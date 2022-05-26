Арены без героев

Кризис концертной индустрии, начавшийся в период пандемии COVID-19, продолжился и усилился в период спецоперации на Украине и санкций в отношении России. Если на этом фоне продолжится политика бесконечных необъяснимых «отмен» и «переносов» музыкальных событий, страна может остаться без существенной доли концертного продукта, который кормит многих людей, считает Борис Барабанов.
Вслед за эпидемией на концертную жизнь наступают трудности, связанные с общественно-политическим климатом
Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ
На прошлой неделе музыканты группы «Би-2» объявили о том, что их концерты в Казани, Уфе, Астрахани, Чебоксарах, Перми и Ярославле, которые должны были пройти в мае—июне, в назначенные даты не состоятся. Группа сообщила о том, что эти концерты переносятся, как и большое шоу, которое должно было состояться 11 июня на Большой спортивной арене «Лужники». Стадионный концерт перенесли на 2023 год, относительно прочих концертов ясности нет.
Ряд концертов «Би-2», намеченных на лето и осень 2022 года, при этом остается в расписании. Причины упомянутых «переносов» нигде не названы, поклонники группы считают их последствиями недавнего инцидента в Омске, а значит, есть повод беспокоиться и за судьбу концертов в Волгограде, Воронеже, Самаре и Томске, билеты на которые сейчас доступны. «Мы остаёмся с вами, но пока — без живых концертов» — эта фраза из поста в официальных группах «Би-2» в соцсетях на позитивный лад не настраивает.
«Би-2» входят в число артистов и коллективов, привыкших гастролировать с шоу мирового стадионного уровня и способных собирать большие арены не только в столицах, но и в регионах. Если заглянуть в расписание площадок, где должны были играть в нынешнем сезоне «Би-2», становится очевидно, что программы сопоставимого масштаба там теперь большая редкость.
На «Татнефть Арене» в Казани вместимостью 10 тыс. человек 10 сентября будет выступать группа «Руки вверх!», 21 октября — Гарик Сукачев, а 23 февраля 2023 года — группа «Кино». В пермском УДС «Молот» (7 тыс. зрителей) 1 июня выступит Баста. На «Уфа Арене» (8 тыс. зрителей) на днях выступают Баста и «Ария». На «Ярославль Арене» (2 тыс. зрителей) 25 июня поет Зиверт. Фактически на крупных аренах в областных центрах до конца года едва ли пройдут больше трех-пяти концертов.
По оценке промоутеров, занимающихся большими концертными турами по России, стабильно собирать большие арены по стране могли считаные исполнители. Все без исключения собеседники “Ъ” называют в этом ряду Земфиру, «Би-2», «Руки вверх!», Басту и «Кино». Таких очевидных народных любимцев, как Григорий Лепс, «ДДТ» и «Ария», «Мумий Тролль» и Полина Гагарина, стопроцентными артистами для стадионной аудитории считают далеко не все устроители концертных мероприятий. Даже группу «Ленинград» Сергей Шнуров, как стало недавно известно, возрождает лишь для одного сентябрьского концерта в «Лужниках». О полноценном туре речь не идет — коллектив давно вытеснили из повестки дня другие артисты.
По оценке продюсера Colisium International Music Forum Сергея Бабича, стопроцентный уход с российского концертного рынка зарубежных гастролеров лишил нашего зрителя примерно трети качественного концертного продукта. Еще столько же потеряно в связи с тем, что после начала спецоперации страну покинули или остановили здесь свою концертную деятельность такие артисты, как Земфира, «Мумий Тролль», Оксимирон и Моргенштерн.
При этом далеко не все прекратили ее по своей воле. В СМИ и соцсетях еще с прошлого года обсуждают некие «черные списки», из-за которых в регионах затруднительно выступать еще целой плеяде артистов, включая, скажем, группу «Алоэ Вера», Васю Обломова, Noize MC и группу «2Маши». В отличие, скажем, от Моргенштерна и Фейса (Ивана Дремина), которые хотя бы объявлены иноагентами, прочие артисты лишаются возможности выступать без какого-либо официального обоснования и вне какой-либо логики. Никто толком не объясняет, чем опасны «Би-2» для Уфы и Чебоксар, почему из программы самарского «Самфеста» пропали вполне нейтральные в политическом смысле «Мельница» и Billy’s Band, и точно так же нет информации о том, почему концерты «Несчастного случая», Манижи и Therr Maitz, которые должны были пройти летом в Зеленом театре ВДНХ, срочно перенесли на другие площадки. По мнению большинства комментаторов, единой спланированной «травли» здесь нет, а есть локальные инициативы чиновников-перестраховщиков.
По словам исполнительного директора Ассоциации концертно-театральных и билетных организаторов Сергея Мурадова, дефицит концертного продукта добьет индустрию после пандемии COVID-19: «Несмотря на все наши просьбы и обращения, нашему сектору экономики, в отличие от театров, киноиндустрии и разработчиков игр, никто так и не помог. А у нас работают тысячи людей, и у каждого семья».
«Я много езжу по регионам, общаюсь с местными организаторами концертов и понимаю, что на гастрольном рынке образуется огромная брешь, которую надо чем-то заполнять,— говорит господин Бабич.— После пандемии и ухода с рынка больших имен пришлось отменить десятки концертов, промоутеры сидят в огромных долгах, с дырами в бюджете в $300 тыс.— $500 тыс. Но когда я спрашиваю коллег, готовы ли они экспериментировать с новыми именами, растить таланты, они все как один говорят "да". У них нет выхода».
В каком-то смысле складывающаяся ситуация — шанс для тех артистов, которые до сих пор находились в тени больших звезд. Однако для того, чтобы вырастить из клубного артиста проект для залов вместимостью хотя бы 1–2 тыс. зрителей, нужны деньги, время и инфраструктура. Поколение TikTok стадионных звезд пока не дало, о больших турах Клавы Коки или Дани Милохина что-то не слышно. В отсутствие ушедших с отечественного рынка западных рекорд-мейджоров и цифровых платформ, в ситуации перераспределения сил и средств на рынке музыки и СМИ, а также в условиях очевидной цензуры «выращивание» нового поколения музыкантов для больших арен может занять месяцы, а то и годы. И все это время десятки тысяч людей, занятых в концертной индустрии,— технический персонал, сотрудники билетных и гастрольных компаний, водители, охранники и пр.— должны где-то получать зарплату. Если артистов в России продолжат «отменять» с тем же энтузиазмом, с каким это происходит сейчас, дефицит концертного контента превратится в практически полное его отсутствие, останутся только несколько звезд, стопроцентно и активно поддерживающих «партию и правительство». Осталось только понять, достаточно ли они востребованы публикой, чтобы тянуть на себе всю на ладан дышащую концертную отрасль.