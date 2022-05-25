Сжижай отечественным

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НОВАТЭК на фоне санкций ЕС, запретивших поставку оборудования для сжижения газа, планирует построить СПГ-завод мощностью 5 млн тонн по российской технологии. Как сообщил глава компании Леонид Михельсон, уже начаты предпроектные работы. Пока не ясно, о какой ресурсной базе идет речь, но ранее аналогичная мощность заявлялась для проекта «Обского СПГ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководитель НОВАТЭКа Леонид Михельсон

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Руководитель НОВАТЭКа Леонид Михельсон

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

НОВАТЭК начал предпроектные работы по строительству завода по сжижению природного газа (СПГ) мощностью 5 млн тонн с использованием российской технологии, сообщил 25 мая глава компании Леонид Михельсон. «Сейчас будем делать проект... чтобы на ОГТ (основание гравитационного типа), которые мы производим в Мурманске, разместить две линии. Чтобы это производство было 5 млн тонн. Начали предпроектные работы. Вот это будет все сделано на российском оборудовании»,— пояснил Леонид Михельсон (цитата по «Интерфаксу»). Исходя из его слов, единичная мощность линии составит 2,5 млн тонн.

Господин Михельсон не уточнил, будет ли это новый проект или российскую технологию планируют использовать на уже известных проектах — «Обский СПГ» или второй и третьей линии «Арктик СПГ-2». В обоих случаях компания рассматривала использование ОГТ с линией сжижения на 6,6 млн тонн. В НОВАТЭКе дополнительных комментариев не предоставили.

В апреле ЕС ввел первые санкции против российской газовой отрасли, запретив поставку ключевого оборудования для производства сжиженного газа. Основную часть оборудования для крупнотоннажного сжижения Россия традиционно закупала в «недружественных» странах. Эти ограничения не распространяются на поставки в РФ газовых турбин, но их иностранные производители уже не могут заключать с российскими компаниями новых контрактов.

Сейчас НОВАТЭК собирает в Мурманске линии сжижения для «Арктик СПГ», затем их планируется установить на гравитационные платформы и отбуксировать в Обскую губу к Утреннему месторождению на полуострове Гыдан. Несмотря на санкции, НОВАТЭК пока заявляет о сохранении ранее заявленных сроков «Арктик СПГ-2» с запуском первой линии в 2023 году.

Пока единственным примером СПГ-линии полностью на российском оборудовании стала четвертая линия «Ямал СПГ» НОВАТЭКа на 0,9 млн тонн в год.

При ее возведении возникла масса сложностей, сроки ввода несколько раз переносились. Господин Михельсон, комментируя 25 мая строительство этой линии, отметил, что «головной боли много получили — где-то на год, но она сейчас работает».

«Обский СПГ» на 5 млн тонн НОВАТЭК исходно собирался строить на базе исключительно российского оборудования, но в итоге в конкурсе на поставку турбин и компрессоров все же участвовали иностранные компании, а потом проект на фоне проблем с четвертой линией «Ямал СПГ» и вовсе перевели на полностью иностранную базу.

В РФ нет собственных мощных газовых турбин для производства СПГ, что ограничивает единичную мощность линии. Как правило, чем больше единичная мощность, тем меньше удельные инвестиции.

Наиболее мощная российская турбина, которую можно использовать как привод компрессора,— «Ладога» 32 МВт производства «РЭП Холдинга» (выпускается по лицензии GE). При этом для линий проекта «Ямал СПГ» мощностью по 5,5 млн тонн использовались турбины GE Frame 7E мощностью 86 МВт, на первой линии «Арктик СПГ-2» — машины Baker Hughes LM9000 мощностью до 75 МВт.

По мнению замглавы ФНЭБ Алексея Гривача, для РФ жизненно важно объединить усилия всех игроков для импортозамещения в сфере СПГ. Учитывая амбициозные планы по наращиванию производства СПГ, которые исчислялись сотней миллионов тонн, полагаться на иностранных лицензиаров было крайне рискованно, считает он. Другой собеседник “Ъ” подчеркивает, что НОВАТЭК — единственная российская компания, с нуля построившая СПГ-завод, в то время как другие российские игроки «строили лишь планы».

Татьяна Дятел