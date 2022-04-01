В Шанинку поступили прокурорские и полицейские

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“Ъ” узнал, что у столичной прокуратуры возникли претензии к программам Liberal Arts в Московской высшей школе социальных и экономических наук (Шанинка). Ведомство уведомило вуз о том, что содержание курсов направлено на «разрушение традиционных ценностей российского общества и искажение истории». Ранее аналогичное письмо получала и РАНХиГС. Однако у Шанинки дополнительно запросили документы о сотрудничестве с рядом преподавателей — ими заинтересовалось уже МВД. По информации “Ъ”, в этом списке среди прочих фигурируют Екатерина Шульман, Григорий Юдин, Константин Гаазе и Илья Будрайтскис.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Московская высшая школа социальных и экономических наук получила от столичной прокуратуры представление о необходимости «устранить нарушения законодательства об образовании». Об этом “Ъ” рассказали несколько собеседников в вузе; позже пресс-служба Шанинки подтвердила “Ъ” получение подобного письма. Как пояснили в вузе, это результат прокурорской проверки факультета свободных искусств и наук (Liberal Arts & Sciences), которая проходила осенью 2021 года.

Напомним, в начале марта аналогичное письмо от московской прокуратуры получила РАНХиГС. Программы Liberal Arts в РАНХиГС реализует Институт общественных наук — ранее им руководил Сергей Зуев, по совместительству ректор Шанинки. С ноября 2021 года он находится в СИЗО по делу о мошенничестве. Тогда прокуратура заявила РАНХиГС, что десять программ Liberal Arts не соответствуют ст. 38 и ст. 43 Конституции РФ (касаются заботы о детях и их образовании), а также принципам стратегии национальной безопасности. Ведомство пришло к выводу, что модель этих программ «направлена на разрушение традиционных ценностей российского общества и искажение истории», а также «способствует снижению предметно-методической и воспитательной составляющей при подготовке будущих выпускников». По мнению прокуратуры, образовательный процесс на основе программ Liberal Arts «не создает условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей при принятых в российском обществе правилах и нормах поведения». Пресс-служба РАНХиГС сообщила “Ъ”, что вуз совместно с прокуратурой рассматривает материалы проверки, чтобы в ближайшее время «принять все необходимые решения».

Как сообщили “Ъ” в пресс-службе Шанинки, значительная часть претензий прокуратуры связана с оформлением документов и размещением информации на сайте. Впрочем, в письме надзорного ведомства также присутствует упоминание, что программы Liberal Arts направлены на «разрушение традиционных ценностей российского общества и искажение истории».

«Мы проверим программы на соответствие законодательству и внесем необходимые исправления,— заявили “Ъ” в вузе.— Но планов закрывать их у нас нет». На вопрос “Ъ”, с чем Шанинка связывает подобный интерес надзорного органа к программам Liberal Arts, пресс-служба вуза ответить затруднились.

Кроме того, как стало известно “Ъ”, МВД запросило у Шанинки документы о сотрудничестве с преподавателями, которые критически высказываются о действующей российской власти. По словам собеседника “Ъ” в вузе, в запросе фигурировало десять преподавателей. Источнику “Ъ” известны четыре имени — это Екатерина Шульман, Григорий Юдин, Константин Гаазе и Илья Будрайтскис. «Насколько я знаю, эти данные запрашиваются в рамках уголовного дела, по которому проходит наш ректор,— говорит источник “Ъ” в вузе.— Но я точно знаю, что все эти люди, по которым отправлен запрос, не могут иметь никакого отношения к тому проекту, по которому идет следствие. Всех этих людей объединяет то, что они активно высказываются публично по разным вопросам».

По словам собеседника “Ъ”, МВД просило вуз представить трудовой договор, трансакции начисления зарплат, табель рабочего времени и ряд других документов. Пресс-служба Шанинки подтвердила “Ъ”, что получила запрос «от МВД о нескольких преподавателях», но не стала называть полный список. В вузе сообщили, что «планируют представить документы, которые у нас просят, в соответствии с требованиями законодательства».

Политолог, доцент кафедры политических и правовых учений факультета политических наук Шанинки Екатерина Шульман заявила “Ъ”, что в курсе запроса МВД, однако к ней лично «никто не обращался». По ее словам, запрос связан с делом Сергея Зуева. «К делу я, действительно, отношения не имею, но это не мешает запрашивать информацию,— говорит она.— А про мою публичную позицию или деятельность меня никто не спрашивал и об этом не говорил». Константин Гаазе и Илья Будрайтскис отказались от комментариев, а Григорий Юдин затруднился сформулировать свое отношение к этому запросу.

Напомним, Сергей Зуев был задержан в октябре 2021 года, ему было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Помимо него фигурантами являются бывшая замминистра просвещения Марина Ракова, ее гражданский супруг Артур Стеценко, и. о. гендиректора Фонда новых форм развития образования Максим Инкин, экс-сотрудник фонда Евгений Зак и исполнительный директор Шанинки Кристина Крючкова. По версии следствия, целью членов группы являлось хищение бюджетных средств, выделенных в 2019 году на федеральный проект «Учитель будущего». В материалах расследования идет речь о двух договорах между Фондом новых форм развития образования, который в свое время возглавляла Марина Ракова, и Шанинкой. Контракты касались «выполнения работ по разработке и апробации модели создания и функционирования профессиональных сообществ педагогических работников», а также «выполнения работ по сопровождению деятельности центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников». Под каждый из проектов было выделено по 25 млн руб. Однако после того как госпожа Ракова уволилась из Минпросвещения и перешла на работу в Сбербанк, новое руководство министерства провело проверку этих проектов и пришло к выводу, что при их реализации было похищено 21,3 млн руб. После этого оно обратилось в правоохранительные органы. Позже в деле Сергея Зуева появился новый эпизод: ему инкриминировали фиктивное трудоустройство более десятка человек в РАНХиГС, которые якобы не ходили на работу, но с сентября 2018 по май 2020 года получили в качестве зарплаты более 20 млн руб.

Анна Васильева