Uber дальше не везет

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Экс-кандидат в Госдуму от КПРФ Михаил Лобанов и муниципальный депутат Зюзино Александр Замятин запустили площадку для независимых кандидатов в районные депутаты Москвы «Выдвижение». С ее помощью оппозиционеры собираются противостоять на выборах тем кандидатам, которых поддержит мэрия. Еще одну платформу — «Штаб кандидатов» для «сохранения института независимых муниципальных депутатов» запустила команда экс-«яблочников». Предполагается, что оба проекта будут помогать кандидатам юридически и информационно. Масштабного «политического Uber» по примеру системы, позволявшей на прошлых выборах кандидатам внесистемной оппозиции выдвигаться через «Яблоко», не будет, да и локальные проекты сталкиваются с дефицитом кадров и демотивацией среди потенциальных кандидатов, которые собеседники “Ъ” связывают со спецоперацией на территории Украины.

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Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Михаил Лобанов (в центре)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Внесистемная оппозиция продолжает готовиться к муниципальным выборам в Москве, намеченным на 11 сентября в 125 из 146 столичных округов. Как ранее сообщал “Ъ”, на первом этапе оппозиционеры обучали потенциальных выдвиженцев в школах кандидатов, а сейчас начали формировать площадки для их выдвижения. Михаил Лобанов и Александр Замятин, обучавшие кандидатов левого толка и беспартийных, открыли платформу «Выдвижение», с помощью которой намерены поддержать до сотни оппозиционных кандидатов. Пока к ней присоединились 26 кандидатов из 14 районов. Им помогут юридическими консультациями, подготовкой документов, аналитикой, информационным сопровождением. Предпочтение будет отдаваться самовыдвиженцам, но создатели платформы «готовы принимать выдвиженцев от партий, если они разделяют политические принципы» проекта, пояснил “Ъ” господин Замятин. Среди принципов — «сменяемость власти в Москве, изменение приоритетов городского бюджета и развитие новых форм местного самоуправления».

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Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Александр Замятин

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Еще один проект — «Штаб кандидатов» создала команда экс-членов «Яблока», исключенных в прошлом году за намерение сменить руководство партии. Основатель проекта Дмитрий Кисиев называет его целью «сохранение института независимых муниципальных депутатов», не акцентируя внимание на идеологических взглядах выдвиженцев и их привязке к округам. Но критерии отбора все же будут: «Важно, чтобы человек не поддерживал дискриминацию или сталинизм ни в каких его проявлениях». Одобренным претендентам сформируют пакет документов для выдвижения и помогут с агитаторами. Пока платформа набрала кандидатов на два-четыре округа, говорит господин Кисиев: как и другие опрошенные “Ъ” оппозиционеры, он сетует на «дефицит кадров».

Бывший муниципальный депутат Тимирязевского района, соорганизатор проекта для кандидатов из Северного административного округа «Выбираем соседей» Юлия Галямина считает, что кандидатов стало меньше после начала спецоперации: «Многие демотивированы. Работа (по подготовке к выдвижению.— “Ъ”) где-то кем-то ведется, но не так масштабно, как хотелось бы». Впрочем, госпожа Галямина надеется, что в Северном округе наберется около ста независимых кандидатов, которых проект сможет поддержать.

Столько же людей в южных районах и Новой Москве планирует поддержать движение «Общество. Будущее», сказал “Ъ” его сооснователь Роман Юнеман. Еще около 200–300 кандидатов поддержит проект помощи кандидатам с экологическим уклоном «Принципиальная команда» (это вторая ступень школы муниципальных депутатов «Депутатская академия»), сообщил “Ъ” мундеп района Останкино Сергей Цукасов.

Напомним, прошлые муниципальные выборы в Москве 2017 года оказались успешными для оппозиции: в 25 районах «Единая Россия» уступила большинство, а в семи вообще не избрался ни один депутат от партии власти. Успеху кампании тогда способствовал «политический Uber» — проект «Объединенные демократы» Максима Каца и Дмитрия Гудкова, который позже перешел под управление «Открытой России», год назад объявившей о самороспуске из-за уголовного преследования ее членов. Дмитрий Гудков покинул Россию в прошлом году, а господин Кац уехал после начала спецоперации на Украине. Ранее он планировал создать новую платформу по выдвижению кандидатов, но опрошенные “Ъ” активисты уверены, что такого намерения у него больше нет. Сам Максим Кац сказал “Ъ”, что сейчас не может комментировать информацию о выборах.

«Яблоко» тоже откажется от роли «политического Uber» на этих муниципальных выборах. Напомним, в 2017 году партия сотрудничала с «Объединенными демократами», выдвигая предложенных проектом кандидатов под своим брендом. Этот опыт разочаровал «яблочников» из-за того, что избранные депутаты отказывались поддерживать партийные решения. В последние годы «Яблоко» неоднократно заявляло, что будет более избирательно при выдвижении кандидатов, отдавая приоритет членам партии. От самого «Яблока» участвовать в муниципальный кампании готовы 300 кандидатов, отбор еще продолжается, рассказал “Ъ” зампред московского отделения партии, депутат Мосгордумы Максим Круглов: «Сейчас определяем ключевые районы. По крайней мере, хотим сохранить большинство в советах, в которых оно уже есть». Коалиций с другими партиями в рамках этой кампании не будет, хотя неформальных коалиций с самовыдвиженцами партия, по его словам, не исключает.

Оказать поддержку оппозиционерам готово «Умное голосование» (УГ), ранее не выходившее на муниципальный уровень, рассказал на YouTube-канале «Популярной политики» соратник Алексея Навального Леонид Волков, объявленный в розыск и находящийся за границей (в апреле этого года включен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов). Напомним, система нацелена на мобилизацию поддержки кандидатов, имеющих наибольшие шансы обойти соперника от «Единой России». На этот раз УГ намерено призвать голосовать за тех, кто придерживается антивоенных взглядов. По словам господина Волкова, «обычная фигня» с голосованием за «сталинистов и коммунистов» на этот раз не повторится; он полагает, что в Москве при поддержке УГ «выиграют просто нормальные кандидаты»: «Были бы эти кандидаты. Задача — в ближайшие пару недель их найти».

Политолог Константин Калачев считает, что «сценарий муниципальных выборов 2017 года, на которых оппозиция выступила весьма ярко и местами успешно, не повторится»: «Политический Uber Каца уже не едет. Каждый возделывает свою делянку, а многие просто потеряли мотивацию». Кроме того, господин Калачев напоминает, что у столичной власти сохраняется возможность «заблокировать» выдвижение кандидатов, которых она сочтет угрозой.

Кира Хейфец