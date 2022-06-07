Инфляция по тарифу

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Администрация президента США Джо Байдена для борьбы с высокой инфляцией рассматривает возможность снятия части ограничений на торговлю с Китаем, введенных при Дональде Трампе. В первую очередь речь идет о тарифах на потребительские товары, сообщила глава Минторга страны Джина Раймондо. В Пекине поддерживают улучшение условий для взаимной торговли — сейчас повышенные пошлины покрывают более 60% поставок из КНР. Пересмотр тарифов может привести к снижению выросшей в США до 8,3% инфляции более чем на один процентный пункт, оценивают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Власти США рассчитывают, что сближение интересов в торговле с Китаем поспособствует снижению инфляции (на фото — глава американского Минторга Джина Раймондо)

Фото: Markus Schreiber / AP Власти США рассчитывают, что сближение интересов в торговле с Китаем поспособствует снижению инфляции (на фото — глава американского Минторга Джина Раймондо)

Фото: Markus Schreiber / AP

Белый дом по поручению Джо Байдена рассматривает возможность снятия части ограничений в отношении поставок китайской продукции, введенных при прежнем президенте, заявила глава Минторга США Джина Раймондо. По ее словам, речь идет в первую очередь о потребительских товарах, тарифы на ввоз стали и алюминия сохранятся. Заместитель представителя США на торговых переговорах Сара Бианки на прошлой неделе также сообщала, что рассматриваются все варианты изменений, которые можно внести в тарифную политику в отношении Китая.

В Министерстве коммерции КНР заявили, что «отмена дополнительно введенных пошлин в отношении Китая не только соответствует интересам компаний КНР и Соединенных Штатов, но и выгодна большинству американских потребителей». Официальный представитель министерства Гао Фэн заявил, что Пекин предлагает Вашингтону создать более благоприятные условия в торгово-экономической сфере.

Сейчас тарифы покрывают поставки в США на $370 млрд (66% импорта из КНР, средний уровень тарифа — 19,3%). Китайские пошлины, составляющие в среднем 21,2%, распространяются на 58,3% ввоза товаров из США, в денежном выражении объем поставок значительно ниже — $90 млрд.

Ранее Китай обязался в 2020–2021 годах суммарно увеличить закупки американских товаров и услуг примерно на $200 млрд к уровню 2017 года (соответствующее соглашение покрывает 73% экспорта США в Китай в том году, то есть $95,1 млрд). Это обещание было дано в обмен на отказ Вашингтона от проведения последнего раунда повышения пошлин и снижение вдвое (до 7,5%) тарифа на китайский импорт в объеме $112 млрд (это сократило общий средний тариф на импорт из Китая с 17% до 15,5%). Но, по данным Peterson Institute for International Economics, проводившего мониторинг сделки, Китай выполнил обязательства в прошлом году лишь на 62% (на конец 2020 года этот уровень был еще ниже — 59%). Сейчас, по оценке экспертов института, снижение тарифов на 2 процентных пункта вкупе с давлением на цены внутри США способно привести к снижению американской инфляции на 1,3 процентного пункта (годовая инфляция в стране по итогам апреля составляла 8,3%).

Отметим, что США на прошлой неделе объявили и о планах углубления экономических связей с Тайванем (эти переговоры, впрочем, не будут затрагивать тарифную политику). Также был запущен и проект Индо-Тихоокеанской экономической структуры (IPEF), который должен охватывать не только торговлю, но и движение цифровых активов, а также обеспечивать надежность цепочек поставок (в нем участвует 12 стран региона, включая Японию, Южную Корею, Индию и Вьетнам). Этот проект должен стать в том числе противовесом китайской инициативе RCEP (Всестороннее региональное экономическое партнерство).

Татьяна Едовина