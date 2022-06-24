Газированная волна

Стремление российских компаний как можно скорее занять нишу объявивших об уходе из страны западных гигантов в последнее время приобрело такой масштаб, что потребитель рискует надолго потеряться в этих хитросплетениях торговых марок. Ярче всего, пожалуй, это проявляется на рынке газированных напитков, где регулярно появляются сообщения об окончательном уходе Coca-Cola и PepsiCo и возможных заменах их напитков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Костырев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Анатолий Костырев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В последний раз, когда Reuters сообщило о том, что Coca-Cola HBC дорабатывает имеющийся концентрат, после чего разлив напитка в России прекратится, эта новость по времени совпала с анонсом скорого начала производства очередного аналога Coca-Cola под брендом Funky Monkey в подмосковном Видном. Ряд СМИ со ссылкой на свои источники поспешили сообщить, что на встречах с ритейлерами напиток Funky Monkey якобы презентовали российские сотрудники Coca-Cola HBC. И что новый бренд якобы должен прийти на замену флагману, причем вкус будет максимально приближен к оригиналу, а цена ниже. Отраслевые эксперты верили во все это с трудом.

Мой коллега, который общался с возможными источниками этих СМИ, позже рассказал, что произошла ошибка и журналисты смешали два разных события. Производитель Funky Monkey также со временем публично открестился от Coca-Cola. Но вряд ли это последний пример такого рода путаницы. Новые бренды, которые должны заменить Coca-Cola на полках российских магазинов, о чем иногда прямо сообщается в анонсе, продолжают появляться, хотя и в существующих марках недостатка нет. ГК «Черноголовка» помимо напитков «Кола» выпустила газировку со вкусами колы, цитруса и лайма под отдельным брендом Fantola. А МПБК «Очаково» оперативно запустил напитки Street, Fancy и CoolCola. Не говоря уже о таких вариантах, как «Русская кола» и Jumbo Cola.

Мои собеседники на рынке отмечают, что ситуация начинает напоминать пресловутые 1990-е годы, когда в российских магазинах было множество различных напитков со вкусом колы, оттесненных со временем с прилавков оригиналом. Для компаний, цель которых быстро заработать и уйти с рынка с деньгами, это может быть удачным временем, благо свободное место на полке действительно будет. Но игроки с более долгосрочными планами, напротив, рискуют потерять свой бренд среди других «временщиков», которые для потребителя сольются в одну коричневую волну. Возможно, более успешными в долгосрочной перспективе станут как раз те, кто не будет замещать Coca-Cola, а предпочтет выстраивать свой уникальный продукт. Тем более что примеры такие есть. В соцсетях на фоне засилья клонов Coca-Cola на днях с тоской вспоминали российский сок Frustyle, который выделялся на полках даже в конкуренции с американскими гигантами.