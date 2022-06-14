Китай и Америка показали язык общения

Китай призывает к нормализации отношений с США и их отказу от глобального сдерживания Пекина. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении МИД КНР по итогам встречи члена политбюро ЦК Компартии Китая (КПК) Ян Цзечи с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. Переговоры обе стороны назвали искренними и продуктивными. Укреплять взаимное доверие договорились также на днях министры обороны США и КНР Ллойд Остин и Вэй Фэнхэ. Примирительные заявления сменили войну нервов вокруг Тайваня, создавшую угрозу прямого столкновения двух мировых держав.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На встрече в Люксембурге члены делегаций США и Китая давали понять, что на дальнейшую эскалацию не настроены

Фото: Ren Pengfei / Xinhua / AFP На встрече в Люксембурге члены делегаций США и Китая давали понять, что на дальнейшую эскалацию не настроены

Фото: Ren Pengfei / Xinhua / AFP

США и Китай все еще могут избежать новой холодной войны и вернуться к взаимовыгодному сотрудничеству. Об этом говорится в заявлении МИД КНР по итогам встречи Ян Цзечи с Джейком Салливаном. Состоявшиеся в Люксембурге переговоры продлились более четырех часов и позволили сменить откровенно конфронтационную тональность американо-китайских отношений последних месяцев.

«КНР выступает решительно против использования конкуренции для определения китайско-американских отношений. США должны скорректировать свое стратегическое восприятие Китая, сделать правильный выбор, работать вместе с китайской стороной, на деле реализовывать консенсус, достигнутый главами двух государств»,— отметил Ян Цзечи на встрече. В связи с этим член политбюро ЦК КПК напомнил о заявлениях президента США Джо Байдена о том, что Вашингтон не стремится к развязыванию «новой холодной войны», не намерен пытаться изменить систему Китая и противостоять ему путем усиления блоков, а также не поддерживает «независимость Тайваня».

«Китай высоко ценит это. Однако в течение некоторого времени США настаивали на усилении сдерживания и оказания давления на Китай по всем направлениям»,— отметил главный китайский переговорщик с Вашингтоном, призвав США в качестве альтернативы сдерживанию Пекина строить отношения на основе трех принципов — взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества.

Американскую оценку встрече в Люксембурге дал в разговоре с журналистами на условиях анонимности высокопоставленный представитель Белого дома. По его словам, переговоры «включали искреннее, откровенное, предметное и продуктивное обсуждение ряда вопросов региональной и глобальной безопасности, а также ключевых вопросов в американо-китайских отношениях».

Собеседник журналистов рассказал, что Джейк Салливан назвал одной из приоритетных задач «поддержание открытых линий связи для управления конкуренцией между двумя странами».

В связи с этим представитель Белого дома указал на «потенциальную возможность дополнительных встреч в ближайшие месяцы», хотя пока ничего не запланировано, включая новый телефонный разговор или личную встречу президента Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина.

Встреча Ян Цзечи и Джейка Салливана в Люксембурге стала их уже вторым личным общением в этом году после начала российской спецоперации на Украине и заметно отличалась по своей тональности от их предыдущей встречи, состоявшейся три месяца назад в Риме. В марте США выдвинули ультиматум Пекину, пригрозив наказать его за нежелание свернуть сотрудничество с Россией. Однако Китай отказался пересмотреть свою позицию по конфликту на Украине и начал дипломатическое контрнаступление, потребовав от США раскрыть информацию об их биолабораториях на Украине.

За год до этого, в марте 2021 года, Ян Цзечи и Джейк Салливан впервые встретились в Анкоридже (Аляска), но их первая попытка наладить диалог провалилась. Участники встречи в Анкоридже, на которой американскую сторону также представлял госсекретарь Энтони Блинкен, а китайскую — глава МИДа Ван И, обменялись обвинениями и разъехались ни с чем. После этого американская сторона пригрозила продолжить политику санкций против Китая.

Однако по итогам встречи в Люксембурге стороны воздержались от прежней конфронтационной риторики.

В официальных заявлениях отсутствуют упоминания двух немаловажных раздражителей последних месяцев — российско-китайского сотрудничества и американских биолабораторий на Украине. Напомним, что вместе с Москвой Пекин неоднократно поднимал в Совбезе ООН вопрос о биолабораториях США и пытался сделать его предметом широкого международного обсуждения.

Единственным раздражителем, по которому стороны сочли необходимым публично высказаться на этот раз, стала проблема Тайваня. «В вопросе защиты государственного суверенитета и территориальной целостности позиция Китая ясна и непоколебима. Китай не потерпит внешнего вмешательства во внутренние дела. Любые действия, препятствующие воссоединению Китая, провалятся»,— предупредил Джейка Салливана Ян Цзечи. Как следует из его заявления, именно тайваньский вопрос составляет сегодня политическую основу китайско-американских отношений и если он не будет урегулирован, то это может иметь разрушительные последствия для отношений Вашингтона и Пекина.

Американо-китайской встрече высокого уровня в Люксембурге предшествовала первая личная встреча министров обороны США и Китая Ллойда Остина и Вэй Фэнхэ, состоявшаяся в конце прошлой недели в Сингапуре в рамках международной конференции «Шангри-Ла диалог». Главной темой встречи стал все тот же Тайвань.

«Если кто-то осмелится отколоть от нашей страны Тайвань, Народно-освободительная армия Китая без колебаний начнет войну. Мы будем твердо защищать суверенитет и территориальную целостность нашей страны»,— предупредил китайский министр, при этом назвав свою встречу с Ллойдом Остином «честной и успешной».

Как сообщило по итогам встречи в Сингапуре Центральное телевидение Китая, Вэй Фэнхэ и Ллойд Остин «выразили готовность устранять противоречия и укреплять взаимное доверие».

Что же касается темы Украины, то ее обсуждение в Сингапуре свелось к повтору известных позиций сторон и не имело прежней остроты. «Мы очень внимательно следим за ситуацией и решительно отговариваем Китай от предоставления материальной поддержки России, относящейся к ее войне на Украине»,— заявили по итогам встречи в Пентагоне. В свою очередь, в официальных китайских заявлениях отмечалось, что КНР «всегда поддерживает принцип объективности и честности относительно украинского вопроса и прилагает усилия к продвижению мира и диалога».

Сергей Строкань