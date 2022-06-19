Семеро на одного

Экс-президент США Дональд Трамп по-прежнему самый популярный американский республиканец. Однако в рядах партии есть и другие влиятельные политики, которые могут составить ему конкуренцию на президентских выборах 2024 года. Среди них — губернатор Флориды Рон Десантис, а также бывшие подчиненные экс-президента — бывший вице-президент Майк Пенс, бывший постпред при ООН Никки Хейли и бывший же госсекретарь Майк Помпео. Политик, получивший номинацию от Республиканской партии, имеет весьма серьезные шансы одержать победу над представителем Демократической партии, в которой на фоне падения рейтинга нынешнего президента Джо Байдена начинается поиск нового лидера, способного консолидировать разочаровавшийся электорат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Флориды Рон Десантис (слева) и бывший президент США Дональд Трамп

Фото: Carlos Barria / Reuters Губернатор Флориды Рон Десантис (слева) и бывший президент США Дональд Трамп

Фото: Carlos Barria / Reuters

Экс-президент Дональд Трамп по-прежнему является доминирующей и наиболее заметной фигурой в Республиканской партии и в американской политике в целом, но его мертвая хватка ослабевает, пишет The Hill. Прошедшие недавно праймериз Республиканской партии перед промежуточными выборами в Конгресс в ноябре показали, что поддержка Дональда Трампа не всегда обеспечивала победу поддержанным им кандидатам, хотя в начале выборной кампании и казалось, что это 100-процентный билет в «полуфинал» выборов.

Вместе с тем Дональд Трамп остается лидером в национальных опросах общественного мнения среди республиканцев, да и не только. Проведенный в мае опрос Harvard/Harris Poll поставил его на первое место по популярности среди американских политиков. Дональд Трамп нравится 44% всего американского электората, но при этом 51% респондентов экс-президент совсем не импонирует. Интересно, что его ближайшим конкурентом-республиканцем в этом рейтинге оказался бывший вице-президент Майк Пенс, который по итогам упомянутого опроса импонирует 40% избирателей. Однако, если бы два политика боролись за номинацию от Республиканской партии, 41% однопартийцев проголосовал бы за Дональда Трампа и лишь 7% — за Майка Пенса, следует из опроса. Ближайший же конкурент за номинацию для экс-президента губернатор Флориды Рон Десантис, которому по результату национального рейтинга номинацию отдали бы 12% американских избирателей.

Впрочем, именно господин Десантис быстрее всех рос в этом рейтинге, прибавив шесть пунктов и став в мае седьмым по популярности американским политиком. Интересно, что итоги более позднего, июньского, опроса, проведенного среди республиканцев во время недавнего саммита консерваторов Западного побережья в Денвере, оказались неутешительными как для экс-президента, так и для его бывшей правой руки — Майка Пенса. Именно Рон Десантис получил в рейтинговом голосовании 71% голосов однопартийцев, а Дональд Трамп — 68%. Третье место в этом рейтинге занял сенатор от Техаса Тед Круз с почти 29% голосов, Майк Пенс же занял лишь десятую строку.

Кстати, проголосовать за губернатора Флориды собирается и один из богатейших людей планеты Илон Маск, который сообщил об этом в своем Twitter. Причем с этим признанием миллиардера произошел анекдотичный случай.

Когда Рона Десантиса журналисты спросили о том, как он оценивает проявленное к нему доверие, тот ответил, что сейчас его заботят проблемы 2022 года, но он «приветствует поддержку со стороны афроамериканцев».

Напомним, что господин Маск, хотя и родился в Южной Африке, является представителем белой расы.

Как бы то ни было, считает The Hill, нет никакой уверенности в том, что непредсказуемый Дональд Трамп все-таки вступит в президентскую гонку. Однако среди инсайдеров-республиканцев растет консенсус, что если он все-таки это сделает, то столкнется с серьезным противодействием. В этой связи издание и составило свой собственный рейтинг семи наиболее вероятных конкурентов экс-президента, исходя как из опросов общественного мнения, так и из собственных наблюдений и общения с республиканскими стратегами.

На первое место это авторитетное американское политическое СМИ поставило упомянутого Рона Десантиса, назвав его «самым серьезным соперником (экс-президента.— “Ъ”) на данном этапе». The Hill напоминает о его столь одобряемом консерваторами законе против гей-пропаганды в школах Флориды, умении собирать средства на политические кампании и ненависть по отношению к политику со стороны демократов-прогрессистов, что «почти главное преимущество на первичных выборах».

На второе место среди соперников экс-президента издание ставит Майка Пенса.

«Главной визитной карточкой Пенса в этой гонке будет его близость к Трампу во время пребывания у власти, но самые ярые сторонники Трампа не забудут и того, что они считают предательством 6 января», когда бывший вице-президент отказался не признавать итоги президентских выборов.

Третье место издание отдает бывшему постпреду США при ООН Никки Хейли.

Она «восходящая звезда», однако не раз меняла свое мнение и была не очень-то последовательна. Если взглянуть на упомянутый опрос Harvard/Harris, ее шансы достаточно малы — за нее готовы отдать свой голос лишь 4% республиканцев.

На четвертом месте оказался сенатор от Техаса Тед Круз.

Несмотря на то что в прошлый раз на праймериз он пришел вторым после Дональда Трампа, издание еще меньше верит в его победу в этот раз и напоминает о необычайной способности политика настраивать против себя людей. Сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Калифорния) даже много лет назад пошутил: «Если бы вы убили Теда Круза в зале заседаний Сената и суд проходил в Сенате, никто бы вас не осудил». Правда, потом законодатель за эту шутку извинился.

Пятое место The Hill отдает экс-госсекретарю Майку Помпео.

В этот список он вошел благодаря опыту госсекретаря, а до этого главы ЦРУ. Однако скептики отмечают, что Майку Помпео не хватает харизмы и что он никогда не баллотировался на серьезные выборные должности. Замыкают этот список сенатор-афроамериканец Тим Скотт, который «может объединить сторонников Трампа и его критиков», и губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм. Госпожа Ноэм по-настоящему привлекла к себе внимание всей страны тогда, когда выступила против локдаунов, связанных с COVID-19.

На этом фоне стоит отметить, что республиканец, который получит номинацию от своей партии, имеет довольно серьезные шансы победить практически любого демократа. Сейчас отставание Демократической партии от Республиканской составляет около семи процентных пунктов. Последние же данные Rasmussen Report показывают, что если бы президент США Джо Байден встретился на выборах с Дональдом Трампом, то экс-президент опередил бы его на пять пунктов. Причем из-за ситуации в американской экономике дела у демократов могут пойти еще хуже, и Bloomberg полагает, что по мере развития ситуации выдвижение Джо Байдена в качестве кандидата в президенты на выборы-2024 становится все менее вероятным.

Более того, согласно тому же опросу Harvard/Harris, большинство американцев не уверены, что возраст господина Байдена позволит ему идти на второй срок (62%), а также сомневаются в его психическом здоровье (53%).

На этом фоне встает вопрос об альтернативных лидерах для демократов. Хиллари Клинтон, которой прочили это место, потеряла еще больше популярности (минус 17 пунктов, согласно Harvard/Harris), чем Джо Байден. Ближайший к господину Байдену по популярности политик сенатор Берни Сандерс (41%) из-за своих слишком либеральных идей вряд ли сможет собрать вокруг себя большое количество американцев. Из этого можно сделать вывод, что демократам придется все более активно искать лидеров, способных составить конкуренцию столь уверенно чувствующим себя республиканцам.

Екатерина Мур, Вашингтон