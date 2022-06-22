Мосгорсуд подтвердил ректору диагноз

Мосгорсуд (МГС) повторно рассмотрел апелляционную жалобу ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева, которого обвиняют в мошенническом хищении бюджетных средств при реализации федеральной образовательной программы. Защита уже много времени настаивает на том, что ректора нельзя содержать в СИЗО из-за наличия у него большого числа серьезных заболеваний. Ранее Верховный суд РФ вернул вопрос об аресте ученого в МГС на новое рассмотрение, указав на отсутствие реальных мотивов для отказа в избрании господину Зуеву более мягкой меры пресечения, чем содержание в СИЗО. Однако Мосгорсуд своей позиции не изменил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Состояние здоровья Сергея Зуева Мосгорсуд не посчитал причиной для его освобождения из СИЗО

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Состояние здоровья Сергея Зуева Мосгорсуд не посчитал причиной для его освобождения из СИЗО

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Повторное рассмотрение вопроса об изменении ректору «Шанинки» Сергею Зуеву меры пресечения в виде содержания под стражей на более мягкую было определено решениями Второго кассационного суда общей юрисдикции и Верховного суда (ВС) России, куда адвокаты господина Зуева обращались с жалобами на его арест. Так, 5 мая этого года Верховный суд в своем постановлении указал, что суд апелляционной инстанции (МГС) «нарушил требования закона о том, что решение об избрании меры пресечения должно основываться на фактических данных», при этом не было мотивировано, почему в отношении Сергея Зуева не может быть применена более мягкая мера пресечения. Кроме того, ВС отметил, что с 13 октября 2021 года ректор «Шанинки», находясь под домашним арестом, не нарушал избранную меру пресечения, добросовестно являлся по вызовам следователя, не пытался скрыться от органа следствия и суда и не оказывал давление на свидетелей по делу. При этом Верховный суд подчеркнул, что в представленных ему материалах содержатся противоречивые данные о состоянии здоровья господина Зуева и степени тяжести его заболеваний, которые суд апелляционной инстанции не принял во внимание, сделав в результате вывод об отсутствии у обвиняемого болезней, препятствующих его содержанию под стражей. Напомним, как ранее рассказывал “Ъ”, это соображение стало одним из мотивов, которыми руководствовался Мосгорсуд, отправив Сергея Зуева в СИЗО, хотя ранее Тверской суд Москвы избрал ученому меру пресечения в виде домашнего ареста.

С ВС солидаризировался и Второй кассационный суд общей юрисдикции, который, рассмотрев 9 июня жалобы защиты Сергея Зуева и ходатайство уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, отменил постановление апелляционной инстанции Мосгорсуда, отправив материалы на новое рассмотрение, но в ином составе судей.

Однако сенсации не произошло. В ходе судебного заседания в Мосгорсуде прокурор, как и ранее, возражала против более мягкой меры пресечения для ученого и настаивала на его дальнейшем содержании под стражей. Аргументами прокуратуры были отсутствие данных о наличии у обвиняемого тяжелых заболеваний, препятствующих его содержанию под стражей. При этом была представлена соответствующая справка медиков ФСИН. Как и раньше, прокурор заявила о наличии возможностей у Сергея Зуева, если он окажется на свободе, воздействовать на свидетелей, уничтожить улики по делу или иным способом воспрепятствовать производству по уголовному делу.

Защита обвиняемого резко критиковала аргументы прокурора, заявив суду, что апелляционное представление надзорного органа не обосновано и противоречит действующему законодательству. В частности, напомнил адвокат ученого Сергей Севрук, Тверским райсудом Москвы при избрании домашнего ареста в виде меры пресечения были учтены положительные характеристики с места работы господина Зуева, отсутствие у него судимостей, наличие хронических заболеваний, требующих постоянного медицинского контроля, наличие двух несовершеннолетних детей, один из которых является инвалидом. Также, по словам господина Севрука, Тверской суд принял во внимание тот факт, что на иждивении у Сергея Зуева находятся родители-инвалиды. Адвокат подчеркнул, что обвиняемый всячески оказывал содействие следствию, а поручителями за него выступили известные общественные деятели, члены РАН и Совета по правам человека при президенте РФ, ученые, преподаватели и руководители крупнейших некоммерческих организаций. Кроме того, по словам господина Севрука, ректор добровольно возместил значительную часть приписываемого ему ущерба в 15,5 млн руб.

Защита по-прежнему категорически не согласна с выводами правоохранителей и ФСИН об отсутствии у ученого болезней, которые препятствуют его содержанию под стражей. Адвокаты указали суду, что из приобщенной выписки из медицинской карты следует, что у господина Зуева третья стадия гипертонической болезни, а в ходе следственных действий 19 октября 2021 года он был госпитализирован и ему была сделана операция на сердце: транслюминальная баллонная ангиопластика и стентирование передней нисходящей артерии сердца.

А в настоящее время, подчеркнула защита, у него наблюдается напряжение даже при ходьбе, вставании с кровати, принятии душа, обвиняемый испытывает высокую утомляемость, повышенную раздражительность, сильные боли в спине и шее, у него одышка, периодическая тошнота, шум в голове и ушах.

Исходя из всего сказанного, защита Сергея Зуева просила суд оставить решение Тверского суда без изменения, а апелляционное представление прокурора без удовлетворения.

«Я ни словом, ни делом не дал сомневаться в том, что я буду вести себя лояльно, сотрудничать со следствием или что я буду как-либо влиять на свидетелей и ход расследования. Я бы сказал, что меня больше всего волнуют судьбы близких мне людей»,— заявил в ходе заседания сам господин Зуев. Он также сказал, что готов нести ответственность за то, что не проконтролировал поведение своих подчиненных, совершивших незаконные действия.

Однако судебная коллегия согласилась с позицией прокуратуры, оставив Сергея Зуева под стражей.

Сергей Зуев, напомним, был задержан 12 октября 2021 года по подозрению в хищении более 21 млн руб. По версии следствия, он, будучи директором Института общественных наук РАНХиГС, вступил в сговор с заместителем министра просвещения Мариной Раковой и заместителем гендиректора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Евгением Заком с целью хищения денег, выделяемых на образовательные программы. Для этого фигуранты заключили подложные договоры между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения для их фиктивного трудоустройства, утверждает следствие. В результате с 2018 по 2020 год они незаконно получали зарплату, чем и причинили РАНХиГС ущерб.

Юрий Сенаторов