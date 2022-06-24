Галопирующий галлон

Власти США пытаются добиться от крупнейших нефтеперерабатывающих компаний снижения цен на топливо, которые достигли рекордного в истории уровня. Потенциальной интригой является то, пригрозят ли власти введением эмбарго на экспорт нефтепродуктов из страны: на этой неделе глава Минэнерго США Дженнифер Грэнхолм допускала эту опцию. Гипотетическое сокращение экспорта топлива из США ударит в первую очередь по Европе, которая сейчас пытается найти замену российским поставкам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Минэнерго США Дженнифер Грэнхолм

Фото: Jonathan Bachman, Reuters Глава Минэнерго США Дженнифер Грэнхолм

Фото: Jonathan Bachman, Reuters

Руководство крупнейших американских нефтекомпаний в четверг провело экстренное совещание с главой Минэнерго США Дженнифер Грэнхолм, посвященное проблеме роста цен на бензин. Во встрече приняли участие в основном крупные переработчики — Exxon, Chevron, Marathon и Phillips 66. Стороны должны были обсудить способы увеличения объемов выпуска топлива и снижения его цены в момент, когда стоимость галлона в США, по данным местной автомобильной ассоциации, находится на рекордном в истории уровне — около $5 (70,4 руб. за литр по текущему курсу ЦБ РФ). Судя по итоговому заявлению Американского института нефти и Ассоциации производителей топлива и нефтехимии, совещание завершилось без масштабного прорыва.

На данный момент основной проблемой является даже не высокая стоимость нефти, а недостаток нефтеперерабатывающих мощностей в стране, которые, по данным EIA, на начало года сократились до 17,94 млн баррелей в сутки, самого низкого уровня за последние восемь лет. Причина такой динамики — последствия COVID-19, когда упавший спрос на топливо дестимулировал перерабатывающие компании поддерживать мощности на максимальном уровне. Кроме того, в условиях низких цен на нефть в 2020–2021 годах существенная часть американской нефтепереработки, которая последние 20 лет развивалась как экспортная индустрия, стала неконкурентоспособной относительно соперников с Ближнего Востока и России. Наконец, политика демократов по переходу на экологичное топливо и внедрению электромобилей также повлияла на инвестиционные планы владельцев НПЗ.

Сейчас, когда из-за санкций российские нефтепродукты в существенной степени вытеснены с экспортных рынков, дефицит доступных перерабатывающих мощностей становится все более острым во всем мире. При этом экспорт американских нефтепродуктов растет (см. график), и значительная часть его сейчас направляется в Европу для замены российских поставок.

Главной интригой совещания обещал стать как раз вопрос ограничения или полного запрета экспорта нефтепродуктов из США. Дженнифер Грэнхолм, которую 22 июня спросили о подобной возможности, заявила, что «все опции остаются на столе». Однако 23 июня Reuters со ссылкой на источники сообщил, что Минэнерго США не рассматривает запрет экспорта, по крайней мере в ближайшей перспективе. Между тем только подобные радикальные меры позволили бы администрации добиться быстрых результатов, способных повлиять на ценники АЗС еще до выборов. Те вопросы, что обсуждаются сейчас — временное обнуление федерального налога на топливо и снижение требований к экологическим присадкам (что позволит удешевить выпуск),— едва ли могут серьезно повлиять на цены, по мнению большинства аналитиков.

С другой стороны, запрет экспорта нефтепродуктов был бы однозначно негативно воспринят европейскими союзниками США, которые взяли на себя основную тяжесть санкций против России за военную операцию на Украине. Между тем именно тема Украины до сих пор была главным оправданием для президента США в вопросе роста цен на топливо. «Всем тем республиканцам в Конгрессе, которые критикуют меня сегодня за высокие цены на бензин в Америке. Вы теперь утверждаете, что были неправы, поддерживая Украину? — заявил Джо Байден 22 июня.— Вы говорите, что лучше бы мы имели низкие цены на бензин в Америке, чем железный кулак (президента России Владимира.— “Ъ”) Путина в Европе? Я в это не верю».

Юрий Барсуков