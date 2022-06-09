У НРД не наблюдается набсовет

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Наблюдательный совет Национального расчетного депозитария (НРД) покинули большинство его членов. Источники “Ъ” рассказали, что остались всего двое. Юристы отмечают, что депозитарий может функционировать без набсовета, но будет лишен возможности принимать важные решения. Новые выборы совета пройдут 22 июля. По мнению экспертов, туда войдут представители структур, тоже находящихся под санкциями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

На сайте НРД, попавшего под новый раунд санкций Евросоюза (см. “Ъ” от 4 июня), сказано, что по состоянию на 4 июня из его состава выбыли девять человек. По словам двух источников “Ъ” на рынке, сейчас в набсовете остались только двое членов. До начала военных действий на Украине в него входили 13 человек, но, по данным “Ъ”, на годовом собрании акционеров 27 апреля совет уже сократился до 11 человек. В пресс-службе НРД сообщили только, что выборы нового набсовета назначены на 22 июля.

НРД — расчетный депозитарий Московской биржи, которой принадлежит свыше 99,9% его акций. Он имеет статус центрального депозитария, имеет право открывать счета номинального держания в реестрах акционеров и в нем открывают счета номинального держания другие депозитарии. С 2014 года Euroclear и Clearstream через НРД получили доступ к российскому рынку ценных бумаг, но три месяца назад приостановили все операции (см. “Ъ” от 23 марта).

Во многих случаях вслед за санкциями в отношении финансовых организаций в черные списки попадали их руководители или члены советов директоров. Из набсовета НРД участники вышли, «вероятно, с целью минимизировать риск попадания под персональные санкции», считает старший юрист BGP Litigation Елена Коломиец. В конце мая на заседании правительства было предложено сохранять полномочия советов директоров и набсоветов подсанкционных компаний без переизбрания, отмечает адвокат K&P.Law Александр Рубин. Сейчас, по словам юриста, нет точной даты реализации инициативы, однако на практике это может занимать один-два месяца. Старший юрист BGP Litigation Елена Коломиец полагает, что мера предложена, так как граждане «отнюдь не стремятся» в советы директоров и другие руководящие органы подсанкционных организаций.

По уставу НРД количество членов его наблюдательного совета не может быть менее 11 и более 13 человек. Адвокат Orchards Петр Мацкевич отмечает, что к компетенциям набсовета НРД, согласно уставу, относится определение общих направлений деятельности депозитария, одобрение стратегии развития, крупных сделок и сделок с заинтересованностью, подготовка и организация проведения общих собраний акционеров. Он подчеркнул, что при отсутствии кворума (не менее половины голосов) набсовет не вправе принимать никакие решения, кроме созыва внеочередного общего собрания акционеров.

Набсовет — важный орган с точки зрения корпоративного управления, но в условиях санкций может быть целесообразно ускорить принятие решений и передать часть компетенций напрямую акционеру, считает управляющий директор компании «Иволга Капитал» Дмитрий Александров. Он сомневается, что краткосрочное отсутствие набсовета негативно скажется на работе НРД. Текущей деятельностью депозитария руководит правление и «отсутствие кворума в набсовете не должно привести к значительным изменениям», считает управляющий партнер московского офиса КА Pen & Paper Антон Именнов.

По мнению господина Александрова, в новый набсовет НРД могут войти представители крупнейших госбанков. Среди потенциальных членов он предположил сотрудников ВТБ и ВЭБ.РФ, поскольку «обе структуры находятся под санкциями, и риски для всех сторон уже реализовались». Включение же бывших членов набсовета, представлявших критическую инфраструктуру (НКЦ, Мосбиржу), а также независимых директоров, в сложившихся условиях господин Александров не считает вероятным.

Ксения Куликова, Екатерина Волкова