Промышленность не планирует наращивать выпуск

Первые оценки состояния дел в промышленности в июне (на 21 июня) свидетельствуют об ухудшении деловой активности в секторе. Индекс промышленного оптимизма Института Гайдара после отскока в апреле и стабилизации в мае фактически вернулся к минимальным с апреля 2020 года показателям марта 2022 года. Причины — ухудшение продаж и планов выпуска (в силу дефицита запасов готовой продукции они в последнее время тянули индекс вверх, см. график).

«Июньские объемы продаж разочаровали российскую промышленность — доля оценок "ниже нормы" выросла до 37%, что является 20-месячным антирекордом. Даже в марте 2022 года такие оценки были получены только от 28% предприятий»,— отмечает автор исследования Сергей Цухло, замечая, впрочем, что такая неудовлетворенность на фоне вялого спроса далека от кризисных пиков (57% в 2020 году) — но и пик таких оценок сейчас, вероятнее всего, еще впереди. В надежде оживить спрос, по данным ИЭП, промышленность в июне даже отказалась от повышения отпускных цен — и за май—июнь баланс фактических изменений цен потерял 54 пункта после апрельского 27-летнего рекорда этого показателя.

В результате планы выпуска, активно набиравшие оптимизм в апреле—мае (38 пунктов), полностью утратили его в июне. «Промышленность не планирует увеличение выпуска в июле—августе. При этом фактический выпуск в июне продемонстрировал явный рост к предыдущему месяцу после совсем не кризисного замедления в марте—мае. Июньский рост выпуска позволил промышленности снизить недостаток запасов готовой продукции до 12%, что стало лучшим (минимальным) значением показателя с августа 2020 года»,— отмечают в ИЭП.

Корпоративное кредитование в мае, по данным ЦБ, снизилось на 0,2% за счет сжатия его валютной части. Рублевый же портфель почти не изменился (плюс 2 млрд руб.), несмотря на выдачу 300 млрд руб. господдержки кредитования системообразующих компаний. «Спрос на кредиты со стороны компаний ограничен, в том числе из-за проблем с логистикой, так как стало труднее привезти импортное оборудование и товары, а также из-за трудностей с поиском новых партнеров и рынков»,— заключают в ЦБ. Средства же юрлиц в банках заметно выросли (на 859 трлн руб.), прежде всего — у нефтегазовых компаний (в рублях — на 425 млрд руб., в валюте — на $6,1 млрд).

Алексей Шаповалов