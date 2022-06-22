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Коммерсантъ FM
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Чисто символически

Столичных муниципальных депутатов могут не допустить до выборов из-за старых постов в соцсетях

В Москве прошла серия задержаний независимых муниципальных депутатов за старые посты в соцсетях с упоминанием «Умного голосования» (онлайн-платформа, разработанная несколько лет назад сторонниками Алексея Навального для поддержки наиболее сильных оппозиционных кандидатов). Символику проекта полиция считает экстремистской, а наказание за ее демонстрацию предусматривает запрет на участие в выборах в течение года. Дела активистов уже зарегистрированы в судах, но даты заседаний пока не назначены.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Первые задержания муниципалов совпали со стартом сентябрьских выборов в районные советы столицы. 14 июня, когда выборы были назначены в 40 районах, протоколы о публичном демонстрировании символики экстремистских организаций (ч. 1 ст. 20.3 КоАП, штраф до 2 тыс. руб. или арест до 15 суток) составили на двух депутатов Черемушкинского района — Юлию Щербакову («Яблоко») и Елену Селькову (КПРФ). На следующий день полиция задержала по аналогичному обвинению депутата Академического района Левона Смирнова (КПРФ), а 17 июня для составления протокола по той же статье вызвали активиста Андрея Натальчука, который планирует выдвигаться в муниципальные депутаты в Коптево. Еще одной жительнице Коптево Елене Караваевой вручили определение о составлении протокола по ст. 20.3 КоАП. Активистка выдвигалась на прошлых муниципальных выборах, но в этот раз не собиралась в них участвовать.

Согласно протоколам, с которыми ознакомился “Ъ”, три депутата в 2019 году разместили в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) посты с упоминанием «Умного голосования» «с целью пропаганды» символики запрещенной организации. По мнению Елены Сельковой, полиция составляла протоколы «под копирку», не углубляясь в сбор доказательств. «На моей странице в Facebook нет публикаций, в размещении которых меня обвиняют, а профиль весной был закрыт»,— говорит она.

Напомним, летом 2021 года суд признал экстремистскими организациями и запретил основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией и сеть региональных штабов политика. Затем полиция начала составлять на активистов протоколы за посты в соцсетях с символикой отдельных проектов и информресурсов команды оппозиционера, которые сами по себе экстремистскими не признавались. Первая волна таких дел прошла перед прошлогодними выборами в Госдуму. Практически все посты публиковались до вступления в силу решения о запрете структур господина Навального. Правозащитники отмечали, что у запрещенных структур официальной символики не было, а его отдельные проекты и медиаресурсы не включались в список запрещенных, однако нечеткость формулировок закона позволяет правоохранителям решать вопрос о возбуждении подобных дел по своему усмотрению.

Активисты, подвергшиеся задержанию, утверждают, что уже готовились к избирательной кампании: например, Елена Селькова и Левон Смирнов возглавляли команды кандидатов от КПРФ в своих районах. Юлия Щербакова не собиралась баллотироваться, но «теперь сделает это из принципа», сказала она “Ъ”. Причиной задержаний муниципалы считают стремление запугать их и затруднить выдвижение. Впрочем, оппозиционеры не исключают, что речь идет о давлении на конкретных активистов. Так, Елена Селькова за два часа до задержания опубликовала в телеграм-канале пост о попытке подкупа одного из кандидатов ее команды в обмен на отказ от регистрации. Депутаты отмечают, что протоколы были составлены на активистов из районов Юго-Западного округа Москвы, и допускают, что это частная инициатива местной полиции или властей округа.

Эксперты проекта «ОВД-Инфо» (включен в реестр иностранных агентов) не уверены, что есть основания говорить о начале кампании против части муниципальных депутатов с целью их недопуска на выборы. «Эти случаи не могут быть не связаны, но чтобы говорить о тенденции, нужно больше примеров. Хотя ситуация, конечно, напоминает прошлый год»,— говорит пресс-секретарь проекта Мария Кузнецова. Правозащитники отмечают, что в 2021 году несистемных кандидатов снимали с выборов в Госдуму в основном за «причастность к экстремистским организациям», но не обвиняли в публикации экстремистской символики.

Помимо ст. 20.3, лишение права выдвигаться на выборы влечет и наказание по ст. 20.29 КоАП (производство и распространение экстремистских материалов), напоминает координатор правовой помощи по уголовным делам «ОВД-Инфо» Антон Тароянц: «Обе статьи удобно использовать для снятия с выборов неугодных кандидатов, так как эти правонарушения являются длящимися, то есть датой совершения правонарушения является дата его обнаружения. Можно привлечь к ответственности за посты, опубликованные даже несколько лет назад». При этом попадание в списки рекомендованных кандидатов на платформе УГ ничем не грозит: они публикуются, когда кандидатов уже нельзя снять с выборов по закону, говорит господин Тароянц. Адвокат «Первого отдела» Валерия Ветошкина (внесена в реестр иноагентов) допускает, что задержания мундепов будут повторяться — по ее словам, это «простой и рабочий способ не допустить кандидата до выборов: не требуется ни преюдиции, ни уголовного дела, достаточно вступившего в силу решения суда об административном правонарушении». В 2021 году несколько активистов были оправданы судом по обвинению в публикации символики проектов Алексея Навального, но на это едва ли стоит рассчитывать, если цель — снять кандидата, говорит госпожа Ветошкина.

Кира Хейфец

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