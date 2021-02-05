Уж схемы близятся, а Германа все нет

Как стало известно “Ъ”, менеджеры компании «Анкор Инвест», принадлежащей Герману Лиллевяли, пытаясь добиться перевода из обвиняемых в свидетели, раскрыли следствию схемы сбора и хищения средств клиентов компании. Выяснилось, что господину Лиллевяли, который сейчас находится под арестом в США, деньги, предназначенные на покупку акций таких компаний, как General Motors и Apple, мешками привозили на дачу, откуда они затем исчезали. Долг перед акционерами составляет сейчас $150 млн.

Обвиняемыми по делу о хищении средств (ч. 4 ст. 159 УК) инвесторов проходят пятеро менеджеров среднего звена компании «Анкор Инвест», входившей в инвестиционный холдинг GL Financial Group Германа Лиллевяли, в том числе начальники отделов Владимир Михайлов и Артем Лаптев. По версии следствия, они привлекли около 1,9 млрд руб., которые были впоследствии похищены. В начале мая прошлого года всем им следователь СУ УМВД по Северо-Западному округу Москвы предъявил обвинение в окончательной редакции, после чего началось ознакомление с материалами дела. В свою очередь, обвиняемые, добиваясь объективного расследования, предоставили следствию переписку по электронной почте с топ-менеджерами господина Лиллевяли, из которой следовало, что они лишь выполняли его указания. Это послужило основанием для возобновления расследования.

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Как пояснил “Ъ” адвокат обвиняемого Михайлова Дмитрий Васильев, непосредственно привлечением средств клиентов занимались в офисе компании «Анкор Инвест» на Никольской улице возле Кремля, а вложением инвестиций в «ценные бумаги» — в подразделении в жилом комплексе «Алые паруса» на Авиационной улице. Там располагались бухгалтерия, финансовый отдел и отдел отчетности GL Financial Group. И если офис на Никольской был своего рода «парадными воротами» для клиентов, то в «Алых парусах» их никто не видел. Причем работа этих офисов была построена таким образом, чтобы их сотрудники никогда не встречались друг с другом. «Это было нужно, чтобы на Никольской не узнали, как в действительности тратились средства инвесторов,— уточнил адвокат.— А расходовались они в так называемом бэк-офисе на Авиационной, который возглавляла Анна Савина, получавшая указания доверенного лица Германа Лиллевяли Ирины Корытиной, занимавшей должность финансового директора в головной GL Financial Group».

По данным, которые получило следствие, суть поручений заключалась в том, чтобы на деньги инвесторов приобретались не акции таких компаний, как General Motors, Apple, The Coca-Cola Company, чем клиентов и привлекал господин Лиллевяли, а бумаги так называемых мусорных фирм, созданных при его же участии.

Последнее нужно было для отчетности, подаваемой в Центробанк. Компании, в которые поступали деньги, их обналичивали и буквально мешками отправляли на дачу господину Лиллевяли в Серебряном Бору. При этом в личных кабинетах инвесторов публиковались фиктивные отчеты о приобретении на их средства акций крупных компаний.

В качестве подтверждения того, что менеджеры на Никольской и их руководители не знали этих подробностей, обвиняемые ссылаются теперь на показания Анны Савиной, данные ею в ходе очной ставки с Владимиром Михайловым (копия документа имеется в распоряжении “Ъ”).

Отвечая на вопросы, женщина заявила, что ей было запрещено «распространяться» обо всей деятельности бэк-офиса и бухгалтерии, в том числе говорить, что «деньги хранились в общей массе в Бору». «За несоблюдение этих правил нам грозили увольнением»,— отмечала она.

Несмотря на подобные откровения, следствие не изменило процессуальный статус обвиняемых, и сейчас они повторно знакомятся с материалами своего дела.

Адвокат 20 потерпевших по делу Игорь Давыдов заявил “Ъ”, что не считает клиентских менеджеров и их руководителей Лаптева и Михайлова причастными к хищениям. «По моему мнению, менеджеры на уровне выше средних могли знать истинные цели Лиллевяли,— заявил, в свою очередь, один из потерпевших Тигран Погосян.— Они имели право подписи в договорах и ездили за границу с крупными клиентами, убеждая их в безопасности вложения средств в "Анкор Инвест"». «Все обвиняемые являлись квалифицированными специалистами на рынке ценных бумаг и уже хотя бы поэтому должны были отдавать отчет своим действиям»,— считает председатель комитета кредиторов компании «Анкор Инвест» Дмитрий Пронюшкин.

Отметим, что расследование в России пока никак не сказалось на судьбе Германа Лиллевяли — он с прошлого года содержится под арестом за нарушение миграционных правил в США, которые пока не решили, в какую страну должен быть выслан скандально известный финансист.

Алексей Соковнин