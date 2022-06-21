Госуслуги приблизились к избирателю

Минцифры заключило контракт о расширении функционала портала «Госуслуги» к будущим выборам. За 99,4 млн руб. общефедеральную систему для дистанционного электронного голосования (ДЭГ) доработают так, чтобы ее можно было использовать отдельно на муниципальных выборах. Раньше технология могла применяться на местном уровне только тогда, когда ее же задействовали на идущей параллельно региональной избирательной кампании. Исключением была Москва, использующая для ДЭГ собственную систему. Эксперт считает, что регионы будут охотно пользоваться новой технологией, так как она упрощает мобилизацию избирателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Ростелеком» (является единственным поставщиком) до конца года должен обеспечить возможность использования дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на муниципальных выборах, следует из контракта, опубликованного Минцифры на сайте госзакупок. Кроме того, подрядчик должен будет внедрить в ДЭГ и другие новации — улучшенную графику (с возможностью наглядного отображения границ территории, от которой избирается депутат, и сведений о результатах выборов) и доработанный цифровой сервис сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов. После реализации изменений избиркомы смогут отслеживать процесс сбора подписей в динамике и получать информацию о количестве избирателей, поставивших две и более подписи в поддержку кого-либо из кандидатов (законом это не запрещено). «Ростелеком» также должен будет обеспечить возможность автоматического завершения периода сбора подписей и передачу в избирком сведений о тех, которые были получены через портал госуслуг.

До сих пор ДЭГ можно было использовать на муниципальном уровне только в случае, если параллельно его задействовали и на региональных выборах. Предполагается, что к предстоящему 11 сентября волеизъявлению технологию удастся «отвязать» от регионального масштаба. Как минимум два или три региона хотят использовать дистанционное голосование у себя только на муниципальных выборах, не считая Москвы (располагает собственной системой), уточняет собеседник “Ъ”, близкий к ЦИКу. В апреле возможность использования ДЭГ на муниципальном уровне анонсировал заместитель председателя ЦИКа Николай Булаев. Доработка соответствующей программы «находится в стадии завершения», говорил он.

8 июня ЦИК утвердил перечень из семи регионов, где будет применяться ДЭГ: это Калининградская, Калужская, Курская, Новгородская, Псковская, Томская и Ярославская области. Также ДЭГ будут использовать в Москве — в отличие от остальных субъектов ей согласование ЦИКа на это не требуется.

Власти регионов заинтересованы в реализации ДЭГ на выборах местного уровня, так как это эффективный способ мобилизации провластного электората, говорит политолог Александр Кынев. Он уверен, что регионы будут активно продвигать технологию, по крайней мере там, где смогут. Однако объективным ограничением в этом процессе будет выступать уровень цифровизации, а он везде разный. Эксперт также напоминает, что сейчас внедрение электронных технологий тормозят санкции.

А вот распространение электронного сбора подписей, по мнению господина Кынева, наоборот, сдерживают: электронные подписи сложно «забраковать», поэтому участники выборов крайне заинтересованы в его распространении. Тем не менее технология до сих пор не применяется на выборах федерального уровня и остается исключительно прерогативой регионов: с 2020 года они получили право самостоятельно устанавливать процент электронных подписей в поддержку кандидатов, но не более половины от общего количества, необходимого для регистрации. В эксперименте по внедрению технологии участвовали всего три региона, однако к 2021 году соответствующие поправки к местному законодательству, по данным ЦИКа, внесли уже более десяти.

Анастасия Корня