Дума не дошла до защиты госбезопасности

Депутаты Госдумы на вчерашнем пленарном заседании не успели рассмотреть законопроект об угрозах госбезопасности, предполагающий уголовное наказание до 20 лет за участие россиян в вооруженных конфликтах в целях, противоречащих интересам России. При этом ранее предполагалось, что документ рассмотрят в приоритетном порядке. По словам одного из критиков документа, коммуниста Юрия Синельщикова, палата могла специально «не успеть» рассмотреть документ, чтобы вернуть его на доработку. Источники “Ъ” в парламенте объясняют произошедшее нехваткой времени. По мнению экспертов, законопроект написан в логике того, что любой политический контент нежелателен, и может быть принят чуть позже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Госдума на заседании в четверг не успела рассмотреть в первом чтении законопроект об уголовном наказании за действия против интересов России. Документ предполагалось принять в приоритетном порядке, несмотря на критику, прозвучавшую в его адрес на заседании профильного комитета по госстроительству и законодательству 6 июня.

При этом на вчерашнем заседании Думы в повестке дня вопрос не только не был помечен «звездочкой», что предполагает приоритетное рассмотрение, но и вовсе сдвигался в пользу тех инициатив, которые были запланированы к рассмотрению после него.

Напомним, документ внесла в Госдуму 25 мая группа депутатов от «Единой России» во главе с председателем думского комитета по безопасности Василием Пискаревым. Проект предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет за участие гражданина РФ в вооруженном конфликте «в целях, противоречащих интересам РФ», такой же срок устанавливается за передачу «противнику» сведений, которые «могут быть использованы против вооруженных сил РФ», приравнивает к госизмене «переход на сторону противника». Кроме того, до четырех лет тюрьмы (и до шести лет в случае использования СМИ и интернета) будет грозить по новой ст. 280.4 за «публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности РФ, либо к воспрепятствованию исполнению органами власти своих полномочий по обеспечению безопасности РФ». Также из ст. 284.1 (осуществление деятельности нежелательной организации) исчезли слова «на территории РФ», что позволит наказывать россиян, например, за участие в зарубежных мероприятиях таких организаций.

Как ранее писал “Ъ”, в минувший понедельник на заседании комитета по госстроительству и законодательству его члены указывали на расплывчатость новых понятий, содержащихся в документе, и говорили о необходимости его доработки ко второму чтению. Авторы инициативы на этом обсуждении не присутствовали. Правительство в своем отзыве также указало на наличие «оценочных и формально не определенных терминов», в числе которых «противник» и «деятельность, направленная против безопасности РФ».

Первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков (КПРФ) допустил в разговоре с “Ъ”, что палата не случайно не стала рассматривать законопроект и его могут вернуть авторам на доработку. Однако по словам сразу двух источников “Ъ” в палате, на рассмотрение документа просто не хватило времени. Этой же версии придерживается и соавтор законопроекта Анатолий Выборный (ЕР). Он заявил “Ъ”, что документ обязательно рассмотрят до конца весенней сессии. Депутат отметил: замечания к проекту носят «разновекторный характер», но часть из них будет учтена ко второму чтению.

Еще один источник “Ъ” в Госдуме поясняет, что в Думе нет такой технологии — включить законопроект в повестку и потом надеяться, что «не дойдет» очередь, так как он все равно автоматически перенесется на следующее заседание. Вернуть законопроект авторам может только комитет, дав им соответствующую рекомендацию.

Также уже два раза депутаты не успели рассмотреть поправки к Уголовному кодексу (УК), предполагающие наказание до десяти лет лишения свободы за исполнение руководителями коммерческих и иных организаций антироссийских санкций.

Законопроект вызвал серьезные возражения у деловых сообществ, но, по данным источника, знакомого с ситуацией, в Думе настроены на принятие документа с учетом поправок, которые будут рассматривать ко второму чтению.

Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов отмечает, что законопроект о наказании за вред интересам России находится в логике создания представления о том, что любой политический контент — нежелателен и потенциально криминален. «В то же время есть парадокс: поскольку интересы РФ не сформулированы, в логике политической целесообразности понятно, что противоречит интересам России, но неясно, в чем собственно состоят эти интересы, а значит, и как их прописать в законопроекте»,— считает господин Виноградов.

По мнению политолога Константина Калачева, вышеописанный законопроект об угрозах госбезопасности пока попал в категорию «консервов»: «Что сегодня чересчур, то завтра может быть принято. Пока это больше инструмент пиара авторов, а оттяжка говорит, что, может, время для него еще не настало».

Отдел политики “Ъ”