сообщают, что в половине ведомств-«двоечников» уже сменились руководители цифровой трансформации (РЦТ). В Пенсионном фонде и в Федеральной пробирной палате их, впрочем, все еще нет.

Напомним, что под цифровой трансформацией ФОИВ понимается внедрение информационных технологий во все аспекты их деятельности. Результатами должны стать повышение качества и эффективности госуслуг, а также проактивная поддержка со стороны государства (это, например, система «социального казначейства»). Кроме того, ЦТ призвана снизить издержки бизнеса при взаимодействии с государством.

Методика рейтинга Минцифры учитывает три составляющие: степень достижения показателей результативности ЦТ, финансовая дисциплина исполнения соответствующих ведомственных программ и оперативный рейтинг выполнения показателей эффективности и результативности руководителей трансформации, который формирует РАНХиГС.

Сейчас Минцифры планирует пересмотреть методику оценки ведомственных программ. Там отмечают, что большое количество показателей в документах размывает приоритеты — из них будут выбраны и их доля составит 80% от общего «веса» программ. «В ведомственных программах бывает больше ста показателей… Но в итоге выходит так, что ключевые точки изменений, которых ждут пользователи госуслуг, растворяются и нивелируются в таком количестве»,— поясняет глава Минцифры Максут Шадаев.

«Методика оценки станет более адресной применительно к конкретному ведомству с учетом его специфики, однако при этом фокус будет также направлен на обязательные для всех показатели по информационной безопасности и импортозамещению»,— сообщили “Ъ” в Минцифры. Также для развития портала «Госуслуги» и схожих сервисов в регионах в методику войдут показатели разработки цифровых административных регламентов госуслуг и госфункций, пояснили “Ъ” в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

«Любая реально используемая методология оценки периодически уточняется и пересматривается исходя из опыта предыдущего периода»,— отмечает руководитель направления «Цифровое развитие» Центра стратегических разработок Александр Малахов. По его мнению, система рейтингования служит вполне действенным механизмом транслирования приоритетов цифровой трансформации. Вместе с тем он предостерегает от увлечения рейтингами, подчеркивая, что важно иметь непротиворечивую и неизбыточную систему, которая будет помогать, а не сводить деятельность чиновников к бесконечным отчетам. В свою очередь, директор организации «Информационная культура» Иван Бегтин, говоря о работе РЦТ, отмечает, что она сводится к контролю за расходованием бюджетных средств и выполнением задач правительства, далеких от стратегического планирования.

Венера Петрова

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