Американский газ наращивает мощность

Американская Cheniere Energy приняла окончательное решение по расширению мощностей СПГ-завода Corpus Christi на 10 млн тонн в год к 2025 году. Проекты из США после начала военных действий России на Украине стали активнее заключать долгосрочные контракты на поставку газа, готовясь к наращиванию мощностей. Однако пока, по мнению аналитиков, количество новых проектов все еще невелико, и появившиеся объемы СПГ могут быть поглощены ростом мирового спроса даже без учета потенциального снижения поставок российского газа в Европу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Eddie Seal / Bloomberg / Getty Images Фото: Eddie Seal / Bloomberg / Getty Images

Американская Cheniere Energy, крупнейший оператор СПГ-мощностей в США, приняла окончательное инвестиционное решение (FID) об увеличении мощности СПГ-завода Corpus Christi на 10 млн тонн в год (до 25 млн тонн соответственно), сообщила компания. Поставки нового СПГ на рынок планируется начать в конце 2025 года. Это уже третий этап экспансии американских СПГ-проектов после волн 2016–2017 и 2020–2022 годов.

Для осуществления проекта Corpus Christi Holdings, дочерняя компания Cheniere, привлекла обеспеченный кредит на $4 млрд со сроком погашения в 2029 году, а также кредитную линию на $1,5 млрд со сроком погашения в 2027 году. Компания уточняет, что эти средства должны покрыть примерно половину стоимости расширения производства и связанной с ним инфраструктуры, в том числе увеличения мощности газопровода сырьевого газа. Остальное финансирование Cheniere планирует обеспечить из собственных средств.

Независимый эксперт Александр Собко напоминает, что в мае было принято окончательное инвестрешение по первой фазе проекта Plaquemines LNG компании Venture Global, его мощность составит не менее 12 млн тонн СПГ в год. Кроме того, вероятно, до конца года будет принято инвестрешение и по второй фазе чуть меньшей мощности, так как под него уже подписано заметное количество долгосрочных контрактов. Компания Tellurian пока не может собрать достаточно долгосрочных контрактов для принятия инвестрешения по Driftwood LNG.

После начала военных действий на Украине ЕС обязался сократить спрос на российский газ на две трети к концу 2022 года, в том числе за счет увеличения закупок СПГ с мирового рынка. Власти США пообещали дополнительно поставить в Европу 15 млрд кубометров в текущем году и еще по 50 млрд кубометров в год в последующие годы. Этот план близок к выполнению. По данным S&P Global, в 2021 году США экспортировали в страны ЕС 22 млрд кубометров газа. Уже за первые пять месяцев 2022 года экспорт из США в ЕС достиг 25 млрд кубометров против 10,2 млрд кубометров в тот же период 2021 года.

Но объем закупок СПГ Европой ограничен узкими местами внутренней газотранспортной инфраструктуры: значительная часть регазификационных мощностей изолирована от соседних рынков и дополнительные поставки не всегда могут туда попасть. К примеру, более трети всех регазификационных мощностей ЕС приходится на Пиренейский полуостров, который почти не имеет связи с газотранспортной системой остальной Европы.

Сейчас цены на газ в ЕС самые высокие в мире из-за постепенно снижающихся поставок из России. Из-за этого европейские компании стремятся обеспечить себе доступ к альтернативным поставкам. Так, TotalEnergies и Eni получили по 6,25% в проекте Катара по увеличению СПГ-мощностей с 77 млн тонн до 110 млн тонн к 2026 году (North Field East). Двумя другими иностранными инвесторами стали американские Exxon и Conoco, тогда как азиатские компании вообще не вошли в проект.

Александр Собко отмечает, что пока что объемы новых американских проектов не так велики, если предполагать, что мировой рынок СПГ будет расти прежними темпами. «Тем более что в ближайшие пару лет новых производств будет запущено немного»,— говорит он.

С новыми сроками ввода российских проектов СПГ пока полного понимания нет, добавляет он. Но в любом случае связывать запуск новых СПГ-проектов в США непосредственно с замещением российских поставок может быть не совсем корректно. «Предложение нового американского (да и другого) СПГ поддерживает плановый рост глобального спроса на СПГ, а также, возможно, будет компенсировать снижение объема российских поставок в ЕС, если такое снижение в среднесрочной перспективе действительно состоится»,— считает господин Собко.

Татьяна Дятел