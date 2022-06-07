Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Инфляция по тарифу

Рост цен в США хотят сдержать удешевлением китайского импорта

Администрация президента США Джо Байдена для борьбы с высокой инфляцией рассматривает возможность снятия части ограничений на торговлю с Китаем, введенных при Дональде Трампе. В первую очередь речь идет о тарифах на потребительские товары, сообщила глава Минторга страны Джина Раймондо. В Пекине поддерживают улучшение условий для взаимной торговли — сейчас повышенные пошлины покрывают более 60% поставок из КНР. Пересмотр тарифов может привести к снижению выросшей в США до 8,3% инфляции более чем на один процентный пункт, оценивают эксперты.

Власти США рассчитывают, что сближение интересов в торговле с Китаем поспособствует снижению инфляции (на фото — глава американского Минторга Джина Раймондо)

Власти США рассчитывают, что сближение интересов в торговле с Китаем поспособствует снижению инфляции (на фото — глава американского Минторга Джина Раймондо)

Фото: Markus Schreiber / AP

Власти США рассчитывают, что сближение интересов в торговле с Китаем поспособствует снижению инфляции (на фото — глава американского Минторга Джина Раймондо)

Фото: Markus Schreiber / AP

Белый дом по поручению Джо Байдена рассматривает возможность снятия части ограничений в отношении поставок китайской продукции, введенных при прежнем президенте, заявила глава Минторга США Джина Раймондо. По ее словам, речь идет в первую очередь о потребительских товарах, тарифы на ввоз стали и алюминия сохранятся. Заместитель представителя США на торговых переговорах Сара Бианки на прошлой неделе также сообщала, что рассматриваются все варианты изменений, которые можно внести в тарифную политику в отношении Китая.

В Министерстве коммерции КНР заявили, что «отмена дополнительно введенных пошлин в отношении Китая не только соответствует интересам компаний КНР и Соединенных Штатов, но и выгодна большинству американских потребителей». Официальный представитель министерства Гао Фэн заявил, что Пекин предлагает Вашингтону создать более благоприятные условия в торгово-экономической сфере.

Сейчас тарифы покрывают поставки в США на $370 млрд (66% импорта из КНР, средний уровень тарифа — 19,3%). Китайские пошлины, составляющие в среднем 21,2%, распространяются на 58,3% ввоза товаров из США, в денежном выражении объем поставок значительно ниже — $90 млрд.

Ранее Китай обязался в 2020–2021 годах суммарно увеличить закупки американских товаров и услуг примерно на $200 млрд к уровню 2017 года (соответствующее соглашение покрывает 73% экспорта США в Китай в том году, то есть $95,1 млрд). Это обещание было дано в обмен на отказ Вашингтона от проведения последнего раунда повышения пошлин и снижение вдвое (до 7,5%) тарифа на китайский импорт в объеме $112 млрд (это сократило общий средний тариф на импорт из Китая с 17% до 15,5%). Но, по данным Peterson Institute for International Economics, проводившего мониторинг сделки, Китай выполнил обязательства в прошлом году лишь на 62% (на конец 2020 года этот уровень был еще ниже — 59%). Сейчас, по оценке экспертов института, снижение тарифов на 2 процентных пункта вкупе с давлением на цены внутри США способно привести к снижению американской инфляции на 1,3 процентного пункта (годовая инфляция в стране по итогам апреля составляла 8,3%).

Отметим, что США на прошлой неделе объявили и о планах углубления экономических связей с Тайванем (эти переговоры, впрочем, не будут затрагивать тарифную политику). Также был запущен и проект Индо-Тихоокеанской экономической структуры (IPEF), который должен охватывать не только торговлю, но и движение цифровых активов, а также обеспечивать надежность цепочек поставок (в нем участвует 12 стран региона, включая Японию, Южную Корею, Индию и Вьетнам). Этот проект должен стать в том числе противовесом китайской инициативе RCEP (Всестороннее региональное экономическое партнерство).

Татьяна Едовина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...