Финансистку арестовали в ее отсутствие

Как стало известно “Ъ”, Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство главного следственного управления (ГСУ) ГУ МВД РФ по Москве о заочном аресте бывшего финансового директора компании GL Financial Group Ирины Корытиной. По данным следствия, она была правой рукой скандально известного финансиста Германа Лиллевяли, собравшего до $200 млн с состоятельных вкладчиков и уехавшего в США. Скрылась от следствия и госпожа Корытина, которой в ноябре прошлого года было заочно предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве. После чего она была объявлена в федеральный, а затем и международный розыск.

По словам адвоката Арнольда Кирищяна, представлявшего интересы Ирины Корытиной в суде, ходатайство о ее заочном аресте было подано еще в конце апреля. «Однако из-за последовавших затем майских праздников, а также недостатка собранных следствием документов решение по ходатайству было принято гораздо позже»,— уточнил защитник. При этом он добавил, что, хотя и выступал на процессе в качестве адвоката по назначению — другого у госпожи Корытиной просто не было, но отнесся к представлению ее интересов весьма серьезно, прежде всего потому, что подзащитной вменяется в вину тяжкое обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (особо крупное мошенничество, совершенное группой лиц), предусматривающей до десяти лет лишения свободы.

В суде представитель ГСУ заявил, что к уголовной ответственности госпожа Корытина была привлечена в ноябре прошлого года. Ей инкриминировали причастность к хищению у вкладчиков компании «Анкор инвест», входившей в холдинг GL Financial Group, до $200 млн. После фигурантку вызвали на допрос, но выяснилось, что ее нет в России. Госпожу Корытину объявили в федеральный, а затем и международный розыск.

Как уже писал “Ъ”, состоятельные люди передавали деньги «Анкору», рассчитывая, что на их имена будут приобретены высокодоходные акции таких компаний, как General Motors, Apple, Coca-Cola, Nike и др. Но вместо этого покупались бумаги «мусорных» фирм, созданных, по данным следствия, при участии Германа Лиллевяли, его братьев Олега и Игоря Лиллевяли и Ирины Корытиной. В них деньги обналичивались, после чего буквально мешками отправлялись на дачу Германа Лиллевяли в Серебряном Бору. По некоторым данным, последнюю операцию якобы контролировал также числящийся в розыске бывший руководитель службы безопасности GL Financial Group Александр Лазеба. Тем временем в личных кабинетах инвесторов регулярно публиковались фиктивные отчеты о приобретении на их средства акций крупных компаний.

Мотивируя необходимость заочного ареста, следователь сослался на то, что, оставаясь на свободе, обвиняемая может уничтожить доказательства, вступить в сговор со скрывшимися подельниками об оказании давления на свидетелей или иным способом помешать расследованию. При этом представитель ГСУ отметил, что госпожа Корытина не собирается возвращаться в Россию. Отметим, что заочный арест позволит направить документы на обвиняемую в Интерпол для ее розыска.

Прокурор поддержал ходатайство следователя. Адвокат Кирищян с ними не согласился. Он заявил, что у следствия нет доказательств того, что подзащитная намеренно скрылась за границей, чтобы избежать уголовного преследования. «Уголовное дело по нарушениям в работе GL Financial Group и "Анкор инвест" длится уже пять лет,— заявил защитник.— И все это время Ириной Корытиной никто не интересовался. Поэтому у нее не было оснований полагать, что ее хотят привлечь к уголовной ответственности, и она могла уехать, куда считала нужным». Также господин Кирищян заметил, что следствие не представило суду сведений о том, что в ГСУ пытались оповестить его клиентку о возбуждении против нее уголовного дела.

Тем не менее суд ходатайство о заочном аресте Ирины Корытиной на два месяца с момента ее задержания удовлетворил. Адвокат заявил “Ъ”, что намерен обжаловать это решение.

В свою очередь, один из потерпевших, Тигран Погосян, сообщил “Ъ”, что нанятые им частные детективы пока не обнаружили местонахождение Ирины Корытиной. «Мы больше занимаемся предъявлением финансовых претензий самому Герману Лиллевяли,— пояснил господин Погосян.— Знаем, что он проживает в Америке». При этом собеседник “Ъ” отметил, что, когда Герману Лиллевяли предъявили в США исковые претензии, он прислал в суд доверенность о представлении его интересов юристами, где указал свой адрес. «Но когда наши люди в США пришли по этому адресу, там никого не оказалось»,— добавил господин Погосян.

Тем временем уголовное дело пяти менеджеров среднего звена компании «Анкор инвест», включая начальников отделов Владимира Михайлова и Артема Лаптева, продолжается. Как сообщил “Ъ” господин Лаптев, следствие получило на руки список лиц и компаний, через которые уводились деньги инвесторов «Анкора», но ни он, ни другие обвиняемые в нем не значатся.

Алексей Соковнин