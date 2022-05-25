Ростестные настроения

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Samsung и Apple на фоне остановки поставок техники в Россию, тем не менее, подают заявки на документы, позволяющие продавать ее в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Между тем телефоны Samsung, не представленные официально в стране, уже попали к российским ритейлерам через параллельный импорт. Формально сертификация может проводиться с расчетом на поставки в другие страны ЕАЭС, но эксперты называют такую стратегию сомнительной. По их мнению, скорее производители делают это с перспективой на возобновление продаж в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

“Ъ” обнаружил в реестре сертификатов соответствия и деклараций о соответствии Росаккредитации, что российское подразделение южнокорейской Samsung Electronics («Самсунг Электроникс Рус Компани», СЭРК) вплоть до 19 мая числилось заявителем в документах на телефоны, мониторы, телевизоры и другую бытовую технику, в том числе еще не выпущенную. С начала месяца на СЭРК было зарегистрировано 12 сертификатов и 22 декларации. В частности, оформлена декларация на телефон Galaxy A13 5G, пока недоступный в Европе, на еще не анонсированные модели, которым сайт SamMobile дал названия Galaxy A04 и A13s. Их испытания проходили 16 мая в центре №300 «Ростест-Москва», следует из документов реестра. В Samsung отказались от комментариев.

Samsung остановила поставки в Россию 4 марта «из-за текущей геополитической ситуации». С тех пор все товары в российском интернет-магазине компании исчезли, анонсированное в марте обновление серии Galaxy A среднего ценового сегмента не было представлено в стране. В то же время в мае в «М.Видео», «Связном» и у ряда других ритейлеров появились новые телефоны Samsung с кодом Казахстана в полном наименовании моделей, обратил внимание iGuides. В «М.Видео-Эльдорадо» сообщили, что рассматривают «разные возможности обеспечения ассортимента и доступных цен для покупателей, в том числе в рамках параллельного импорта». В «Связном» на запрос не ответили.

Сертификаты и декларации о соответствии действуют на территории всего ЕАЭС (Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия). Техника Samsung — не единственная, на которую в России были оформлены документы после решения производителей не поставлять новые продукты. Так, российское подразделение американской Apple («Эппл Рус»), также остановившей поставки своих устройств в Россию из-за военной операции на Украине, указано заявителем в декларациях, оформленных с 10 по 21 марта на не поступившую в Россию технику — компьютер Mac Studio, монитор Studio Display и т. д. Испытания iPhone SE третьего поколения в версии для рынков ЕАЭС проходили в испытательном центре российского НИИ радио.

ООО «Техкомпания Хуавэй» в апреле и мае оформило декларации о соответствии ряда устройств Huawei, недоступных в России — в частности, телефона Huawei P50 и настольного компьютера MateStation. Huawei не объявляла о каких-либо изменениях в поставках в Россию, однако Financial Times в марте сообщала, что вендор сократил их, как и другие китайские компании — Xiaomi и Oppo. Упомянутые телефоны и компьютеры Huawei были представлены на глобальных рынках в феврале—марте 2022 года. В Huawei не ответили на вопросы “Ъ”.

Сертификация и декларирование в России может проводиться как ради поставок в Казахстан и Армению, так и с расчетом на время, когда «турбулентные события закончатся» и можно будет снова продавать технику в стране, считает руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков. Он затруднился уточнить, есть ли у вендоров необходимость проводить эти действия именно через российский офис: «Но пока нет запрета оформлять документы в России — есть просто решение не привозить новые устройства в страну». Техника, которая используется для оформления документов, ввозится как испытательные образцы, объясняет он.

Источник “Ъ” среди дистрибуторов потребительской электроники считает странным оформление документов на технику в России исключительно ради поставок в другие страны ЕАЭС: «Сертификаты стран ЕАЭС равнозначно учитываются внутри союза, но вопросы все равно могут возникать. Поэтому проще и дешевле проводить сертификацию в тех странах, где планируется продавать товар». Российские юрлица, по его мнению, могут подавать заявки и в надежде на возобновление поставок, и «для поддержки тех, кто будет импортировать их продукцию».

Юрий Литвиненко