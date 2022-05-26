Арены без героев

2K 4 мин. ...

Кризис концертной индустрии, начавшийся в период пандемии COVID-19, продолжился и усилился в период спецоперации на Украине и санкций в отношении России. Если на этом фоне продолжится политика бесконечных необъяснимых «отмен» и «переносов» музыкальных событий, страна может остаться без существенной доли концертного продукта, который кормит многих людей, считает Борис Барабанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вслед за эпидемией на концертную жизнь наступают трудности, связанные с общественно-политическим климатом

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Вслед за эпидемией на концертную жизнь наступают трудности, связанные с общественно-политическим климатом

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

На прошлой неделе музыканты группы «Би-2» объявили о том, что их концерты в Казани, Уфе, Астрахани, Чебоксарах, Перми и Ярославле, которые должны были пройти в мае—июне, в назначенные даты не состоятся. Группа сообщила о том, что эти концерты переносятся, как и большое шоу, которое должно было состояться 11 июня на Большой спортивной арене «Лужники». Стадионный концерт перенесли на 2023 год, относительно прочих концертов ясности нет.

Ряд концертов «Би-2», намеченных на лето и осень 2022 года, при этом остается в расписании. Причины упомянутых «переносов» нигде не названы, поклонники группы считают их последствиями недавнего инцидента в Омске, а значит, есть повод беспокоиться и за судьбу концертов в Волгограде, Воронеже, Самаре и Томске, билеты на которые сейчас доступны. «Мы остаёмся с вами, но пока — без живых концертов» — эта фраза из поста в официальных группах «Би-2» в соцсетях на позитивный лад не настраивает.

«Би-2» входят в число артистов и коллективов, привыкших гастролировать с шоу мирового стадионного уровня и способных собирать большие арены не только в столицах, но и в регионах. Если заглянуть в расписание площадок, где должны были играть в нынешнем сезоне «Би-2», становится очевидно, что программы сопоставимого масштаба там теперь большая редкость.

На «Татнефть Арене» в Казани вместимостью 10 тыс. человек 10 сентября будет выступать группа «Руки вверх!», 21 октября — Гарик Сукачев, а 23 февраля 2023 года — группа «Кино». В пермском УДС «Молот» (7 тыс. зрителей) 1 июня выступит Баста. На «Уфа Арене» (8 тыс. зрителей) на днях выступают Баста и «Ария». На «Ярославль Арене» (2 тыс. зрителей) 25 июня поет Зиверт. Фактически на крупных аренах в областных центрах до конца года едва ли пройдут больше трех-пяти концертов.

По оценке промоутеров, занимающихся большими концертными турами по России, стабильно собирать большие арены по стране могли считаные исполнители. Все без исключения собеседники “Ъ” называют в этом ряду Земфиру, «Би-2», «Руки вверх!», Басту и «Кино». Таких очевидных народных любимцев, как Григорий Лепс, «ДДТ» и «Ария», «Мумий Тролль» и Полина Гагарина, стопроцентными артистами для стадионной аудитории считают далеко не все устроители концертных мероприятий. Даже группу «Ленинград» Сергей Шнуров, как стало недавно известно, возрождает лишь для одного сентябрьского концерта в «Лужниках». О полноценном туре речь не идет — коллектив давно вытеснили из повестки дня другие артисты.

По оценке продюсера Colisium International Music Forum Сергея Бабича, стопроцентный уход с российского концертного рынка зарубежных гастролеров лишил нашего зрителя примерно трети качественного концертного продукта. Еще столько же потеряно в связи с тем, что после начала спецоперации страну покинули или остановили здесь свою концертную деятельность такие артисты, как Земфира, «Мумий Тролль», Оксимирон и Моргенштерн.

При этом далеко не все прекратили ее по своей воле. В СМИ и соцсетях еще с прошлого года обсуждают некие «черные списки», из-за которых в регионах затруднительно выступать еще целой плеяде артистов, включая, скажем, группу «Алоэ Вера», Васю Обломова, Noize MC и группу «2Маши». В отличие, скажем, от Моргенштерна и Фейса (Ивана Дремина), которые хотя бы объявлены иноагентами, прочие артисты лишаются возможности выступать без какого-либо официального обоснования и вне какой-либо логики. Никто толком не объясняет, чем опасны «Би-2» для Уфы и Чебоксар, почему из программы самарского «Самфеста» пропали вполне нейтральные в политическом смысле «Мельница» и Billy’s Band, и точно так же нет информации о том, почему концерты «Несчастного случая», Манижи и Therr Maitz, которые должны были пройти летом в Зеленом театре ВДНХ, срочно перенесли на другие площадки. По мнению большинства комментаторов, единой спланированной «травли» здесь нет, а есть локальные инициативы чиновников-перестраховщиков.

По словам исполнительного директора Ассоциации концертно-театральных и билетных организаторов Сергея Мурадова, дефицит концертного продукта добьет индустрию после пандемии COVID-19: «Несмотря на все наши просьбы и обращения, нашему сектору экономики, в отличие от театров, киноиндустрии и разработчиков игр, никто так и не помог. А у нас работают тысячи людей, и у каждого семья».

«Я много езжу по регионам, общаюсь с местными организаторами концертов и понимаю, что на гастрольном рынке образуется огромная брешь, которую надо чем-то заполнять,— говорит господин Бабич.— После пандемии и ухода с рынка больших имен пришлось отменить десятки концертов, промоутеры сидят в огромных долгах, с дырами в бюджете в $300 тыс.— $500 тыс. Но когда я спрашиваю коллег, готовы ли они экспериментировать с новыми именами, растить таланты, они все как один говорят "да". У них нет выхода».

В каком-то смысле складывающаяся ситуация — шанс для тех артистов, которые до сих пор находились в тени больших звезд. Однако для того, чтобы вырастить из клубного артиста проект для залов вместимостью хотя бы 1–2 тыс. зрителей, нужны деньги, время и инфраструктура. Поколение TikTok стадионных звезд пока не дало, о больших турах Клавы Коки или Дани Милохина что-то не слышно. В отсутствие ушедших с отечественного рынка западных рекорд-мейджоров и цифровых платформ, в ситуации перераспределения сил и средств на рынке музыки и СМИ, а также в условиях очевидной цензуры «выращивание» нового поколения музыкантов для больших арен может занять месяцы, а то и годы. И все это время десятки тысяч людей, занятых в концертной индустрии,— технический персонал, сотрудники билетных и гастрольных компаний, водители, охранники и пр.— должны где-то получать зарплату. Если артистов в России продолжат «отменять» с тем же энтузиазмом, с каким это происходит сейчас, дефицит концертного контента превратится в практически полное его отсутствие, останутся только несколько звезд, стопроцентно и активно поддерживающих «партию и правительство». Осталось только понять, достаточно ли они востребованы публикой, чтобы тянуть на себе всю на ладан дышащую концертную отрасль.