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Коммерсантъ FM
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Смятый рок

Борис Барабанов о том, как бунтари перестали волноваться

В рамках первого уикенда фестиваля «Дикая мята» прошла концертная презентация альбома Сергея Воронова «Делай свое дело». Это первый русскоязычный альбом российского гитариста, он вышел зимой. Господин Воронов подробно рассказывал о нем в интервью “Ъ” от 1 февраля. На «Дикой мяте» вместе с автором кавер-версий русскоязычных рок-хитов на сцену вышли Гарик Сукачев, Евгений Маргулис, Сергей «Чиж» Чиграков, Сергей Галанин, Владимир Шахрин («Чайф»), Николай Девлет-Кильдеев («Моральный кодекс») и Алексей Романов («Воскресение»). Этот блок фестиваля фактически был напоминанием о том, что нынешним летом отменили фестиваль «Нашествие». Указанные персонажи традиционно в нем участвовали, некоторые — в роли хедлайнеров.

Борис Барабанов

Борис Барабанов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Борис Барабанов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В былые времена «Дикая мята» была своего рода противоположностью «Нашествию». Фестиваль, ныне обосновавшийся в Тульской области, представлял более мирную музыку и собирал зрителей другого типа, людей, склонных к иным удовольствиям и по-другому выглядящих. Но в отсутствие самого большого фестиваля русского рока в календаре логично было пригласить на «Мяту» его завсегдатаев, тем более с хорошим инфоповодом.

Сергей Воронов со товарищи исполнили вошедшие в альбом гитариста хиты: «В ее глазах» «Чайфа», «Сансару» Басты, «Мой друг лучше всех играет блюз» «Машины времени», «Дополнительный 38-й» «Чижа и Ко», «Кибитку» «Алисы», «Скорый поезд придет в 6 часов» «Бригады С», «Пригородный блюз» Майка Науменко и «Делай свое дело» «Воскресения».

Прозвучала и песня «Би-2» «Мой рок-н-ролл». Ее вместе с Сергеем Вороновым исполнила Тина Кузнецова. На сцену должен был подняться автор этой песни Шура Би-2. Однако его визит на фестиваль не состоялся. Продюсер «Дикой мяты» Андрей Клюкин объяснил корреспонденту “Ъ”: «В этом году у организаторов фестивалей заранее запрашивают списки участвующих артистов. Есть небыстрый диалог, в рамках которого утрясается состав. О том, что Шура Би-2 готов приехать, мы узнали за три дня до его предполагаемого выступления. К сожалению, это был слишком маленький срок для утверждения его участия». Герой фестивального дня Сергей Воронов высказался проще: «Не приехал, потому что его запретили, как и всю группу».

Не было в концертном сете и вороновской версии песни Бориса Гребенщикова «Поезд в огне». «Мы просто не успели ее отрепетировать,— сказал “Ъ” господин Воронов.— Мы вообще всю эту программу играли всего два раза. Никаких "антибориных" настроений у меня нет, он мой добрый приятель. В будущем, наверное, будем эту песню играть».

В остальном все было как обычно — весело и солнечно. Ветераны рока обнимались, хлопали друг друга по плечам, радовались хорошей погоде. Выглядело это как «Квартирник у Маргулиса» на выезде. В рамках этого любимого публикой шоу альбом «Делай свое дело» уже презентовали. И там тоже не было Шуры Би-2 и песни «Поезд в огне». Действительно, как сегодня представить себе в эфире НТВ песню со словами «Я видел генералов, они пьют и едят нашу смерть»?

«Делай свое дело» — отличное название сборной программы с русскими рокерами. Они поют песни, развлекают народ. Народ, кстати, счастлив, это следовало и из отзывов зрителей на поле «Дикой мяты», и из реплик в соцсетях: «Красавчики!», «Не подкачали старики!», «Человечища!».

Стоило ли ждать во время этой части фестиваля хоть каких-то упоминаний того, что группа «Би-2» действительно в полном смысле слова запрещена в России (см. “Ъ” от 26 мая), причем непонятно кем? Или, может быть, сам факт исполнения «Поезда в огне» напомнил бы о том, что радиопрограмму автора этой песни сняли с эфира, а против него самого развернули полномасштабную клеветническую кампанию? Может быть, кто-то мог бы если не сказать, то хотя бы намекнуть со сцены на то, что группа «ДДТ», частый гость «Квартирников у Маргулиса», лишена возможности давать концерты?

Вероятность такого развития событий была исчезающе мала. Как отмечал в разговоре с “Ъ” Андрей Клюкин (см. “Ъ” от 20 июня), власти Тульской области относятся к фестивалю «не как к трибуне, с которой кто-то будет делать какие бы то ни было заявления». Да и, похоже, аудитория рокеров старой школы в целом не ждет от своих героев резких движений. В соцсетях загнанных под плинтус артистов им пишут: «Мы с вами!» Но дальше комментариев дело не идет, и ничего похожего на флешмоб, например, в день отмененного концерта «ДДТ» в Москве не наблюдалось. Поставил под постом эмодзи — солнышко с сердечком в руках — и вроде поддержал. Ну а коллеги пострадавших по цеху, надо думать, и вовсе не замечают происходящего. Они просто делают свое дело.

А бывало и по-другому. Весной 1991 года Гарика Сукачева вместе с Александром Ф. Скляром во время прогулки по Арбату забрали в отделение милиции. Там с музыкантами поговорили так, что по выходе Гарик Сукачев решил провести целый фестиваль. Он получил название «Рок против милицейского террора», правда, слово «милицейского» позже из названия убрали. К артисту присоединились те же Воронов и «Чайф», а также «АВИА», «ДДТ», «Алиса», «Наутилус Помпилиус» плюс группы из Грузии и Литвы, где еще свежи были раны от разгона уличных протестных акций. Тогда они действительно были «вместе» и все это было похоже на истинное рок-н-ролльное братство. Сейчас — просто на съемки телепередачи.

Борис Барабанов, обозреватель “Ъ”

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