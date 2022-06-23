Люкс выпадает из гардероба

Как выяснил “Ъ”, крупнейший продавец предметов роскоши — Mercury — закрывает один из своих аутлетов в «Метрополисе». Товары класса люкс оказались самыми недоступными для ввоза в Россию. Крупнейшие холдинги, контролирующие около 80% рынка в стране, отказываются от поставок в страну из-за санкций и репутационных рисков. Это уже привело к заметному вымыванию ассортимента из магазинов. Участники рынка надеются, что решить проблему получится за счет небольших марок и создания лимитированных для России коллекций стоимостью менее €300 за вещь. Это позволит обойти санкционные ограничения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Из-за нехватки ассортимента Mercury планирует приостанавливать работу некоторых своих магазинов «ЦУМ Outlet», в том числе в московских торгцентрах «Афимолл» и «Метрополис», рассказали два источника “Ъ” на fashion-рынке.

В пресс-службе Mercury подтвердили “Ъ”, что объект в ТЦ «Метрополис» будет окончательно закрыт с 1 июля. Однако остальные «ЦУМ Outlet» продолжают работать, заверили в компании. Там не стали комментировать причины закрытия площадки и вопрос дефицита ассортимента. Управляющий торгцентром «Метрополис» на запрос “Ъ” не ответил.

Схожая проблема с ассортиментом возникла и у других люксовых ритейлеров, включая Bosco Outlet, утверждает один из источников “Ъ”. Впрочем, представитель Bosco заявил, что компания не испытывает сложности с товарами и аутлеты сети работают в штатном режиме.

В аутлетах люксовые ритейлеры реализуют непроданные в основных магазинах товары со скидкой до 90%, отмечает гендиректор Fashion Consulting Group (FCG) Анна Лебсак-Клейманс. Доля аутлетов в торгцентрах составляет 1–8%, добавляет региональный директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia Евгения Хакбердиева. Такой формат магазинов, по ее словам, отличается большой площадью. Например, «ЦУМ Outlet» занимает 2% от всех торговых площадей в «Афимолле», Bosco Outlet — 20% в «Смоленском пассаже», утосняет глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько.

С начала кризиса, вызванного военными действиями РФ на Украине, недостаток товаров стал общей проблемой в люксовом сегменте: на продукцию модных домов, прекративших поставки в Россию, приходится более 80% ассортимента в натуральном выражении, говорит источник “Ъ” в отрасли. Схемы параллельного импорта в этом сегменте, по его словам, пока так и не заработали.

Ждать новых коллекций люксовых товаров не стоит из-за санкций и нежелания владельцев брендов работать с Россией, уверен гендиректор сети «Стокманн» Геннадий Левкин. «Подавляющее число западных производителей решили, что будут препятствовать поставкам люкса в РФ, в том числе по параллельному импорту»,— утверждает он.

Госпожа Лебсак-Клейманс считает также маловероятным ввоз люксовых товаров крупными российскими ритейлерами в обход правообладателей из-за «опасений испортить отношения». Она надеется, что в результате переговоров европейские производители и российские ритейлеры найдут компромиссные решения для дальнейшей работы в стране.

Эксперт допускает, что в Россию будут продавать лимитированные коллекции стоимостью каждой вещи не дороже €300, что позволит избежать ограничений западных санкций. Кроме того, отмечает она, российские компании уже активно занимаются новыми альтернативными брендами. Например, с РФ продолжают работать небольшие марки, такие как Yves Salomon и Manzoni 24.

Но транспортировке их продукции препятствуют разорванные логистические цепочки, подчеркивает источник “Ъ” на fashion-рынке. Марина Малахатько рассчитывает, что надеждой для российского люкса могут стать премиальные и affordable luxury (доступная роскошь) итальянские марки. По ее словам, это маленькие компании, такие как Coccinelle, Fabiana Filipe и Canali, которым «не нужно проводить делистинг на бирже для того, чтобы работать с Россией без ущерба для своего бизнеса».

Никита Щуренков; Константин Куркин, Санкт-Петербург