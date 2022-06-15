«Мой район» идет на выборы

В Москве во вторник началась процедура назначения осенних муниципальных выборов: соответствующие решения приняли 40 из 125 районных советов депутатов, остальные по закону должны это сделать до 22 июня. Официально кампания в каждом районе стартует после публикации этих решений. Оппозиционные партии активно ведут подбор кандидатов, но пока неохотно делятся подробностями подготовки к выборам. Кандидаты от власти на этот раз будут выдвигаться не только от «Единой России», но и от общественного объединения «Мой район», и их объединит одноименная программа, с которой в 2018 году шел на выборы действующий мэр Сергей Собянин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В московском отделении «Единой России» (ЕР) стратегию сентябрьских выборов пока не раскрывают, обещая обнародовать ее на заседании президиума 16 июня и на конференции 27 июня. Источник, близкий к мэрии, сообщил “Ъ”, что большинство кандидатов будут выдвигаться от ЕР, а еще часть — от общественного объединения «Мой район». Всех кандидатов, по его словам, объединит одноименная программа, с которой мэр Москвы Сергей Собянин выдвигался на второй срок в 2018 году.

Кандидатами от «Моего района» станут учителя, врачи, урбанисты, поясняет собеседник “Ъ”: «В каждом районе должны быть люди, которые понимают, как улучшить жизнь в их профессиональной области».

Кандидаты будут выдвинуты во всех 125 районах, преимуществом считается наличие обратной связи через различные городские сервисы. По мнению источника, у кандидатов от власти хорошие шансы на победу, «потому что за годы действия в Москве программы "Мой район" жители видят итоги ее реализации у себя рядом с домом — от парков до новых дорожных развязок». У оппозиции же шансы невелики, полагает собеседник: «Мы видим, как последние пять лет в тех советах, где победили преимущественно оппозиционные кандидаты, вместо конкретных дел депутаты продвигают свою популистскую риторику, функционал в большинстве таких советов провален».

В парламентской оппозиции подробностями подготовки к выборам пока делятся неохотно. В КПРФ конференция по выдвижению кандидатов пройдет 29 июня, «более тысячи человек уже прошли кадровую комиссию и согласования, но набор еще есть», сообщил “Ъ” лидер столичных коммунистов Валерий Рашкин: «Мы будем близки к замещению всех 1426 мандатов». Руководитель московского отделения «Справедливой России — За правду» Дмитрий Гусев рассказал “Ъ”, что эсеры поставили задачу победить в каждом районе, выдвинуться от партии уже захотели около 600 человек, «но люди еще прибывают». Глава центрального аппарата ЛДПР Алексей Диденко пообещал “Ъ”, что по Москве будет «тотальное покрытие кандидатами», но пока ведется их тщательный отбор, «чтобы не было никаких статистов». Он рассчитывает, что партия получит не менее 50 мандатов (в 2017 году ЛДПР провела только четырех депутатов). Наконец, у «Новых людей» собрание по выдвижению кандидатов состоится 10 июля, в списках сейчас около 600 кандидатов. Партия рассчитывает получить не менее 150 мандатов, сообщила “Ъ” глава столичного отделения «Новых людей» Анна Трофименко.

«Яблоко» готово выдвинуть более 300 человек, сказал “Ъ” один из кураторов кампании, депутат Мосгордумы Максим Круглов. В первую очередь планируется сохранить большинство там, где оно уже есть, но в отличие от 2017 года партия сосредоточится на выдвижении своих членов. «Яблочники» готовы вступать в неформальные коалиции с самовыдвиженцами, но не планируют вести переговоры с парламентскими партиями из-за их поддержки военной спецоперации на Украине. «Для нас позиция "за мир" является принципиальной»,— подчеркнул господин Круглов.

Непарламентская оппозиция, как сообщал “Ъ”, запустила несколько платформ по поддержке и выдвижению кандидатов. Среди них — «Выбираем соседей» экс-кандидата в Госдуму от «Яблока» Марины Литвинович и экс-депутата Тимирязевского района Юлии Галяминой, «Выдвижение» экс-кандидата в Госдуму от КПРФ Михаила Лобанова и депутата района Зюзино Александра Замятина, «Штаб кандидатов» команды бывших «яблочников», «Общество. Будущее» национал-демократа Романа Юнемана.

На выборах-2017 непарламентская оппозиция выступала единым фронтом на базе проекта «Объединенные демократы» Максима Каца и Дмитрия Гудкова, а большинство кандидатов выдвигались под брендом «Яблока». В итоге в 25 районах единороссы потеряли большинство, а в семи не избрался ни один депутат от партии власти. Однако к выборам-2022 этот проект закрылся, а его кураторы либо покинули Россию, либо подверглись уголовному преследованию. Часть избранных с его помощью депутатов к началу новой кампании тоже стали фигурантами уголовных дел или находятся под угрозой их возбуждения и не планируют переизбираться, а некоторые уехали из страны. Многие депутаты от внесистемной оппозиции оштрафованы за критику спецоперации, причем некоторые — уже по нескольку раз.

Источник “Ъ”, знакомый с ходом кампании в Москве, говорит, что одна из стратегий власти — не допустить к выборам видных оппозиционных активистов, наказывая их за антивоенные действия и высказывания.

Собеседник “Ъ”, близкий к мэрии, уверяет, что намерения задерживать за критику спецоперации именно муниципалов перед выборами ни у кого нет. «Это закон, который одинаков для всех»,— отмечает собеседник “Ъ”.

Между тем 14 июня были задержаны два депутата района Черемушки — Юлия Щербакова («Яблоко») и Елена Селькова (КПРФ). Как сообщила депутат района Измайлово Надежда Загордан, обе «ждут суда по статье 20.3 КоАП (публичное демонстрирование символики экстремистских организаций), которая не позволяет баллотироваться». По ее данным, депутатам вменяют в вину опубликованные еще в 2019 году посты в соцсетях с упоминанием «Умного голосования» (проект Алексея Навального по поддержке оппозиционных кандидатов). Сам проект не запрещен, но после признания летом 2021 года структур политика экстремистскими полиция начала выписывать штрафы в том числе за демонстрацию символики «Умного голосования».

Елена Рожкова, Кира Хейфец, Ксения Веретенникова, Мария Макутина