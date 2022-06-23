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Коммерсантъ FM
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Местных станет меньше

Муниципальные советы Москвы переизберутся осенью в урезанном составе

В среду закончился период, в течение которого райсоветы Москвы должны были решить вопрос о назначении осенних муниципальных выборов. Не уложились в этот срок только депутаты Мещанского района: вместо них выборы в течение десяти дней должен назначить территориальный избирком. По данным Мосгоризбиркома, к 22 июня кампании официально стартовали в 72 муниципальных округах, где уже опубликованы решения о назначении выборов. Всего в этом году в 125 районах будут разыграны 1417 мандатов (вместо 1502 пять лет назад) — из-за сокращения численности депутатских советов.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Депутаты Мещанского района вынесли вопрос о выборах на 20 июня, но из-за отсутствия кворума заседание не состоялось, а новое не было назначено. Теперь решение, согласно закону, в течение десяти дней примет территориальный избирком. Если он по какой-то причине тоже не назначит выборы, то вопрос решит суд.

Как уточнил “Ъ” зампред Мосгоризбиркома (МГИК) Дмитрий Реут, к 22 июня опубликованы 72 решения о назначении выборов, в этих районах кампания уже началась. После старта всех выборов партии проведут конференции по выдвижению кандидатов. Первое такое мероприятие проведет 27 июня «Единая Россия», которая раньше других начала формирование районных команд и намерена выдвинуть кандидатов в каждом районе.

Согласно информации на сайте МГИКа, в этом году будет разыграно 1417 мандатов вместо 1502 в 2017-м. Это связано с уменьшением числа депутатов в муниципальных советах после принятия Мосгордумой поправки о соответствии их количества числу избирателей. Хотя иногда, как сообщал “Ъ”, сокращение проводилось даже там, где численность советов соответствовала новым нормативам. В итоге в 66 округах норма представительства не превысила 5 тыс. избирателей на одного депутата, что избавляет кандидатов от необходимости представлять в избирком сведения о доходах и имуществе.

Наибольшие сложности еще до старта кампании возникли у несистемной оппозиции. Руководители независимых проектов по выдвижению кандидатов рассказывали “Ъ” о демотивации активистов, которая усугубляется преследованием действующих депутатов по административным и уголовным статьям. По подсчетам “Ъ”, как минимум 13 муниципалов оштрафованы или задержаны по обвинению в дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП). Еще трое подозреваются в демонстрации экстремистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП): наказание по этой статье лишает права баллотироваться в течение года. По тем же статьям задерживают и потенциальных кандидатов, многие из которых не хотят афишировать этот факт из-за боязни провокаций и возбуждения уголовных дел за дискредитацию армии (для этого достаточно получить второе обвинение по той же статье КоАП, вступившее в силу в течение года). Наконец, два депутата стали фигурантами уголовных дел о фейках об армии (ст. 207.3 УК), а некоторые говорят об угрозах возбуждения таких дел.

У нынешней кампании будет ряд отличий от выборов-2017, принесших оппозиции более 300 мандатов. Проводить их будет обновленный МГИК во главе с новым председателем — генерал-майором полиции в отставке Ольгой Кирилловой. Сменится и состав общественного штаба по наблюдению за выборами, который заработает в начале июля. По словам близкого к штабу источника “Ъ”, его возглавит член Общественной палаты Москвы и постоянный член штабов на предыдущих выборах Вадим Ковалев, который заменит экс-главреда ликвидированной радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов).

Кроме того, по информации источника “Ъ”, будет принято решение о проведении голосования в течение трех дней — с 9 по 11 сентября. Этот вопрос 24 июня рассмотрит МГИК. Также на выборах применят дистанционное электронное голосование (ДЭГ), впервые опробованное на муниципальном уровне в прошлом году в округе Щукино. Напомним, использование ДЭГ на прошлогодних выборах в Госдуму стало поводом для судебных исков от оппозиционных кандидатов, не признавших его итоги.

На выборах-2022 не будет работать проект «Объединенные демократы» Максима Каца и Дмитрия Гудкова, при поддержке которого в 2017 году в райсоветы избрались более 260 депутатов. Оба политика покинули Россию: господин Гудков — после задержания в качестве свидетеля по уголовному делу, а господин Кац — после начала спецоперации на Украине. Еще один экс-координатор проекта Андрей Пивоваров находится в СИЗО по обвинению в сотрудничестве с нежелательной организацией. Поддерживать оппозицию на этих выборах кроме ряда локальных платформ планируют проект команды Алексея Навального «Умное голосование» (в этом году в его списки войдут кандидаты, выступающие против спецоперации на Украине), а также всероссийское собрание независимых муниципальных депутатов «Земский съезд», которое составит собственные списки.

Кира Хейфец, Елена Рожкова

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