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Коммерсантъ FM
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Как нельзя можно

Выдача разрешений выходит в онлайн, а лицензирование в нем и останется

Белый дом намерен продлить и расширить эксперимент по оптимизации лицензионно-разрешительной деятельности до конца 2022 года — ранее предполагалось, что он завершится к июлю. В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, впрочем, сообщают, что эксперимент по автоматизированной выдаче лицензий де-факто завершен и теперь она станет стандартной процедурой, а в течение двух лет на портал госуслуг будет переведена выдача около 300 видов разрешений. В деловых объединениях говорят, что расширение эксперимента необходимо, чтобы отладить процессы и преодолеть сопротивление разрешительных органов.

Курирующий разрешительную реформу вице-премьер Дмитрий Григоренко говорит, что возврат к бумажным лицензиям уже невозможен

Курирующий разрешительную реформу вице-премьер Дмитрий Григоренко говорит, что возврат к бумажным лицензиям уже невозможен

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Курирующий разрешительную реформу вице-премьер Дмитрий Григоренко говорит, что возврат к бумажным лицензиям уже невозможен

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Минэкономики подготовило проект постановления правительства о продлении эксперимента по автоматизации лицензионно-разрешительной деятельности. Он стартовал в августе прошлого года, когда на портале госуслуг появилась возможность получения 41 вида лицензий. Цель продления — «максимальный охват разрешительных режимов, реализованных в электронном виде», говорится в пояснительной записке. Как сообщили в аппарате курирующего реформу вице-премьера, главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко, цифровизация процедуры выдачи лицензий позволила сократить срок их получения в среднем втрое, а число нужных документов — вдвое. В первом квартале 2022 года на портал госуслуг выведено шесть первых процедур по выдаче разрешений, из них четыре — по аттестации. Сроки их получения уже сократились в среднем на 54%, объем документов — на 18%.

Всего в пилотном проекте участвуют 27 федеральных ведомств, Минэкономики предлагает добавить еще 11. В результате к концу года на портал госуслуг должно быть выведено 185 видов разрешений, в 2023 году их число вырастет до 300. Ожидается, что цифровизация не затронет лишь несколько наименее востребованных их видов — она не окупит затраченных средств.

Эксперимент же по автоматизированной выдаче лицензий де-факто завершен. «Получение лицензий в электронном виде по упрощенной процедуре с этого года возможно на постоянной основе»,— сказали “Ъ” в аппарате господина Григоренко. С 1 марта из проектного в постоянный режим уже переведена выдача 12 лицензий, с 1 сентября к ним добавятся еще 22 вида, по семи оставшимся идет работа. Де-факто работа по упрощению выдачи лицензий и разрешений — логическое продолжение реформы контрольно-надзорной деятельности (КНД) после актуализации обязательных требований к бизнесу. В декабре Белый дом оптимизировал стандарт выдачи разрешительных документов, освободив заявителей от предоставления избыточных бумаг (см. “Ъ” от 8 декабря 2021 года).

В деловых объединениях расширение эксперимента поддерживают. «В ответ на санкции государство приняло решение все действующие сертификаты и разрешительные документы продлить на год. Но на местах начались торги — что послабления касаются только видов разрешений, включенных в эксперимент. Правительство же уточняет, что эксперимент по продлению разрешительных документов касается всех сфер экономической деятельности»,— поясняет логику решения первый вице-президент «Опоры России» Марина Блудян. По ее словам, разрешительные документы должны быть бессрочными, а соответствие требованиям — проверяться с некоторой периодичностью.

Как сообщают “Ъ” знакомые с обсуждением участники процесса, режим сохраняется в экспериментальном формате, в том числе из-за сопротивления ведомств. «Контролеры указывают на риски нарушений. Однако пилотные проекты уже показали свою эффективность, а масштабирование эксперимента должно позволить получить аналитику и статистику, и при положительных результатах онлайн-выдача разрешений может также перейти в постоянный режим»,— указывает собеседник “Ъ”.

Ответственный секретарь экспертного центра «Деловой России» по КНД Екатерина Карпунова эксперимент одобряет, отмечая, что «для добросовестного бизнеса важны предсказуемость и прозрачность всех процессов, в том числе алгоритмов получения лицензий», а автоматизация получения разрешений снижает риск необоснованного отказа. «Этот эксперимент — хороший шаг в сторону полноценной реформы разрешительной деятельности»,— констатирует эксперт.

Ранее, напомним, РСПП и эксперты Высшей школы экономики уже сообщали о необходимости системной реформы в сфере разрешительной деятельности из-за ее хаотичности и предлагали ввести «стандарт регулирования», определив цели, принципы такой деятельности и исчерпывающие формы и виды разрешений (см. “Ъ” от 16 ноября 2021 года).

Диана Галиева, Олег Сапожков

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