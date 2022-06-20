Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

По мощностям и онлайн

Минпромторг жалуется на трудности с цифровизацией лицензирования фармкомпаний

Минпромторг обратился в правительство с просьбой об увеличении сроков выдачи лицензий на фармацевтическую деятельность онлайн. В министерстве ссылаются на недостаточность штата и трудности сбора чиновниками документов — и, по словам собеседника “Ъ” в правительстве, это не единичное такое обращение. Однако чтобы увеличить срок рассмотрения заявлений на лицензии, профильным чиновникам придется обосновать каждые сутки продления перед межведомственной рабочей группой, а затем — отстоять это решение в аппарате правительства.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В пятницу Минпромторг опубликовал на regulation.gov.ru проект поправок к Положению о лицензировании производства лекарственных средств, утвержденному постановлением Белого дома №686 от 6 июля 2012 года. Поправки посвящены вопросам реализации реформы лицензирования бизнеса, которую курирует аппарат правительства. Напомним, Белый дом добивается от министерств и служб сокращения сроков выдачи и обновления лицензий и перевода их в онлайн на портал госуслуг со сроком обработки заявления в несколько дней — это требование содержится в поручении вице-премьера, главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко от 5 мая 2022 года №ДГ-П36–7500 (о необходимости закрепления упрощенного порядка предоставления лицензий по результатам проводимого Белым домом эксперимента по ускорению их онлайн-выдачи).

Однако, как следует из проекта Минпромторга, срок предоставления фармацевтических лицензий ведомство просит продлить до 30 дней — и разрешить увеличивать его по бюрократическим основаниям: так, например, если лицензирующий орган запросил сведения о лицензиате в рамках межведомственного взаимодействия, но ответа не получил, то он должен запросить документы у получателя, а днем поступления заявления хочет считать «день поступления копий документов». Минпромторг прямо объясняет : в профильном департаменте министерства лицензиями занимаются 10 человек, попутно занятых нормативной работой, а в отрасли работают 536 юрлиц и «более 870 производственных площадок, расположенных в 73 регионах РФ», работа же «совместно с Минцифрой» по обеспечению доступа к ведомственным и региональным данным пока только проводится. Более того, в министерстве признают мрачное положение дел, при котором «не все сведения, имеющиеся у государства, получаются лицензирующим органом», а требование их у заявителей также затянет работу.

В аппарате Дмитрия Григоренко, в свою очередь, настаивают на том, что снижение административной нагрузки на бизнес — планомерная работа правительства, перевод получения лицензий и разрешений на портал госуслуг идет, и пилотный проект показал, что электронный способ позволяет в среднем вдвое снизить количество предоставляемых документов и втрое — срок оказания услуги. С этого года в электронном виде доступны все запланированные реформой виды лицензий. По остальным разрешительным режимам планируется осуществить перевод в течение ближайших двух лет.

Отметим, что долгие сроки выдачи Минпромторгом разрешений — предмет частых жалоб фарминдустрии в последние годы. Например, в 2017 году нарекания вызвали правила получения сертификата GMP в РФ, а причиной переноса сроков его выдачи в ведомстве также называли недостаточность штата и множественность площадок для инспектирования.

По словам же собеседника “Ъ” в Белом доме, знакомого с деталями процесса, проблемы Минпромторга со сроками не единичные, хотя и масштабнее других — до сих пор речь шла о продлении сроков на день-два. Однако отстаивать необходимость этого министерству придется перед межведомственной рабочей группой по проведению реформы (ее возглавляет куратор реформы КНД, замглавы Минэкономики Алексей Херсонцев), «буквально доказав необходимость каждого дня отсрочки и объяснив, на что он будет потрачен»,— только после этого МРГ будет вносить эти предложения в аппарат правительства.

Олег Сапожков, Анастасия Мануйлова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...