По мощностям и онлайн

Минпромторг обратился в правительство с просьбой об увеличении сроков выдачи лицензий на фармацевтическую деятельность онлайн. В министерстве ссылаются на недостаточность штата и трудности сбора чиновниками документов — и, по словам собеседника “Ъ” в правительстве, это не единичное такое обращение. Однако чтобы увеличить срок рассмотрения заявлений на лицензии, профильным чиновникам придется обосновать каждые сутки продления перед межведомственной рабочей группой, а затем — отстоять это решение в аппарате правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В пятницу Минпромторг опубликовал на regulation.gov.ru проект поправок к Положению о лицензировании производства лекарственных средств, утвержденному постановлением Белого дома №686 от 6 июля 2012 года. Поправки посвящены вопросам реализации реформы лицензирования бизнеса, которую курирует аппарат правительства. Напомним, Белый дом добивается от министерств и служб сокращения сроков выдачи и обновления лицензий и перевода их в онлайн на портал госуслуг со сроком обработки заявления в несколько дней — это требование содержится в поручении вице-премьера, главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко от 5 мая 2022 года №ДГ-П36–7500 (о необходимости закрепления упрощенного порядка предоставления лицензий по результатам проводимого Белым домом эксперимента по ускорению их онлайн-выдачи).

Однако, как следует из проекта Минпромторга, срок предоставления фармацевтических лицензий ведомство просит продлить до 30 дней — и разрешить увеличивать его по бюрократическим основаниям: так, например, если лицензирующий орган запросил сведения о лицензиате в рамках межведомственного взаимодействия, но ответа не получил, то он должен запросить документы у получателя, а днем поступления заявления хочет считать «день поступления копий документов». Минпромторг прямо объясняет : в профильном департаменте министерства лицензиями занимаются 10 человек, попутно занятых нормативной работой, а в отрасли работают 536 юрлиц и «более 870 производственных площадок, расположенных в 73 регионах РФ», работа же «совместно с Минцифрой» по обеспечению доступа к ведомственным и региональным данным пока только проводится. Более того, в министерстве признают мрачное положение дел, при котором «не все сведения, имеющиеся у государства, получаются лицензирующим органом», а требование их у заявителей также затянет работу.

В аппарате Дмитрия Григоренко, в свою очередь, настаивают на том, что снижение административной нагрузки на бизнес — планомерная работа правительства, перевод получения лицензий и разрешений на портал госуслуг идет, и пилотный проект показал, что электронный способ позволяет в среднем вдвое снизить количество предоставляемых документов и втрое — срок оказания услуги. С этого года в электронном виде доступны все запланированные реформой виды лицензий. По остальным разрешительным режимам планируется осуществить перевод в течение ближайших двух лет.

Отметим, что долгие сроки выдачи Минпромторгом разрешений — предмет частых жалоб фарминдустрии в последние годы. Например, в 2017 году нарекания вызвали правила получения сертификата GMP в РФ, а причиной переноса сроков его выдачи в ведомстве также называли недостаточность штата и множественность площадок для инспектирования.

По словам же собеседника “Ъ” в Белом доме, знакомого с деталями процесса, проблемы Минпромторга со сроками не единичные, хотя и масштабнее других — до сих пор речь шла о продлении сроков на день-два. Однако отстаивать необходимость этого министерству придется перед межведомственной рабочей группой по проведению реформы (ее возглавляет куратор реформы КНД, замглавы Минэкономики Алексей Херсонцев), «буквально доказав необходимость каждого дня отсрочки и объяснив, на что он будет потрачен»,— только после этого МРГ будет вносить эти предложения в аппарат правительства.

Олег Сапожков, Анастасия Мануйлова