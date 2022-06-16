Беззащитное золото

Суммарные активы биржевых фондов, инвестирующих в золото, опустились до трехмесячного минимума, достигнув 3,26 тыс. тонн. Стоимость металла вплотную приближалась к $1800 за тройскую унцию. Международные инвесторы сокращали вложения в золото в ожидании в итоге состоявшегося подъема базовой ставки ФРС, что ведет к росту ставок на долговом рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По данным Bloomberg, активы биржевых индексных фондов, ориентированных на вложения в золото, сократились до 3258 тонн — минимального значения с 21 марта. С начала месяца они снизились на 14 тонн.

Интерес к драгоценному металлу со стороны инвесторов падает, несмотря на рекордную инфляцию в мире, защитой от которой оно выступает. В минувшую пятницу Министерство труда США сообщило, что инфляция в мае достигла 8,6% в годовом выражении, что является сильнейшим ростом с декабря 1981 года. Существенный вклад в этот рост внесли цены на бензин, которые за месяц выросли на 4,1%, и на газ, подскочившие на 8%.

По словам директора по инвестициям УК «Открытие» Виталия Исакова, на длинном инвестиционном горизонте золото отлично защищает сбережения от инфляции, но на коротком не справляется с такими функциями: «Для большинства участников рынка существует только короткий горизонт, и когда какая-то вроде бы очевидная идея не работает, то удерживание такой позиции становится "невыносимым"».

На коротком горизонте более важное значение имеет не сама инфляция, а реакция на нее со стороны ФРС. Если до выхода данных по инфляции инвесторы считали, что американский финансовый регулятор может взять паузу в ужесточении денежно-кредитной политики, то теперь эти надежды развеялись — ставка была повышена до 1,5–1,75% (см. стр. 1). В итоге еще до объявления решения ФРС произошел сильный рост ставок по US Treasuries. Доходность десятилетних бондов обновила максимум с апреля 2011 года, превысив 3,4% годовых.

«Высокий интерес к золоту в первом квартале был связан с уходом от риска в "защитные" активы из-за геополитического кризиса в Европе (за квартал фонды купили 250 тонн золота, а котировки превышали $1900 за унцию.— “Ъ”). Сейчас на первый план снова выходят экономические проблемы, связанные с денежно-кредитной политикой, инфляцией и риском рецессии»,— отмечает главный аналитик УК ТРИНФИКО Максим Васильев.

Снижение инвестиционного спроса негативно сказалось на стоимости золота: 14 июня цена опускалась до месячного минимума $1804,65 за тройскую унцию, что на 3,5% ниже значений 10 июня. Котировки стабилизировались 15 июня возле $1818.

Снижению цен на драгоценный металл способствует и укрепление американской валюты. Индекс DXY (курс доллара относительно шести ведущих мировых валют) 14 июня поднимался до 105,65 пункта, максимума с декабря 2002 года, а 15 июня закрепился возле 105,5 пункта. С начала месяца индекс вырос на 3,5%, причем только с начала этой недели — почти на 1,3%.

Вместе с тем участники рынка считают, что интерес к золоту еще вырастет. «В мире, где страны налагают друг на друга санкции и могут лишить резервов в "резервной" валюте, актуальность золота растет, ведь оно не является ничьим обязательством, и лишить его можно, только физически отобрав. В то же время помимо прочих достоинств золото обладает и потребительской ценностью»,— отмечает Виталий Исаков. И спрос на него поддерживают центральные банки ряда стран — по данным WGC, активными покупателями являются Турция, Узбекистан и Казахстан.

Виталий Гайдаев