«Автогражданка» испытала влияние «автовоенки»

Госдума разрешила беженцам из ДНР, ЛНР и Украины не оформлять в течение трех месяцев после въезда в Россию в 2022 году полисы ОСАГО. В случае ДТП по вине приезжего убытки потерпевшей стороне компенсирует Российский союз автостраховщиков (РСА). Сначала предполагался вариант, при котором затраты страховых компаний покрывал Пенсионный фонд РФ, но от этого сценария отказались. Страховщики, по данным “Ъ”, согласились на выплаты за свой счет в обмен на поддержку Госдумой инициатив по борьбе со страховым мошенничеством.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Принятым Госдумой законопроектом внесены поправки в закон «Об обязательном страховании автовладельцев». Автовладельцы, прибывшие в 2022 году с территории Украины, ДНР и ЛНР, освобождаются от обязанности оформлять ОСАГО в течение 90 дней со дня выезда в РФ. В случае если до 1 января 2023 года по вине приезжего случилось ДТП, пострадавший получит выплату с помощью РСА.

Законопроект в конце марта предложил первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Выступая в парламенте, он напомнил, что граждане ДНР, ЛНР и беженцы с украинских территорий получают по распоряжению президента РФ материальную помощь в размере 10 тыс. руб., при этом во время пересечения контрольно-пропускных пунктов сотрудники ГИБДД требуют от них ОСАГО: «Люди приезжают на своих машинах, зачастую это битые, обстрелянные, продырявленные машины с надписью "Дети"». Стоимость полиса, пояснил Константин Затулин, для беженцев может достигать 15 тыс. руб. (средняя страховая премия по стране — 6 тыс. руб.).

У приезжих нет понижающего коэффициента «бонус-малус», поэтому цена рассчитывается по максимуму.

«Это создает серьезную проблему для людей, которые бегут от войны и далеко не всегда обладают вообще какими-либо средствами»,— сообщил господин Затулин.

В первоначальной редакции предполагалось ввести десятидневный срок отсрочки для покупки ОСАГО, в процессе подготовки документа он увеличен до трех месяцев. Господин Затулин во вторник рассказал о том, что с момента принятия поправок в первом чтении шли «напряженные консультации», сейчас все возражения сняты. Изначально планировалось, что затраты на выплаты компенсаций при ДТП по вине беженцев РСА возместит Пенсионный фонд, рассказывал Константин Затулин. Страховщиков, по данным “Ъ”, такой вариант устраивал.

Но в итоге, говорит источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, было решено, что РСА все же возьмет на себя оплату убытков в обмен на поддержку со стороны Госдумы законодательных инициатив союза против страховых мошенников.

Они пользуются различными пробелами в нормах, чтобы взыскивать с РСА различные неустойки и штрафы в судах. О чем конкретно идет речь, пока неизвестно, но страховщики регулярно жалуются на эту проблему. РСА даже публикует рейтинги регионов с наибольшими рисками мошенничества в ОСАГО. Сегодня это Северная Осетия, Чечня, Дагестан, Ингушетия, Приморский край и другие. Если такой поддержки не будет, говорит собеседник “Ъ”, РСА придется пересмотреть тарифы ОСАГО, чтобы компенсировать возникшие по вине беженцев затраты.

«В условиях помощи беженцам важно обеспечить, чтобы потерпевшим от водителей, у которых в сложившихся условиях нет полиса, было гарантировано возмещение причиненного вреда, поскольку такая гарантия является одним из основных принципов работы обязательной "автогражданки"»,— заявил президент РСА Игорь Юргенс. Он подчеркнул, что у союза отлажен механизм выплат из компенсационного фонда. Оттуда поступают деньги пострадавшим в ДТП, если страховая компания виновника обанкротилась, а также в ряде других случаев. В 2021 году РСА выплатил из фонда в общей сложности более 7,65 млрд руб.

Поправки сегодня рассмотрит Совет федерации, вступят в силу они со дня официального опубликования. До этого момента инспекторы ГИБДД должны штрафовать иностранцев без ОСАГО на 800 руб. Однако еще 19 апреля Константин Затулин заявил, выступая в Госдуме, о некоем «распоряжении» МВД о том, чтобы к «беженцам на автомобилях с украинскими номерами щадящим образом относились, чтобы не взыскивали с них строго даже при наступлении страхового случая». В полиции это заявление не комментировали.

Иван Буранов