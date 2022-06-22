Голосуют с рублем

Более половины жителей столицы настроены принять участие в осенних муниципальных выборах, выяснили социологи. Чаще всего о готовности голосовать заявляют пожилые москвичи и избиратели с доходом выше среднего. Претензии участников думских выборов-2021 к дистанционному электронному голосованию (ДЭГ), похоже, не отразились на предпочтениях респондентов: почти половина из них будут голосовать именно онлайн. Эксперты объясняют, что реальная явка будет значительно ниже декларируемой и вряд ли сильно превысит показатели муниципальной кампании 2017 года (14,82%). Они также не видят ничего удивительного в популярности электронного голосования: полемика вокруг него разворачивалась в довольно узком профессиональном кругу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Несмотря на то что 84,2% москвичей не знают о предстоящих в Москве в сентябре муниципальных выборах, большинство готовы принять (31,2%) или скорее примут участие в них (26,3%), если они состоятся в ближайшее воскресенье, следует из исследования социологической службы Russian Field (инициативный уличный опрос проведен 15–17 июня среди 2 тыс. москвичей, статистическая погрешность не превышает 2,19%). Выше всего доля тех, кто намерен голосовать, среди пожилых (до 67% в категории 60+), а также среди горожан с высоким уровнем дохода (67%) и тех, кто в целом удовлетворен текущей ситуацией (70%). Люди с доходом ниже среднего уровня реже заявляют о намерении идти на выборы, а среди тех, кто не доволен сложившейся ситуацией, таких оказалось всего 34%.

44,5% москвичей, планирующих принять участие в выборах, предпочтут электронное голосование, подсчитали социологи. Больше всего таких среди молодежи (70% в категории 18–29 лет) и горожан с уровнем дохода высоким (50%) и выше среднего (61,4%). Доля тех, кто делает ставку на очное голосование, напротив, выше в группах старшего возраста (до 78,5% в категории 60+), а также среди респондентов с низким доходом (65,4%).

Что касается партийных рейтингов, то «Единой России» (ЕР) отдают предпочтение 36,5% от всех опрошенных, ЛДПР — 10,4%, КПРФ — 9,5%, «Новым людям» — 4,7%, «Яблоку» — 3,9%, «Справедливой России — За правду» — 3,8%. Среди тех, кто намерен голосовать, рейтинги выше: ЕР набирает уже 44,9%, ЛДПР — 11,4%, КПРФ — 11,2%. Партию власти больше любят пенсионеры, чем молодежь: среди последних ее поддержка составляет 32,4%, а среди пожилых людей — 41,3%. А вот ЛДПР и «Яблоко» как раз больше поддерживают москвичи моложе 30 лет: 13,6% и 7,6% соответственно.

Лояльность к ЕР также зависит от уровня дохода респондентов: чем он ниже, тем ниже рейтинг партии власти (от 22,1% до 44,1%). Также рейтинг «Единой России» и ЛДПР оказался выше среди сторонников военной спецоперации на Украине. Среди избирателей КПРФ сторонников и противников операции примерно поровну, в то время как для электората «Яблока» и «Новых людей» наблюдается обратная зависимость.

Эксперты сходятся в том, что при оценке явки надо ориентироваться на тех избирателей, которые говорят, что точно придут на выборы (31,2%). Даже на федеральных и региональных кампаниях реальная явка ниже декларируемой, а на муниципальной — она будет еще ниже, поясняет руководитель проектов Russian Field Артемий Введенский. С другой стороны, он отмечает рост поддержки ЕР, что может говорить о том, что явка действительно будет несколько выше обычной за счет «патриотического порыва».

Реальная явка всегда оказывается ниже ожидаемой на основании опросов, согласен депутат Госдумы от КПРФ, заместитель директора Центра исследований политической культуры Сергей Обухов. «По итогам выборов мы всегда перепроверяем,— говорит он.— И оказывается, что декларируемая и реальная явки расходятся. Эмпирически в своих исследованиях мы даже вывели понижающий коэффициент для прогноза: 0,55–0,6 от доли тех, кто говорит, что придет на выборы». Пока господин Обухов не видит серьезных оснований, чтобы явка на муниципальных выборах этого года превысила показатели прошлых лет. Напомним, что в 2017 году она составила 14,82%. «Общество находится в состоянии невроза. Пока он вызывает и пофигизм на одном полюсе, и раздраженность с агрессией — на другом»,— считает коммунист. Он допускает, что ближе к выборам ситуация может измениться, вспоминая, что выборы в Мосгордуму в 2019 году также поначалу выглядели достаточно предсказуемыми.

Несмотря на многочисленные нарекания к онлайн-голосованию, прозвучавшие по итогам думской кампании, экспертов не удивляет готовность москвичей голосовать именно так. Полемика вокруг ДЭГ разворачивалась в профессиональной среде, в основном среди участников и организаторов выборов, разъясняет директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский. Для большинства же избирателей достаточно того, что это удобно и соответствует стилю городской жизни. Эксперт считает, что доверие к ДЭГ коррелирует с доверием к «Госуслугам» и другим столичным цифровым сервисам, а москвичи, даже пожилые, в этом отношении очень продвинуты.

По мнению Сергея Обухова, голосовать онлайн хотят именно подконтрольный, лоялистский электорат и значительная часть неактивного оппозиционного, «резко против ДЭГ выступает только политизированное меньшинство». По словам коммуниста, его партия будет отдавать приоритет мобилизации на участках, но не будет отговаривать своих сторонников от электронного голосования. «Нам нужна явка. Будем ориентировать своих активистов, чтобы работали на мобилизацию сторонников КПРФ, чтобы извернулись хоть "тушкой, хоть чучелом", но "своих" привели к урнам»,— сказал он.

Хотя все парламентские партии открыто или молча поддержали спецоперацию на Украине, она укрепила позиции «Единой России» и частично ЛДПР, комментирует партийные рейтинги Артемий Введенский. На остальных партиях военные действия не сказались, считает он. У «Яблока» была великолепная возможность сосредоточить вокруг себя всех антивоенно настроенных избирателей, но партийцы ничего для этого не сделали, констатирует господин Введенский. По мнению Сергея Обухова, пока нельзя говорить, как именно повлияет на общественные настроения ситуация в Донбассе; она довлеет над всеми процессами. «Сейчас апатия в пользу власти, но невроз вполне может перевести значительные слои и в агрессивное состояние»,— предполагает коммунист.

Анастасия Корня, Андрей Винокуров